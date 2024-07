Người giàu nhất Trung Quốc tố các đối thủ cạnh tranh “chơi bẩn” với nước khoáng Nongfu Spring

VietTimes – Sau những ồn ào về gây cuộc chiến giá cả, ngày 16/7, Nongfu Spring một lần nữa thu hút sự chú ý, lần này là do phát hiện chất "bromate" trong nước đóng chai của hãng.

Khi mùa hè đến gần, lượng tiêu thụ nước đóng chai đạt đỉnh cao. Gần đây, Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong đã tiến hành đánh giá so sánh 30 loại nước đóng chai và cho đăng bài báo "Uống nước nhớ nguồn: kiểm tra hương vị, khoáng chất và độ an toàn của 30 loại nước đóng chai".

Kết quả cho thấy có hai loại Nongfu Spring (Nông Phu Sơn Tuyền) và Baisuishan (Bách Tuế Sơn) bị phát hiện có chứa chất bromate có khả năng gây ung thư cấp độ 2B, các nhãn hiệu khác không có. Mặc dù chỉ số hàm lượng bromate được phát hiện vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nước uống, nhưng bài báo vẫn gây nên tranh cãi.

Về vấn đề này, Tập đoàn Nongfu Spring của tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, người giàu nhất Trung Quốc, đã ủy nhiệm luật sư yêu cầu Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong chính thức xin lỗi Nongfu Spring và người tiêu dùng của hãng. Baisuishan cũng đưa ra tuyên bố cho biết chất lượng sản phẩm của họ tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc, Liên minh châu Âu và WHO.

Cùng ngày, Ủy ban người tiêu dùng Hồng Kông trả lời phóng viên Yang Cheng Evening News, xác nhận đã nhận được thư từ luật sư của Nongfu Spring và đang tiến hành nghiên cứu, theo dõi. Họ nhắc lại rằng dù là bài báo đăng trên tạp chí, thông cáo báo chí, các tài liệu khác hay phát biểu tại các cuộc họp báo, Ủy ban đều nói rõ rằng không tìm thấy chất độc hại nào vượt quá các giá trị tiêu chuẩn của WHO trong tất cả 30 mẫu được kiểm tra và tất cả mẫu đều có thể yên tâm uống.

Nongfu Spring bị các đối thủ cạnh tranh cáo buộc gây ra cuộc chiến giảm giá

(Ảnh: Sohu).



Kiểm định phát hiện Bromate

Được biết, 30 loại nước đóng chai được Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong đánh giá bao gồm nước cất, nước tinh khiết, nước khoáng chưng cất, nước khoáng tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước khoáng thiên nhiên có ga, với các mẫu có dung tích từ 500 ml đến 5.500 ml. Giá bán trung bình mỗi lít dao động từ vài Nhân dân tệ (NDT) đến hàng trăm NDT.

Kết quả kiểm định nói chung là đạt yêu cầu. Trong thử nghiệm an toàn, tất cả các mẫu đều "không có chứa natri" và không phát hiện thấy chứa hạt vi nhựa có kích thước từ 0,7 micron đến 1.000 micron. Lượng nitrit và nitrat được phát hiện trong tất cả các mẫu đều không vượt quá giới hạn trên các tiêu chuẩn liên quan.

Điều làm dấy lên bàn tán sôi nổi là trong cuộc kiểm định này nhãn hiệu nước khoáng thiên nhiên, Nongfu Spring và Baisuishan bị xếp thứ 2 và thứ 3 từ cuối lên trong số 17 thương hiệu. Vị trí cuối cùng là nhãn hiệu "Fiji".

Nguyên nhân chính khiến Nongfu Spring và Baisuishan bị xếp hạng thấp là do phát hiện có bromate, trong khi không có nhãn hiệu nào khác phát hiện có. Hai thương hiệu này đều phát hiện có 3 microgam bromate/lít, đạt giới hạn bromate tối đa của EU (3 microgam/lít) áp dụng cho nước khoáng thiên nhiên và nước suối đã qua xử lý bằng ozone.

Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho rằng bromate gây ung thư cho động vật thí nghiệm và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromate liều cao gây nhiễm độc gene. Các chuyên gia phân tích, nguyên nhân phát hiện bromate trong nước đóng chai có thể là do bản thân nước nguồn đã giàu bromua, hoặc do công ty sử dụng nồng độ ozone cao để khử khuẩn.

Được biết, ngành sản xuất nước đóng chai ở Trung Quốc chủ yếu khử khuẩn bằng ozone, cách làm này có hiệu quả tốt, ưu điểm là chi phí thấp, dễ sử dụng nhưng có sản phẩm phụ là bromate.

Nước khoáng đóng chai Nongfu Spring đang mất dần vị trí số 1 (Ảnh: Sina).



Trên bình diện quốc tế, WHO quy định nồng độ tối đa cho phép của bromate trong nước uống là trong khoảng 10 microgam/lít. Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia mới nhất của Trung Quốc đối với nước uống tự nhiên (GB 8537-2018), quy định rằng giá trị phát hiện của bromate trong nước khoáng phải ít hơn 10 microgam/lít, phù hợp với tiêu chuẩn của WHO.

Nongfu Spring yêu cầu Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong xin lỗi

Sau khi bài báo của Ủy ban người tiêu dùng Hồng Kông được xuất bản, một số cư dân mạng trên mạng xã hội đã đặt câu hỏi về quảng cáo của Nongfu Spring và Baisuishan là “người khuân vác thiên nhiên” và “quý tộc nước”. Một số cư dân mạng cũng đề nghị các công ty công bố hàm lượng bromate trên nhãn nước đóng chai để người tiêu dùng hiểu rõ.

Hiện nay nhãn hiệu nước khoáng chủ yếu hiển thị các thông tin như nguồn nước, hàm lượng khoáng chất tự nhiên, số tiêu chuẩn sản phẩm, số giấy chứng nhận, danh sách thành phần phối liệu. Một số công ty nêu bật thông tin về nguồn nước để phản ánh đó là “nước tốt”. Một số người trong ngành giải thích rằng nội dung ghi trên nhãn chủ yếu phụ thuộc vào các quy định liên quan và không thể ghi tùy tiện.

Ngày 16/7, Nongfu Spring đã đưa ra tuyên bố cho biết họ đã ủy thác cho một luật sư Hong Kong yêu cầu Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong trịnh trọng xin lỗi Nongfu Spring và người tiêu dùng của hãng, đồng thời chỉ ra rằng bài báo của Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong có ba sai sót lớn, cụ thể là áp dụng tiêu chuẩn sai, phán đoán tiêu chuẩn sai và dẫn dắt chủ quan và sai lệch.

Thông cáo nhấn mạnh, hàm lượng bromate trong các sản phẩm nước khoáng tự nhiên của Nongfu Spring là 3 microgam/lít, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nước uống do Trung Quốc, Hong Kong, WHO, Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, v.v. quy định. Đồng thời, Nongfu Spring cũng khẳng định đã khử khuẩn bằng ozone trước khi xuất xưởng.

Trong vòng 2 tháng, do giá cổ phiếu giảm, giá trị thị trường của Nongfu Spring đã bay mất 30% (Ảnh: cn.investing).



Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu quy định không thể sử dụng khử khuẩn bằng ozone trong quy trình xử lý nước khoáng thiên nhiên. Một số chuyên gia cho rằng việc từ bỏ quy trình khử khuẩn bằng ozone và lựa chọn các quy trình khử khuẩn không dùng ozone, chẳng hạn như khử khuẩn siêu lọc vật lý, khử khuẩn bằng tia cực tím, khử khuẩn ở nhiệt độ cao và các công nghệ khác có thể giải quyết cơ bản vấn đề bromate, nhưng việc sử dụng các quy trình không có ozone có yêu cầu cao hơn với chất lượng nguồn nước.

Các đối thủ cạnh tranh "chơi bẩn"?

Sau khi Ủy ban người tiêu dùng Hong Kong hôm 15/7 công bố báo cáo kiểm nghiệm về nước uống đóng chai trên thị trường. Ngày 16/7, người sáng lập Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm đã đăng một bài báo trên mạng xã hội nói rằng các đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn thâm hiểm.

Ông Chung Thiểm Thiểm đã đề cập trong một group trên nền tảng xã hội hôm 16/7: "Nongfu Spring nếu mạng không cao đã bị giết chết từ lâu". Ông cũng chỉ ra rằng từ ngày 25/2 đến nay, các đối thủ cạnh tranh đã thay nhau ra đòn và nói: "Nongfu Spring vẫn đang nói và cười. Đám yêu quái hãy chờ xem ai cười cuối cùng!”.

Theo Sina, Dongfang