Nga thông báo một số đơn vị quân đội ở biên giới Ukraine rút về nơi đóng quân sau diễn tập

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chỉ ra rằng đợt huấn luyện chiến đấu thực tế của các quân khu Miền Nam và Miền Tây đang gần kết thúc, các đơn vị quân đội sẽ trở lại vị trí đóng quân thường trực. Hai quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị rời thao trường bằng đường sắt và xe vận tải. Việc rút quân bắt đầu thực hiện từ ngày Thứ Ba (15/2), một số đơn vị sẽ trở về căn cứ bằng cách hành quân.

Thông báo rút quân của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra giữa lúc Mỹ và NATO đang ra sức tuyên truyền về "cuộc xâm lược" của Nga vào Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 16/2.

Mặc dù phía Nga đã nêu rõ lý do rút quân và không nói rõ số lượng quân Nga rút đi là bao nhiêu, nhưng một số cơ quan truyền thông phương Tây vẫn “tự tuyên bố chiến thắng”, coi đây là động thái chủ động ​​của Nga nhằm làm dịu tình hình. Tờ The New York Times của Mỹ cho rằng, đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đang từ bỏ "cuộc xâm lược" Ukraine.

Liên quan đến việc các phương tiện truyền thông phương Tây giải thích việc Nga rút quân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, ngày 15/2 sẽ trở thành ngày "tuyên truyền chiến tranh thất bại" của phương Tây mà Nga "không phải nổ một phát súng nào."

Theo các thông tin của Agence France-Presse, New York Times và các cơ quan truyền thông Nga, ngày 15/2 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở biên giới Nga-Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng một số quân đã hoàn thành diễn tập sẽ quay trở về căn cứ của họ.

Ông Konashenkov nói với các phóng viên: "Quân của Quân khu Miền Nam và Quân khu Miền Tây đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt đầu rút về bằng đường sắt và đường bộ, từ hôm nay họ sẽ bắt đầu quay trở lại nơi đóng quân."

Ông Konashenkov nói thêm rằng một loạt các hoạt động huấn luyện chiến đấu, bao gồm cả các cuộc tập trận, "tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch”. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc cuộc tập trận, các đơn vị sẽ hành quân về nơi họ thường trú.

Theo ông Konashenkov, các binh sĩ được rút khỏi khu vực ở gần biên giới Nga-Ukraine nhất, một số đơn vị đến từ Siberia và vùng Viễn Đông của Nga vẫn sẽ được triển khai gần biên giới Nga-Ukraine.

Tình hình biên giới Nga-Ukraine hiện đang căng thẳng, chính phủ Mỹ cũng ra sức "nhóm lửa" nhằm thổi phồng căng thẳng rằng "Nga sẽ sớm xâm lược Ukraine". Cách đây không lâu, giới truyền thông Mỹ đã đưa ra thông tin Nga "sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2". Ngày 14/2, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nga đã chuẩn bị đủ 80% lực lượng cho một "cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine", “Hiện đã khoảng 10.000 lính Nga đã tập trung ở biên giới Nga-Ukraine, và khoảng 30.000 lính Nga đã đến Belarus”...

Nga đã nhiều lần đưa ra lời giải thích làm rõ, nói rằng họ không có kế hoạch "xâm lược Ukraine", và gọi tuyên truyền kiểu thổi phồng của dư luận phương Tây là "tuyên truyền chiến tranh".

Nhưng ngay sau khi một số binh sĩ Nga rút khỏi biên giới Nga-Ukraine sau khi kết thúc tập trận, một số cơ quan truyền thông phương Tây đã lập tức "tự tuyên bố chiến thắng", coi đây là sáng kiến ​​của Nga nhằm làm dịu tình hình. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Nga đang rút lui, và một số cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga-Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

Hãng tin Pháp AFP cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần, Nga tuyên bố rút quân. Tờ The New York Times của Mỹ cho rằng, đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nga đang từ bỏ "cuộc xâm lược" Ukraine, đồng thời cũng là tín hiệu cụ thể nhất cho đến nay cho thấy Nga có thể đang cố gắng làm dịu thế trận quân sự.

Liên quan đến cách giải thích gượng ép của truyền thông phương Tây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Ngày 15/2/2022 sẽ là ngày tuyên truyền chiến tranh của phương Tây thất bại và sẽ đi vào lịch sử. Nước Nga không tốn một phát súng nào, (họ) đã bị hạ nhục và bị hạ gục mà không có một phát súng nào được bắn ra” (Humiliated and destroyed without a single shot fired).

Vào lúc một bộ phận quân đội Nga rút khỏi biên giới Nga-Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Moscow vào ngày 15/2 và sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Scholz trước đó nói rằng tất cả các bên vẫn hy vọng có thể làm dịu cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp ngoại giao, và ông rất mong đợi cuộc gặp gỡ "có ý nghĩa trọng đại" này.

Đồng thời, bà Annalena Baerbock Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh các bên cần phải tận dụng mọi cơ hội đối thoại để tìm ra giải pháp hòa bình, nhưng Nga phải có trách nhiệm hạ nhiệt căng thẳng, điều này phụ thuộc vào việc Moscow có rút quân khỏi biên giới Ukraine hay không.

Về phản ứng của Ukraine trước thông tin này, theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 15/2, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba khi trả lời về việc Nga rút quân đã nói: "Chúng tôi phải quan sát thấy họ rút rồi mới tin".