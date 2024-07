Nam A Bank đặt trọng tâm “số” và “xanh", mục tiêu cán mốc lợi nhuận 4.000 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Hệ sinh thái Ngân hàng số của Nam A Bank.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) với VietTimes khi nói về quá trình chuyển đổi số và định hướng phát triển của ngân hàng này.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự nổi lên của công nghệ tài chính Fintech, chuyển đổi số trở thành kim chỉ nam đối với ngành ngân hàng. Trong đó, Nam A Bank trở thành điểm sáng của khối ngân hàng, triển khai nhiều công nghệ tiên tiến được tích hợp tại Hệ sinh thái Ngân hàng số và liên tục ghi nhận lợi nhuận tăng (quý I/2024 – Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%).

Phát triển hệ sinh thái số, tỷ lệ giao dịch online trên 95%

- Hệ sinh thái Ngân hàng số là một mô hình kinh doanh tài chính mới mà gần như mọi ngân hàng đều hướng tới trong quá trình chuyển đổi số. Hệ sinh thái số của Nam A Bank có điểm gì đặc biệt?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Chuyển đổi số đang là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều ngành, lĩnh vực. Đây cũng là xu thế tất yếu của ngành ngân hàng trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thế nên việc xây dựng tầm nhìn trở thành ngân hàng “Tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện dựa trên hai trụ cột chính là năng lượng tái tạo và số hóa tài chính” mặc dù là một mục tiêu mang tính tham vọng nhưng được hoạch định dựa trên những nền tảng hết sức thực tế là điểm tựa – nhân lực và đòn bẩy công nghệ.

Để có thể thành công trong việc chuyển đổi trạng thái phát triển từ bị động sang chủ động, thương hiệu Nam A Bank sẽ tiếp tục được xây dựng và củng cố dựa trên hai nền tảng chính là nhân lực (chiến lược khác biệt hóa) và công nghệ (chiến lược đại dương xanh).

Nam A Bank quyết liệt tái cơ cấu nguồn nhân lực một cách có hệ thống và đồng bộ, xây dựng đội ngũ nhân sự đạt chuẩn 3C (Chuẩn năng lực – Chủ công nghệ - Chọn sống xanh).

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank.

Nam A Bank đã nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào làn sóng công nghệ nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Nam A Bank đã tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao được khách hàng đón nhận, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

Nhờ hệ sinh thái số, Nam A Bank giữ top ngân hàng dẫn đầu về thị phần công nghệ. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Hiện hệ sinh thái số Nam A Bank như Robot OPBA, Open Banking, ONEBANK… đã mang lại những trải nghiệm khác biệt, vượt trội và liền mạch cho khách hàng.

Nhờ vậy, Nam A Bank đã nâng cao năng lực cạnh tranh, sức mạnh số hóa là chiến lược cốt lõi, công cụ đắc lực để hỗ trợ Ngân hàng liên tục bứt phá, tạo được dấu ấn lớn trên thị trường khi khẳng định thương hiệu là top Ngân hàng dẫn đầu về thị phần công nghệ.

- Với việc xây dựng hệ sinh thái Ngân hàng số, lãnh đạo Nam A Bank thể hiện sự nhất quán trong quan điểm chuyển đổi số dựa trên nhu cầu cá thể hóa để hiểu sâu và thay đổi hành vi của khách hàng. Hệ sinh thái Ngân hàng số đã mang lại cho Nam A Bank những hiệu quả cụ thể gì?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Với hệ sinh thái đa dạng và tiện ích như OneBank, Open Banking và Robot OPBA… hiện tỉ lệ sử dụng các dịch vụ, sản phẩm số của Nam A Bank ngày càng tăng cao. Tỉ lệ giao dịch online tại Nam A Bank hiện chiếm trên 95% tổng số các giao dịch chuyển khoản, thanh toán của Ngân hàng.

Với OneBank để đáp ứng giao dịch 365+ của khách hàng, chúng tôi đã phải liên tục mở mới các điểm giao dịch số này nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng của khách hàng, đến nay OneBank đã có 100 điểm trên toàn quốc.

Nam A Bank tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết với các đối tác chuyên kinh doanh thương mại điện tử, tài chính chứng khoán, bảo hiểm, giáo dục, y tế, du lịch,… để xây dựng danh mục sản phẩm bao trùm tất cả các nhu cầu về dịch vụ tài chính của khách hàng và phân phối danh mục này qua kênh Onebank – Siêu thị tài chính.

Chúng tôi quan niệm, chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình. Trên hành trình đó, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm dựa trên việc tìm hiểu, xác định nhu cầu của khách hàng. Từ đó giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ số một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng nhất với những trải nghiệm khác biệt – Cá nhân hóa tại mọi điểm “Chạm”.

Đồng thời, chúng tôi không ngừng nâng cấp hệ sinh thái số thông qua việc liên tiếp ghi dấu ấn trên thị trường với những sản phẩm, dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của của khách hàng như: Vay thấu chi hoàn toàn Online dựa trên nền tảng cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử cùng với quy trình thẩm định và phê duyệt tự động tích hợp với việc ký số ngay trên Hợp đồng điện tử; Chuyển tiền quốc tế trực tuyến; Giải pháp toàn diện về thanh toán không dùng tiền mặt dành cho hệ sinh thái bệnh viện, trường học; Thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR... Các thành tựu đó là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong hành trình chuyển đổi số.

Điểm giao dịch số tự động OneBank hoạt động 24/24

- Tỷ lệ giao dịch online tại Nam A Bank hiện chiếm trên 95%, cho thấy động chuyển đổi số đã chạm tới mỗi người dùng cụ thể. Còn về hiệu quả kinh doanh thì sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Trong năm 2023, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn nhưng Nam A Bank đã biến thách thức thành cơ hội, phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường. Từ đó hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ 2023 đã giao. Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Các chỉ tiêu quan trọng khác như: Huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, cán mốc lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, trọng tâm là “số” và “xanh”.

Nam A Bank sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng hệ sinh thái Ngân hàng số để đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng và thị trường.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; Tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Luôn trăn trở mô hình tài chính số toàn diện

- Trước tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, Nam A Bank định hướng thế nào về việc tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chuyển đối số?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Nam A Bank không ngừng đầu tư vào công nghệ, vì chúng tôi cần duy trì và củng cố vị trí dẫn đầu về chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng hệ sinh thái Ngân hàng số để đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng và thị trường.

Bằng cách tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và áp dụng các chiến lược trên, Nam A Bank có căn cứ vững chắc để nâng cao vị thế của mình trong ngành ngân hàng số tại Việt Nam và khu vực.

- Việc cải tiến và mở rộng hệ sinh thái Ngân hàng số sẽ triển khai cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Trước tiên, phải kể đến việc chúng tôi tập trung vào khách hàng. Đầu tư vào công nghệ để cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn, thông qua các ứng dụng ngân hàng di động và dịch vụ khách hàng số hóa.

Thứ hai, đổi mới sản phẩm: Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường và thế hệ khách hàng trẻ.

Thứ ba, quản lý rủi ro: Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro thông minh để duy trì sự ổn định tài chính và giảm thiểu nợ xấu.

Ngân hàng số Open Banking cung cấp các dịch vụ ngân hàng ngay trên smartphone.

Thứ tư, hợp tác chiến lược: Xây dựng quan hệ đối tác với các công ty công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thứ năm, nâng cao năng lực nhân sự: Đào tạo và phát triển kỹ năng số cho nhân viên để họ có thể thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường số hóa.

Thứ sáu, chú trọng đến an ninh mạng: Tăng cường bảo mật thông tin và an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu khách hàng và hệ thống ngân hàng trước các mối đe dọa từ không gian mạng.

Thứ bảy, đầu tư vào hạ tầng công nghệ: Cập nhật và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ việc mở rộng và tích hợp các giải pháp công nghệ mới.

Thứ tám, đảm bảo tuân thủ: Triển khai các quy trình quản lý, giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tuân thủ các chính sách mới ngày càng nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác quốc tế.

Và thứ chín, duy trì tính hiệu quả trong công tác chuyển giao: Các chính sách, năng lực kỹ thuật và các yếu tố hỗ trợ chuyển đổi số cần được các thế hệ nhân sự quản lý thấu hiểu và có khả năng cải tiến để thích nghi với các thay đổi trong môi trường mới.

- Ông là lãnh đạo cấp cao thuộc thế hệ 8X của Nam A Bank, đã góp phần tạo ra nhiều thành tựu, bước chuyển ấn tượng, hiệu quả trong hành trình sáng tạo số tại ngân hàng này, được vinh danh Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023. Với vai trò Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, ắt hẳn bản thân ông có những điều trăn trở, nung nấu để phát triển Nam A Bank, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Không chỉ cá nhân tôi, tại Nam A Bank, đội ngũ cán bộ nhân viên, trong đó có các thành viên Ban Tổng giám đốc còn rất trẻ, thuộc thế hệ 8X đầy kinh nghiệm, năng động, sáng tạo. Đội ngũ chúng tôi luôn khát khao, nỗ lực đổi mới để kịp thời thích nghi với những thay đổi của thị trường nhằm phát triển bền vững.

Riêng cá nhân tôi, đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, luôn trăn trở và đồng hành cùng đội ngũ công nghệ để tiếp tục phát triển mô hình tài chính số toàn diện mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong hành trình chuyển đổi số, Nam A Bank sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào mọi hoạt động của ngân hàng, đồng thời mở rộng hệ sinh thái số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là nền tảng để Nam A Bank gia tăng lợi thế cạnh tranh

- Trong hành trình chuyển đổi số để chuyển mình, Nam A Bank đã có nhiều thành tích về chuyển đổi số, trong đó có nhiều năm giành giải tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. Cùng với đó, Nam A Bank cũng tham gia mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân chuyển đổi số. Ông đánh giá thế nào về những động lực tích cực mà Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam mang tới cho Nam A Bank nói riêng và cho cộng đồng nói chung?

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên: Việc nhận hàng loạt giải thưởng chuyển đối số từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước là động lực để Nam A Bank phát triển kinh doanh bền vững, vận hành sáng tạo, ứng dụng công nghệ toàn diện trong hoạt động kinh doanh và quản trị, từ đó mang đến những giải pháp tài chính tối ưu nhất dành cho khách hàng cũng như đáp ứng xu thế của thị trường trong nước và quốc tế. Và đó cũng là thách thức đối với tổ chức chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, liên tục đổi mới để xứng tầm với các giải thưởng đạt được.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên đại diện Nam A Bank nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là một trong những giải thưởng uy tín và có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Việc Nam A Bank nhiều năm liền đạt giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Đây là động lực to lớn để Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam giúp khẳng định vị thế của Nam A Bank là một trong những ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam. Điều này góp phần thu hút khách hàng, đối tác và nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường.

Giải thưởng còn tạo cơ hội cho Nam A Bank kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc khác trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đây là động lực, nền tảng để Nam A Bank mở rộng hợp tác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

- Xin cảm ơn ông!