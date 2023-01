Mỹ điều chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp với sự bùng nổ xe đạp điện

Xe đạp điện ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại Mỹ, doanh số bán xe đạp điện đang vượt xa ô tô điện và ô tô lai hybrid cộng lại, theo Hiệp hội Xe điện hạng nhẹ.

Mike Radenbaugh, nhà sáng lập và chủ tịch của tổ chức Rad Power Bikes cho biết: “Mức độ khách sử dụng xe đạp điện tăng gần gấp đôi hoặc hơn mỗi năm kể từ năm 2015. Chúng tôi nhận thấy tốc độ đó sẽ không chậm lại trong những năm tới khi giá nhiên liệu ngày càng tăng và những thách thức khác đối với giao thông vận tải ngày càng trở nên tồi tệ hơn.”

Xu hướng này phần lớn là do có nhiều lựa chọn đã tham gia thị trường. Một số xe đạp điện được chế tạo dành riêng cho những công việc nhất định như giao đồ ăn, một số khác được thiết kế để gấp lại hoặc có thêm ghế ngồi cho trẻ em.

Hiện nay, xe đạp điện đang được sử dụng như một phương tiện di chuyển vi mô thuận tiện cho những người không muốn những bất tiện khi sử dụng phương tiện công cộng và chi phí đi kèm với sử dụng xe ô tô.

Tại Mỹ, một số xe đạp điện có thể di chuyển với tốc độ tối đa 28 dặm/giờ, nhưng hầu hết đạt tốc độ cực đại khoảng 20 dặm/giờ. Tốc độ này thường được cho là nguyên nhân làm gia tăng những nguy hiểm tai nạn giao thông đối với xe đạp điện so với xe đạp truyền thống.

″Đó thực sự là một nguyên tắc vật lý đơn giản. Nếu một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ 45 hoặc 40 dặm/ giờ và đâm vào ai đó, thì gần như chắc chắn sẽ là một trường hợp tử vong. Trong khi đó, nếu ô tô chỉ di chuyển chậm hơn 10 dặm một giờ, sẽ có ít hơn một nửa xác suất thiệt mạng.” Charles DiMaggio, GS phẫu thuật và sức khỏe dân số tại Đại học New York (NYU), chủ nghiệm một nghiên cứu về chấn thương do sử dụng xe đạp điện cho biết.

Mức độ nghiêm trọng của thương tích giữa các hình thức di chuyển vi mô khác nhau đã chứng minh rằng xe đạp điện nguy hiểm hơn đáng kể, một phần do xe đạp điện nặng hơn và tốc độ cao hơn xe đạp thông thường.

GS DiMaggio cho biết: “Xe đạp điện có nguy cơ phải nhập viện cao gấp 3 lần nếu xảy ra chấn thương so với xe đạp truyền thống.”

Nhưng những người đi xe đạp điện và những người đam mê xe đạp cho rằng tốc độ không phải là vấn đề, nhưng ô tô thì có vấn đề rất lớn với tốc độ.

Ông Radenbaugh nói: ″Ô tô là mối đe dọa lớn nhất đối với những người tham gia giao thông khác, cho dù đó là người đi bộ, người đi xe đạp thông thường hay xe đạp điện.”

Ở những nơi như Hà Lan, quốc gia ưu tiên cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp, xe đạp điện an toàn hơn đáng kể khi sử dụng.

“Sự khác biệt lớn có thể thấy ở Hà Lan so với hầu hết những nơi khác, với rất ít ngoại lệ là mọi người đều đạp xe. Tất cả từ 6 tuổi đến 90 tuổi,” Jason Slaughter, chủ một kênh YouTube về quy hoạch đô thị có tên Not Just Bikes.

Để làm cho nước Mỹ an toàn hơn cho xe đạp điện, một cách tiếp cận tương tự như Hà Lan đã quy hoạch từ lâu là thay thế đường thông thường bằng đường giao thông có tuyến đường riêng dành cho xe đạp, hành lang và quảng trường dành cho người đi bộ là một giải pháp khả thi để chống ùn tắc và tai nạn giao thông.

Ông Slaughter nhấn mạnh: “Đầu tư cơ sở hạ tầng cho xe đạp không đắt. Nhưng chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này ở Bắc Mỹ, hình thành một mạng lưới làn và tuyến đường dành cho xe đạp.”

Theo CNBC