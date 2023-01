Huawei tuyên bố vượt qua “tình trạng chiến tranh”, định hướng đa dạng hóa nguồn thu năm 2023

Huawei Technologies Co, doanh nghiệp công nghệ khổng lồ Trung Quốc đang vật lộn với những khó khăn dưới các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ, dự kiến sẽ báo cáo doanh thu 636,9 tỉ nhân dân tệ (91,5 tỉ USD) trong năm 2022, ngang bằng khi so sánh với doanh thu năm 2021 là 636,8 tỉ nhân dân tệ, theo thông điệp năm mới của chủ tịch luân phiên Eric Xu.

Mức tăng trưởng cận biên 100 triệu nhân dân tệ, tương ứng tăng 0,00016% so với cùng kỳ năm 2021, được cho là có sự cải thiện so với năm 2021 khi doanh thu của Huawei giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2020. Sự tăng trưởng gần như bằng 0 của năm 2022, mặc dù Huawei đã rất nỗ lực trong định hướng đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho thấy những khó khăn ngày càng tăng mà doanh nghiệp phải đối mặt sau khi hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh và doanh số bán hàng ở nước ngoài bị giáng những đòn nặng nề từ những lệnh trừng phạt Mỹ.

Ông Xu cho biết, Huawei đã sống sót, cố gắng "vượt qua những khó khăn cùng cực" trong những năm qua và sẽ có được sự sống "chất lượng" hơn vào năm 2023. Thông điệp của ông lặp lại một bản ghi nhớ nội bộ từ người sáng lập công ty Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi) vào mùa hè năm 2022, kêu gọi nhân viên chiến đấu để sinh tồn trong ba năm tới.

Những cuộc đấu tranh của Huawei để sống sót sau những lệnh trừng phạt của Mỹ đã được các nhà phân tích và công chúng theo dõi chặt chẽ trong và ngoài nước. Thương hiệu viễn thông Huawei gắn liền với lòng yêu nước ở Trung Quốc, sự trở lại của giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, con gái của ông Ren, đến Thâm Quyến vào năm 2021 được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là một chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ, sau khi bị quản thúc tại gia ở Canada với cáo buộc gian lận ngân hàng.

Nhưng công ty đã buộc phải mở ra hướng phát triển trong những lĩnh vực mới, trong đó có lĩnh vực ô tô điện và ô tô tự lái, để tìm kiếm những nguồn doanh thu mới.

Tập đoàn Huawei đã nhanh chóng vượt qua Samsung Electronics, dẫn đầu với số lượng các lô hàng điện thoại thông minh được bán trên toàn cầu vào đầu năm 2020, đã không còn linh kiện bán dẫn lưu kho, được thiết kế nội bộ cho điện thoại thông minh trong quý thứ ba năm 2022, theo báo cáo của Counterpoint Research.

Thông điệp của ông Xu nhấn mạnh, Huawei đã thoát khỏi "tình trạng chiến tranh" và cố gắng dần dần "biến nguy hiểm thành an toàn" trong năm 2022. "Những hạn chế của Mỹ hiện đã trở thành những điều bình thường mới với chúng ta và chúng ta vẫn hoạt động trở lại như bình thường". Ông hy vọng năm 2023 sẽ là "một năm quan trọng" đối với công ty.

"Chúng ta cần tích cực thúc đẩy sự tiến bộ, tiếp tục truyền cảm hứng cho niềm đam mê trong toàn doanh nghiệp và trau dồi hơn nữa khả năng của mình. Chúng ta cần chủ động cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý rủi ro hiệu quả hơn", ông Xu nói.

Huawei cho biết sẽ duy trì đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời đặt nguồn lực đang bị hạn chế vào những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị cao. Doanh nghiệp đặt hy vọng vào dịch vụ chuyển đối số các ngành công nghiệp truyền thống và đạt được khả năng kinh doanh hiệu quả các linh kiện ô tô thông minh.

Trong khuôn khổ kế hoạch đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, công ty cố gắng định vị doanh nghiệp như một nhà cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong ngành truyền thông, tạo dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các nhà sản xuất ô tô trong và ngoài nước, đặc biệt là châu Á.

Trong năm qua, Huawei thành lập nhiều nhóm kinh doanh tích hợp, được gọi là "đơn vị đặc biệt", tập trung vào những ngành cụ thể như tài chính kỹ thuật số, năng lượng số, thị giác máy tính, số hóa sản xuất và chuyển đổi số dịch vụ công. Đây là những bổ sung cho các đội hiện có, được thành lập khi bắt đầu sáng kiến đa dạng hóa dịch vụ vào tháng 10/2021.

Ông Xu nhấn mạnh về sự tăng trưởng nhanh chóng trong các dịch vụ số hóa doanh nghiệp và kinh doanh điện toán đám mây, được công ty giao nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng mới trong năm 2023.

Tháng5/ 2019, Washington đưa Huawei vào Danh sách thực thể doanh nghiệp trên cơ sở những lo ngại về an ninh quốc gia, cấm doanh nghiệp viễn thông khổng lồ của Trung Quốc kinh doanh với các công ty Mỹ mà không có giấy phép.

Sau quyết định trừng phạt này, thị phần điện thoại thông minh của Huawei suy giảm nặng nề ngay trong thị trường nội địa. Quý thứ 3 năm 2022,, công ty vẫn nằm ngoài bảng xếp hạng 5 nhà cung cấp hàng đầu ở Trung Quốc, bao gồm các công ty Vivo, Oppo, Honor thương hiệu điện thoại bình dân trước đây của Huawei, Apple và Xiaomi, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Canalys.

Theo South China Morning Post