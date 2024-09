Mưa lớn trên diện rộng, Quảng Nam tiếp tục sơ tán dân

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên đia bàn các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam có mưa vừa đến mưa to, buộc địa phương tiếp tục lên phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sáng 20/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, trước nguy cơ sạt lở đất ở các huyện miền núi, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện theo dõi diễn biến mưa lũ, lên phương án sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Theo đó, từ chiều tối 17/9 đến trưa 19/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, tại Quảng Nam đã xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt tại khu vực phía Bắc và vùng núi phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam từ 19h ngày 17/9 đến 13h ngày 19/9 có lượng mưa đo được từ 150 - 180mm, riêng trạm thủy văn Hội Khách (huyện Đại Lộc) đạt mức 208mm.

Bên cạnh đó, các địa phương đồng bằng phía Nam và vùng núi phía Tây Nam có lượng mưa phổ biến từ 230 - 280mm, riêng trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 360mm. Đêm và ngày 20/9, mưa giảm nhanh về diện mưa và lượng mưa. 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào.

Mặc dù lượng mưa trong ngày 20/9 có giảm, nhưng mưa lớn gây ra sạt lở ở hầu hết các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Tại huyện Bắc Trà My, ngày 19/9, huyện này đã phải sơ tán 61 hộ/218 người tại các khu vực có nguy sơ sạt lở đất (gồm 1 trường bán trú tại xã Trà Ka và dân thuộc các xã: Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui, Thị trấn).

Tại huyện Nam Giang, địa phương đã tổ chức di dời 3 hộ/11 khẩu thôn Đắc Ngol, xã La Êê đến điểm trường thôn Đắc Ngol; di dời 1 hộ/3 khẩu thôn Công Dồn, xã Zuôil do nguy cơ sạt lở đất; di dời 1 hộ/4 khẩu thôn 56B, xã Đắc Pre do có nguy cơ ngập lụt; đồng thời, vận động 11 hộ/41 khẩu thôn 56B, xã Đắc Pre để di dời đến nơi an toàn sau khi phát hiện vết nứt đất đồi dài 120m, sâu 5m.

Mưa lớn gây sạt lở núi trên địa bàn huyện Nam Trà My, buộc địa phương phải vận động sơ tán 51 hộ/164 khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao.

Tại huyện Đông Giang, địa phương cũng đã tổ chức di dời 12 hộ/40 khẩu khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại do sạt lở đến sáng 20/9, huyện Nam Trà My có 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra; sạt lở nhiều tuyến đường đi xã, đi thôn. Đặc biệt, đất đá sạt lở đã uy hiếp 22 hộ/95 nhân khẩu tại làng Lăng Lương. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều khu vực, điểm trường trên địa. bàn huyện.

Hiện nay, các địa phương của tỉnh Quảng Nam đang khắc phục thiệt hại và chăm lo đời sống cho người dân sơ tán đến nơi an toàn.