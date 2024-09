MSB được khuyến nghị mua với giá mục tiêu gần 14.000 VNĐ/cổ phiếu

Báo cáo của HSC hồi tháng 8 đánh giá, riêng trong quý 2, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đối với các ngân hàng được đánh giá là mạnh mẽ với mức tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước và tăng 6% so với quý trước, hoàn thành 48% ước tính năm tài chính 2024. Đây là cơ sở để kì vọng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cả năm của ngành ngân hàng nửa cuối năm 2024 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, biên lãi ròng (NIM) dự tính ổn định và và nợ xấu (NPL) được kiểm soát với mức dự phòng cao hơn.

Cũng theo HSC, tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ tăng cao hơn nhờ sự tăng tốc của đầu tư công, đặc biệt với các dự án cơ sở hạ tầng lớn cũng như sự phục hồi trong tiêu dùng bán lẻ và thế chấp. NIM cả năm 2024 được kì vọng duy trì ổn định ở mức khoảng 3,7%.

Tương tự, với báo cáo ngành ngân hàng quý 2 từ VCBS, dự báo nhu cầu tín dụng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp giúp thúc đẩy nhu cầu vay và nền kinh tế hồi phục. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 ước đạt 12 – 13%. NIM có xu hướng đi ngang và có sự phân hóa giữa các ngân hàng dựa trên lợi thế huy động vốn và khả năng đẩy mạnh tỉ trọng vay bán lẻ. VCBS duy trì dự báo lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2024.

Từ nền tảng là bối cảnh kinh tế có những diễn tiến tích cực, HSC và VCBS đều khuyến nghị MUA với 1 số mã cổ phiếu của các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng và hiệu suất tương đối vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2024, tiêu biểu như MSB.

VCBS đưa ra 3 luận điểm để nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu MSB. Thứ nhất, MSB có thể đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 20% cho năm 2024, với động lực đến từ 2 phân khúc chiến lược là bán lẻ và doanh nghiệp SME. Thực tế, trong nửa đầu năm 2024, MSB thuộc nhóm những ngân hàng đạt được mức tăng trưởng cho vay cao hơn bình quân chung cả ngành với số liệu ước tính 11,4%, hoàn thành 70% room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp từ đầu năm. Bên cạnh đó, danh mục cho vay của MSB có sự phân tán rủi ro và hướng tới những mảng kinh doanh chịu biến động thấp hơn trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Đây là cơ sở quan trọng kết hợp với lãi suất cạnh tranh giúp duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng. Thứ hai, MSB thu hút được lượng tiền gửi không kỳ hạn lớn và đều đặn với tỷ lệ CASA đạt 28,2%, mức cao thứ 4 toàn ngành và dự kiến CASA sẽ tiếp tục đà hồi phục khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn duy trì thấp, đưa NIM của MSB giữ ở mức 4%. Dựa trên hiệu quả từ các dự án số hóa và đẩy mạnh năng lực bán hàng, từ năm 2020 tới nay, ngân hàng liên tục nằm trong top 5 nhà băng sở hữu chỉ số này cao nhất, phù hợp với mục tiêu đưa CASA trở thành nền tảng quan trọng để tối ưu chi phí vốn, đồng thời thể hiện cơ cấu và vị thế vốn bền vững của MSB trên thị trường. Thứ ba, trong quý 2, MSB đã thu về 2 khoản thu bất thường có giá trị hơn 800 tỷ đồng từ nợ đã được xử lý và con số này ước tính có thể đạt khoảng 1.700 tỷ đồng cho cả năm 2024.

VCBS dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2024 của MSB đạt 7.109 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2023, tương đương tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS – Earnings per share) đạt 2.844 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS – Book value per share) đạt 17.993 đồng/cổ phiếu. Ước tính giá hợp lý cho cổ phiếu MSB theo VCBS là 18.077 đồng/cổ phiếu, tương đương 13.905 đồng/cổ phiếu sau khi MSB chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu sau ngày 29/8/2024.

Cùng góc nhìn với VBCS, trong báo cáo phân tích doanh nghiệp ra ngày 28/8/2024, Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí PSI khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MSB với giá mục tiêu 12 tháng tới là 15.000 đồng, tăng 31,6% so với giá đóng cửa điều chỉnh ngày 27/8/2024, dựa trên các dự phóng về kết quả kinh doanh và phương pháp định giá so sánh P/B. Cụ thể, theo PSI, tổng thu nhập hoạt động của MSB cả năm 2024 dự kiến đạt 15.104 tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của MSB ước đạt 5.217 tỷ đồng, tăng 12,3%.

Trong báo cáo phân tích riêng lẻ ngày 05/9, HSC đánh giá mức tăng giá dự đoán của cổ phiếu MSB là 23,3% so với giá đóng cửa ngày 4/9/2024, đạt 14.000 VNĐ/cổ phiếu dựa trên kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh quý 2 của MSB là tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ được dẫn dắt bởi phân khúc doanh nghiệp và thu nhập ròng phục hồi, thu nhập ngoài lãi cũng đóng góp tích cực khi tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, HSC cũng dự đoán lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2024 của ngân hàng tăng 17,2% so với năm 2023, hoàn thành mục tiêu đặt ra là 6.800 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng kép 3 năm gần nhất là 11%.

Cổ phiếu MSB đã tăng 3% trong 1 tháng qua, hiện giao dịch ở mức P/B dự phóng trong 1 năm là 0,75 lần, thấp hơn so với mức trung bình ngành và thị giá cũng đang thấp hơn 30% so với cổ phiếu ngân hàng tư nhân với quy mô tương đương. Đây được đánh giá là tín hiệu hấp dẫn cho tiềm năng tăng giá của MSB.

Báo cáo này cũng đề cập việc MSB được cấp bổ sung hạn mức tín dụng theo chỉ thị từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tăng lên 16,28% so với hạn mức ban đầu là khoảng 14%, tuy nhiên vẫn thấp hơn dự đoán của HSC là 18%. Mức room mới được kì vọng sẽ nhận được bổ sung trong quý 4 năm nay do chủ trương kích thích tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy nền kinh tế.

Từ những báo cáo phân tích trên, cổ phiếu MSB là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, khi tiềm năng tăng trưởng giá được dự đoán khá cao so với trung bình thị trường.