The 9 Stellars: Tâm điểm đầu tư mới tại khu Đông nhờ sóng hạ tầng metro 1

Tổng thể khu đô thị The 9 Stellars với vị trí tâm điểm kết nối hạ tầng khu Đông

Tuyến metro 1 thúc đẩy khu Đông TP Hồ Chí Minh mạnh mẽ chuyển mình

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào ngày 22/12/2024, sẽ đánh dấu một bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông của thành phố. Đây là tuyến metro đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, nối liền khu vực trung tâm thành phố với các quận ngoại thành như Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình. Tuyến metro này không chỉ thu hút cư dân giúp phân tán dân cư nội thị, định hình lại quy hoạch, tạo ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ cho những khu vực xung quanh mà còn là động lực mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, khu Đông TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là TP. Thủ Đức, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự thay đổi này. Hạ tầng giao thông hiện đại, với sự kết nối giữa metro và các tuyến đường bộ quan trọng, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận nội thành đến các khu vực ngoại thành và ngược lại, đồng thời, mở ra cơ hội sinh lời cho cả nhà đầu tư và cư dân.

Thực tế trên thế giới cho thấy, bất động sản xung quanh các nhà ga metro thường có giá bán và giá cho thuê cao hơn so với các khu vực khác. Cụ thể, tại Singapore, giá căn hộ trong bán kính 400m từ nhà ga tuyến Circle Line cao hơn khoảng 15% so với các khu vực ngoài phạm vi này khi tuyến metro đi vào hoạt động vào năm 2012. Tại Kuala Lumpur, trong giai đoạn 2017-2018, giá căn hộ trong phạm vi 800m từ các ga tàu cao hơn 30% so với mức trung bình của toàn thành phố. Tại Bangkok, giá bất động sản gần các tuyến metro tăng từ 7% đến 21%, tùy thuộc vào khoảng cách đến nhà ga.

Tại Hà Nội, trong vòng 1 năm từ Quý III/2023 đến Quý IV/2024, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy trong bán kính 500m quanh các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40%. Trong đó, nhà ga metro đã tác động khiến cho giá bất động sản xung quanh tăng cao hơn 5%-15% so với mức tăng giá chung.

Tuyến metro số 1 sẽ chính thức vận hành vào cuối tháng 12/2024

The 9 Stellars – Tâm điểm đầu tư, đón đầu hạ tầng

Tại khu Đông TP Hồ Chí Minh, với sự phát triển của tuyến metro 1, đặc biệt là các dự án sở hữu giá trị thực như The 9 Stellars, dự báo sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị bất động sản trong những năm tới. Nằm ngay tại trạm metro Bến xe Suối Tiên, khu đô thị The 9 Stellars của SonKim Land chiếm ưu thế nhờ vào vị trí tâm điểm kết nối tại trung tâm TP. Thủ Đức, kết nối khu vực phía Đông TP Hồ Chí Minh với các Quan nội thành. Từ vị trí này, cư dân của The 9 Stellars sẽ dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm chỉ trong khoảng thời gian ngắn – chỉ 20 phút đến quận 1 và 15 phút đến quận 2 thông qua tuyến metro.

Tối ưu vị trí kết nối giao thông thuận tiện, The 9 Stellars tiên phong xây dựng đô thị TOD (Transit-Oriented Development) kiểu mẫu, ưu tiên tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông, áp dụng công nghệ để vận hành. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sống của cư dân mà còn là yếu tố mấu chốt giúp BĐS tăng trưởng bền vững. Dự án được thiết kế hiện đại với không gian sống xanh, tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi, phòng gym, công viên, khu thương mại cao cấp…

Phối cảnh khu biệt thự Alta Villa vị trí ven hồ độc nhất tại The 9 Stellars

Thực tế, biệt thự nhà đất luôn được các nhà đầu tư săn đón bởi tính tăng trưởng bền vững, Alta Villa thừa hưởng vị trí kết nối hạ tầng của The 9 Stellars, mang đến một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ngoài ra, mỗi căn biệt thự đều được hoàn thiện với chất lượng vượt trội, theo tiêu chuẩn quốc tế bởi nhà phát triển SonKim Land - vốn được biết đến với các dự án chất lượng như The Metropole Thủ Thiêm. The 9 Stellars được kỳ vọng sẽ là The Metropole thứ 2 tại Khu Đông.

Khu Đông TP Hồ Chí Minh, với TP. Thủ Đức là trung tâm, đang được quy hoạch thành khu vực phát triển trọng điểm trong tương lai. Sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến metro và các dự án bất động sản lớn, sẽ giúp khu Đông trở thành một điểm sáng của thị trường bất động sản trong 5-10 năm tới. Với những lợi thế vượt trội về vị trí, thiết kế và tiềm năng tăng trưởng, The 9 Stellars là lựa chọn không nên bỏ qua của các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững trong dài hạn.