VietTimes – Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) đang xác minh vụ án kẻ xấu giả mạo công an lừa đảo qua điện thoại gần 100 triệu đồng.

Nguồn tin từ Báo Công an Nhân dân cho biết, bà N (sinh năm 1951, trú tại quận Long Biên) vừa gửi đơn trình báo việc bà bị lừa đảo gần 100 triệu đồng sau khi nhận điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Kẻ giả mạo công an nói với bà N rằng bà đang bị nghi ngờ dính dáng đến một đường dây mua bán ma tuý, yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ điều tra. Mặc dù không dính líu gì đến ma túy nhưng do kẻ xấu doạ nạt, khiến bà N lo sợ nên đã mang 13 chỉ vàng đi bán được gần 100 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản của kẻ xấu.

Sau đó, bà phát hiện mình đã bị lừa nên đã đến công an phường Sài Đồng (Long Biên) trình báo.

Vụ việc của bà N là trường hợp mới nhất bị lừa đảo dưới dạng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân. Đây là một hình thức lừa đảo không hề mới. Kẻ xấu không trực tiếp gặp gỡ nạn nhân tại nhà mà chỉ liên lạc qua điện thoại, dùng những lời lẽ đe dọa khiến nạn nhân lo sợ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh trước các cuộc gọi điện thoại tự xưng là nhân viên an ninh, công an, nhân viên ngân hàng yêu cầu chuyển tiền.

Bởi, để làm việc với người dân, thì cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập, không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện những trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần thông báo cho công an địa phương, cũng như tuyên truyền cho người thân, bạn bè để cập nhật thông tin, biết cách phòng tránh lừa đảo.