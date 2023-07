Microsoft thắng lớn, TSMC thua trong đợt bùng nổ AI. Tại sao?

Đầu tháng này, Piper Sandler công bố bản thăm dò mới nhất về 147 vị giám đốc thông tin (CIO), trong đó hỏi họ về những lĩnh vực mà họ có dự định đầu tư nhiều hoặc ít tiền hơn trong tương lai gần.

Kết quả cho thấy ngân sách dành cho công nghệ thông tin (IT) ở mức vừa phải trong năm 2023, theo đội nghiên cứu của Piper. Nhóm tham gia khảo sát nói rằng triển vọng ngân sách của họ trong năm nay đã giảm xuống mức tăng trưởng chỉ 3,6%, so với năm ngoái, giảm 1,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước.

Đằng sau những con số này còn ẩn chứa một xu hướng quan trọng khác: các doanh nghiệp đang ưu tiên ứng dụng AI hơn bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào khác. AI tạo sinh (generative AI) đã tăng 9 điểm ưu tiên để trở thành xu hướng công nghệ mới nổi trong vòng 3 năm tới, theo một cuộc thăm dò mới nhất.

Kết quả thăm dò cũng nhấn mạnh rằng 3/4 các vị CIO đều đang thử nghiệm hoặc triển khai các dự án AI.

Microsoft có thể trở thành bên thắng lớn từ làn sóng chuyển dịch sang AI trong chi tiêu của doanh nghiệp. Công ty này có thể hưởng lợi theo 2 cách chính: nhu cầu đang tăng đối với dịch vụ điện toán đám mây Azure của họ và một số tính năng phần mềm trả phí mới.

Có bằng chứng cho thấy Microsoft đang đạt bước tiến ở cả hai mặt trận. Brent Bracelin, chuyên gia phân tích đến từ Piper Sandler, cho hay các CIO có dự định sử dụng nhiều hơn dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft cho các dự án AI. Trong tuần trước, Microsoft công bố cái giá cao hơn so với dự kiến, là 30 USD/tháng đối với người đăng ký sử dụng phần mềm Microsoft 365 Copilot, một sản phẩm tích hợp AI của họ.

Mức giá này cao hơn so với con số ước tính 20 USD trên mỗi người dùng được đưa ra trước đó, và làm dấy lên làn sóng hứng khởi trong giới đầu tư. Sau khi thông tin này xuất hiện, cổ phiếu của Microsoft đã thêm 102 tỉ USD giá trị vốn hoá chỉ trong một phiên giao dịch, trong đó giá cổ phiếu tăng 4%, mức cao kỷ lục trong hôm thứ Ba tuần trước.

Trong khi Microsoft hưởng lợi từ làn sóng AI, các hãng cung ứng khác lại đối mặt với nhiều thách thức hơn. Dựa vào câu trả lời của các CIO, nhóm nghiên cứu của Piper dự đoán rằng các nhà cung cấp phần cứng, như các nhà sản xuất máy chủ, có thể gặp áp lực về ngân sách trong những tháng cuối năm nay.

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) mới đây đã cho thấy thêm bằng chứng về sự thay đổi ngân sách do xu hướng AI. TSMC thống trị thị trường chip công nghệ cao, cho phép họ sớm nhận biết các biến đổi của thị trường. Theo TrendForce, TSMC đạt khoảng 60% thị phần kinh doanh sản xuất chip của bên thứ ba, tiếp đến là Samsung Electronics với 12%.

TSMC gần đây báo cáo rằng nhu cầu chất bán dẫn nhìn chung đang giảm, thêm rằng môi trường kinh tế vĩ mô, sự kỳ vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu của thị trường đều suy yếu hơn so với họ kỳ vọng cách đây 3 tháng. Các danh mục chip dành cho smartphone và máy tính chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của TSMC, nhưng chúng lại đang gặp phải tình trạng suy giảm, điều này khiến công ty phải hạ thấp dự báo về tình hình tài chính, trong đó doanh thu có thể suy giảm 10% so với năm ngoái.

Cũng giống với kết quả thăm dò các CIO, TSMC chứng kiến sự quan tâm tới AI gia tăng nhanh chóng, mặc dù chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu chip bán dẫn.

Tuy nhiên, một nhà phân tích đã đặt ra câu hỏi rằng liệu sự trỗi dậy mạnh mẽ của AI có cướp đi doanh số của các loại chip máy chủ truyền thống hay không. “Liệu AI có 'nuốt chửng' các bộ vi xử lý trung tâm dữ liệu?”, Chủ tịch TSMC Mark Liu nói. “Trong ngắn hạn, khi ngân sách của nhà cung cấp dịch vụ đám mây cố định, điều đó có thể đúng”.

Với việc các CIO và cả hãng chip lớn nhất thế giới đưa ra nhận định tương tự, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro mà AI có thể mang tới cho các nhà sản xuất máy chủ và vi xử lý máy chủ./.

Theo Barron's