Meta ra mắt Imagine - trình tạo hình ảnh AI

Giống như mọi công ty ở Thung lũng Silicon, Meta cũng đang đặt cược vào thị trường AI. Bên cạnh thông báo về việc triển khai trợ lý Meta AI trên WhatsApp, Instagram và Messenger, công ty cũng đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt Imagine, trình tạo hình ảnh AI, như một sản phẩm độc lập cho người dùng.

Khi nhắc tới trình tạo hình ảnh AI, các lựa chọn hàng đầu thường là Midjourney và DALL-E. Vấn đề với cả hai nền tảng này là chúng hơi phức tạp đối với người dùng bình thường và cũng tốn kém. Trình tạo hình ảnh Imagine AI của Meta hiện được sử dụng miễn phí và nó có giao diện đơn giản hơn, cung cấp cho người dùng một khung nhập văn bản và nút tạo.

Meta cho biết công cụ sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tạo ảnh riêng của công ty có tên Emu. Người dùng sẽ nhận được bốn ảnh trong mỗi lần nhập văn bản. Công cụ hiện được triển khai thử nghiệm tại Mỹ.

"Chúng tôi rất vui khi mọi người có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo nên hình ảnh chứa nội dung thú vị và sáng tạo", đại diện Meta nói.

Công ty sử dụng dữ liệu từ hơn 1,1 tỉ bức ảnh đăng công khai trên Facebook và Instagram để đào tạo Emu. Theo Arstechnica, nếu người dùng đang sử dụng hai nền tảng mạng xã hội này, rất có thể các bức ảnh cá nhân của họ hiện nằm trong cơ sở dữ liệu AI phục vụ quá trình tạo ảnh.

Trước đó, tại sự kiện Meta Connect 2023 cuối tháng 9, Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách vấn đề toàn cầu của Meta xác nhận công ty sử dụng bài đăng công khai trên Facebook và Instagram làm dữ liệu huấn luyện các mô hình AI.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng hình ảnh do Imagine with Meta AI tạo ra không quá ấn tượng và còn nhiều lỗi. So với DALL-E, Midjourney và thậm chí cả đối thủ nhỏ hơn như Playground AI, sản phẩm của Meta cho ra những bức ảnh "trông rất giả", tồn tại một số chi tiết bất hợp lý. Có lẽ vẫn còn cần một thời gian nữa để công cụ này của Meta có thể hoàn thiện và đến tay toàn bộ người dùng.

Theo Android Authority, Gizchina