Lý do Volvo X90 bị đè nát trên cầu Phú Mỹ nhưng người lái vẫn an toàn

Nhiều người hùng xuất hiện

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 8 ô tô xảy ra ở cầu Phú Mỹ (TP.HCM) vào chiều 8/8 khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng, thậm chí cháy rụi. Trong đó, có chiếc ô tô đắt tiền Volvo XC90. Chiếc xe này bị chiếc xe tải tông từ phía sau rồi đẩy, ép rất mạnh vào xe phía trước. Va chạm mạnh khiến thân xe bị vò nát, biến dạng gần như hoàn toàn.

Quan sát bên ngoài chiếc xe bị vò nát, nhiều người đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất cho người ngồi trong chiếc Volvo XC90. Tuy nhiên, nhờ nhiều người hùng phá xe tạo lối thoát, tài xế xe Volvo XC90 đã leo được ra bên ngoài và chỉ bị thương.

Video giải cứu tài xế xe Volvo XC90. (Nguồn: OFFB)

Trên mạng xã hội sau đó lan truyền đoạn video xúc động ghi lại hình ảnh những người hùng đã lao vào cứu tài xế cầm lái chiếc xe Volvo XC90.

Theo clip ghi lại, vụ tai nạn khiến chiếc xe Volvo XC90 bị vò nát và kẹp giữa xe tải đông lạnh và ô tô Fortuner, lúc này ngọn lửa từ các phương tiện gặp nạn cũng bắt đầu bốc lên ngày một lớn.

Bất chấp nguy hiểm cháy nổ có thể xảy ra bất cứ khi nào, một người đàn ông mặc áo công trình leo lên chiếc Volvo XC90 để kiểm tra xem người ở trong xe tình trạng thế nào. Sau đó, nhiều người xung quanh cũng leo lên nóc xe Volvo XC90 cùng hỗ trợ phá xe cứu người.

Người đàn ông mặc áo công trình sau đó đã cắt tấm kính xe Volvo XC90. Lúc sau tài xế đưa tay ra và được mọi người kéo ra khỏi xe. Chỉ chưa đầy 2 phút, nhóm người hùng đã cứu được tài xế mắc kẹt ra khỏi chiếc xe Volvo XC90 trước khi ngọn lửa bốc lên thiêu rụi chiếc xe này.

Thông tin và clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn cuối clip cho thấy tài xế có thể tự di chuyển mà không cần sự hỗ trợ và dường như không bị thương nặng.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải, đã có rất nhiều người để lại bình luận dưới bài viết. Đa phần ca ngợi sự dũng cảm của những người tham gia cứu giúp tài xế xe Volvo XC90.

“Chiếc xe có thể bảo vệ được cơ thể tài xế, nhưng người đưa tài xế ra khỏi nguy hiểm trong gang tấc chính là những người hùng này”, bạn Hữu Hùng bình luận.

Còn tài khoản Hùng Minh bình luận: "Nhiều người cùng nhau cứu một mạng người, cảm ơn tất cả, đặc biệt là anh mặc áo công trình đã dũng cảm vào trước. Hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau thật khiến mọi người cảm động, lúc thấy được bàn tay của tài xế đã thở phào nhẹ nhõm".

Nhóm người hùng cứu tài xế.

“Xem mà tim như muốn ngừng đập, xe có thể nổ bất cứ lúc nào vậy mà các anh thật dũng cảm, cảm ơn các anh những người không suy nghĩ đến an nguy mà sẵn sàng cứu người gặp nạn", tài khoản Ngọc Hằng chia sẻ.

Vì sao Volvo XC90 cứu được chủ?

Cùng với những lời khen dành cho những người hùng đã dũng cảm cứu tài xế Volvo XC90, người dùng mạng xã hội cũng khen ngợi độ an toàn của chiếc ô tô đến từ Thụy Điển.

Thực tế, qua tìm kiếm trên các nền tảng internet, đây không phải lần đầu tiên một chiếc ô tô của Volvo thể hiện khả năng cứu chủ trong một vụ tai nạn. Vậy, tại sao những chiếc xe Volvo lại mang lại độ an toàn bậc nhất thế giới cho người sử dụng?

Volvo là hãng tiên phong trong việc nghiên cứu, sử dụng thép boron siêu cứng trong chế tạo ôtô. Kết cấu khung thép của các xe Volvo như một "tấm giáp" bảo vệ hành khách trước những tác động của ngoại lực. Cùng với cấu tạo thân trước, sau với mục đích hấp thụ xung lực, những chiếc Volvo có thể biến dạng, móp méo nặng khi xảy ra tai nạn nhưng điều quan trọng nhất là người trong xe vẫn an toàn. Có lẽ, nghiên cứu này là một trong những lý do chính khiến chiếc Volvo XC90 vẫn bảo toàn được mạng sống của nạn nhân trong vụ tai nạn vừa qua.

Theo đánh giá của NHTSA (Bắc Mỹ), IIHS (Mỹ) hay Euro NCAP (châu Âu), toàn bộ các bài thử va chạm của Volvo XC90 đều đạt 5 sao tối đa/Top Safety Pick+.

Khung xe XC90 với các vị trí màu đỏ trang bị thép siêu cường (Ảnh: Volvo)

40% kết cấu xe Volvo XC90 làm từ thép boron - loại thép vững chắc nhất đang được sử dụng trên các ô tô hiện đại. Kết hợp với bộ khung chắc chắn là những vùng hấp thụ xung lực (Crumple Zone) được bố trí khéo léo để hứng chịu phần lớn lực tác động, tránh ảnh hưởng đến người ngồi trong xe.

Trong vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ, có thể thấy chiếc xe gặp nạn đã bẹp dúm bên ngoài, nhưng bên trong xe vẫn giữ được một cấu trúc và không gian tốt, cho thấy cả 2 yếu tố trên đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

An toàn – giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của Volvo

Đi đầu trong phát minh ra các công nghệ bảo vệ con người. Áp dụng những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất vào sản phẩm. Những điều đó khiến Volvo chế tạo ra những chiếc xe “an toàn nhất thế giới”.

Theo đuổi triết lý an toàn trên tất cả các mẫu xe, Volvo tạo nên đẳng cấp của một thương hiệu hạng sang dù doanh số còn khiêm tốn so với những đối thủ Đức, Nhật. Volvo chọn hướng đi riêng để tiếp cận khách hàng, lấy thế mạnh của mình để tái lập lại định nghĩa sang trọng trên ôtô.

Giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của Volvo đến từ những thứ khách hàng ít hoặc không thể nhìn thấy khi mới mua xe. Nhưng chúng luôn hiện diện, xuất hiện và hỗ trợ người lái đúng lúc, đúng nơi. Chính vì thế, điều rất quen thuộc với khách hàng tại Việt Nam hay những thị trường trên thế giới là danh sách các trang bị an toàn trên xe Volvo thường rất dài.

Từ mẫu xe giá dễ tiếp cận nhất như XC40 đến mẫu SUV đầu bảng XC90, người dùng đều có thể bắt gặp điểm chung là những công nghệ an toàn chủ động, bị động: cảnh báo va chạm; phát hiện, ngăn chặn va chạm; phanh tự động tránh va chạm; cảnh báo phương tiện cắt ngang; cảnh báo điểm mù; hỗ trợ chuyển làn...

Mỗi năm, Volvo thử nghiệm va chạm với trên dưới 400 chiếc xe để đảm bảo mỗi sản phẩm mình ra mắt đều hoàn hảo nhất mới giao tới tay người dùng.

Đặc biệt, để phục vụ mục tiêu này, Volvo là thương hiệu duy nhất trên toàn cầu có một đội ngũ riêng chuyên phân tích... tai nạn giao thông. Bất cứ mẫu xe Volvo nào gặp tai nạn tại Thụy Điển vào bất cứ thời điểm nào đều sẽ được đội ngũ này theo dõi, đồng thời phân tích lại hiện trường tai nạn để tìm ra nguyên nhân nhằm giúp xe Volvo an toàn hơn nữa. Từ năm 1970 tới nay, có hơn 40.000 vụ tai nạn đã được ghi vào kho dữ liệu của hãng, tương đương 1 khối tư liệu khổng lồ vô giá.

Nhờ trang bị vô số công nghệ chủ động lẫn bị động, tất cả các mẫu xe Volvo hiện nay đều đạt chứng nhận an toàn Top Safety Pick của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Đây được xem là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Volvo trong việc tạo ra những chiếc xe an toàn hàng đầu thế giới.