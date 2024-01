Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc giảm trong năm 2023 do nhu cầu yếu

Lợi nhuận công nghiệp tại các công ty quy mô lớn của Trung Quốc đã giảm 2,3% trong năm ngoái so với năm 2022, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố hôm 27/1.

Con số này trái ngược với mức tăng đột biến vào cuối năm 2023, sau khi lợi nhuận tháng 12 tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ này chậm hơn so với mức tăng 29,5% của tháng 11. Cả hai tháng đều phản ánh sự phục hồi về sản lượng so với một năm trước đó, khi dịch Covid bùng phát trên toàn quốc khiến các nhà máy ở nhiều thành phố lớn phải đóng cửa.

“Nhìn chung, lợi nhuận công nghiệp duy trì đà phục hồi trong năm 2023”, NBS cho biết trong một tuyên bố, đồng thời lưu ý mức giảm hàng năm đã thu hẹp kể từ năm 2022 khi lợi nhuận hàng tháng tiếp tục tăng kể từ tháng 8. Trong tương lai, quốc gia này sẽ tìm cách “tăng nhu cầu trong nước, nâng cao niềm tin của thị trường, tiếp thêm sinh lực cho các doanh nghiệp trong ngành”,cố gắng duy trì và tăng cường đà phục hồi.

Mặc dù Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm ngoái, nhưng đà tăng trưởng bùng nổ sau đại dịch đã không trở thành hiện thực khi thị trường bất động sản sụt giảm kéo theo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Điều đó đã thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng mà không vận dụng các gói kích thích lớn.

Lợi nhuận công nghiệp đã được cải thiện kể từ mùa Hè năm ngoái, một dấu hiệu cho thấy nhiều công ty sắp kết thúc chu kỳ giảm hàng tồn kho. Trong một dấu hiệu tích cực khác, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 6,8% trong tháng 12 năm ngoái, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021. Mức giảm giá sản xuất so với cùng kỳ năm trước cũng chậm lại so với tháng 11, làm giảm tác động đến lợi nhuận.

Tổng lợi nhuận công nghiệp được quyết định bởi những thay đổi về sản lượng, giá cả và biên lợi nhuận. Dữ liệu chính thức cho thấy các nhà sản xuất công nghiệp đã tăng biên lợi nhuận trong suốt năm 2023 khi họ cắt giảm chi phí trên mỗi đơn vị doanh thu.

Dấu hiệu giảm phát đã trở nên rõ ràng hơn trên khắp Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu mức tăng lợi nhuận công nghiệp có thể duy trì được hay không.

Các nhà chức trách vẫn phải đối mặt với áp lực phải tiếp tục kích thích. Các nhà kinh tế học đang mong đợi việc cắt giảm thêm tỷ lệ dự trữ trong thời gian còn lại của năm, bên cạnh việc cắt giảm lãi suất chính sách ở mức khiêm tốn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ra tín hiệu kích thích có mục tiêu hơn để hướng dòng tiền vào các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế./.

Theo Bloomberg