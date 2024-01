VietTimes – Theo số liệu chính thức công bố mới đây, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đang giảm dần so với tổng số người dân nước này.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy những người từ 16-59 tuổi chiếm 61,3% dân số Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, giảm so với mức 62% của năm trước.

Quốc gia này đang đối mặt với tình trạng già hóa nhanh chóng do ít người sinh con hơn và tuổi thọ người dân tăng lên. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nới lỏng các hạn chế đối với việc sinh con trong mỗi gia đình, nhưng tỷ lệ sinh đẻ vẫn giảm.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động ngày càng giảm đồng nghĩa với việc số lượng người đi làm công ăn lương nuôi bộ phận dân số lớn tuổi sẽ ít hơn, ngay cả khi số lượng người dân ở Trung Quốc nói chung đang giảm.

Tổng dân số Trung Quốc giảm hơn 2 triệu người xuống còn 1,41 tỉ trong năm 2023 so với năm trước đó. Con số này lớn hơn nhiều so với mức giảm 850.000 người vào năm 2022 so với năm trước đó - lần đầu tiên dân số nước này giảm kể từ những năm 1960.

Các nhà phân tích của ngân hàng UBS cho biết trong một báo cáo công bố tháng trước rằng dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2011.

“Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp cùng với sự thay đổi cơ cấu trong động lực cung cấp lao động đang thúc đẩy áp dụng công nghệ - từ tự động hóa và robot đến số hóa và AI - để đáp ứng nhu cầu lao động và tăng năng suất trong khi tiết kiệm chi phí”, các nhà phân tích cho biết.

Họ lưu ý rằng vẫn còn cơ hội để Trung Quốc tăng năng suất của lực lượng lao động bằng cách tăng cường giáo dục nghề nghiệp, khai thác tình trạng dư cung lao động nông thôn và tăng tuổi nghỉ hưu.

Thất nghiệp ở giới trẻ

Trong năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, trên 20%, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự bất cân đối giữa cơ hội việc làm sẵn có và kỹ năng.

Cục thống kê Trung Quốc vào mùa Hè năm ngoái đã đình chỉ công bố tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, nói rằng cần phải đánh giá lại các phương pháp tính toán.

Tuần qua, họ đã tiếp tục báo cáo số liệu này, cùng với dữ liệu mới về tỷ lệ thất nghiệp theo nhiều nhóm tuổi hơn vì cơ quan này cho biết cần có thời gian để mọi người chuyển từ tốt nghiệp sang lực lượng lao động. Cục cho biết những con số cập nhật không bao gồm những người vẫn đang đi học, tương đương khoảng 60% số người trong độ tuổi từ 16-24.

Tính đến tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 16-24 là 14,9%, ở độ tuổi 25-29 là 6,1% và 3,9% ở độ tuổi 30-59.

Cục cũng công bố tỷ lệ thất nghiệp chung ở các thành phố là 5,1%.

Tỷ lệ lao động vẫn cao so với nhiều nước

Tổng dân số từ 16-59 tuổi của Trung Quốc đại lục là 864,81 triệu người vào năm 2023 - cao hơn gấp đôi so với toàn bộ dân số 334,9 triệu người của Mỹ.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), theo dõi người độ tuổi lao động rộng hơn từ 15-64, cho thấy tỷ lệ dân số Trung Quốc của phân khúc này đã giảm vào năm 2022 xuống còn 69%, giảm từ mức 69,2% của năm trước đó. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ đó đã vượt quá 70% vào năm 2018.

Mặc dù giảm nhưng tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc vẫn lớn hơn 58,5% của Nhật Bản 58,5%, 64,9% của Mỹ và 68,5% của Việt Nam, tính đến năm 2022.

Dữ liệu của WB cho thấy ở Ấn Độ, tỷ lệ này là 67,8% tổng dân số vào năm 2022, tăng từ 67,5% của năm trước./.

Theo CNBC