Loạt dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội sắp bán, giá thấp nhất 65 triệu đồng/m2

Căn hộ cao cấp “đổ bộ”

Ghi nhận trên thị trường, sau đà tăng nóng của chung cư Hà Nội giai đoạn quý I, II/2024, mức giá trên 80-100 triệu đồng/m2 đang khá phổ biến. Trong năm 2025, Hà Nội dự kiến có hàng loạt dự án chung cư cao cấp và hạng sang mở bán với mức giá cao nhất 270 triệu đồng/m2.

Đơn cử tại quận Tây Hồ, dự án Noble Crystal do Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland làm chủ đầu tư tọa lạc tại khu đô thị Ciputra có quy mô 60 căn biệt thự liền kề, 955 căn hộ tại 5 tòa tháp cao 40 tầng. Dự kiến giá bán căn hộ 150-270 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2026.

Cũng tại Tây Hồ, dự án Endless Skyline West Lake trên mặt đường Võ Chí Công do Công ty Cổ phần Nam Hưng làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế 27 tầng nổi và 4 tầng hầm với 150 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 115 triệu đồng/m2, bàn giao vào quý II/2025.

Ở khu vực trung tâm có thể kể đến nguồn cung 175 căn hộ tại dự án The Nelson Private Residence (The Nelson) có vị trí tại ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn HD Mon, đơn vị phát triển là Tập đoàn Indochina Capital. Dự án có giá khởi điểm từ 135 triệu đồng/m2 sắp mở bán đầu năm nay, dự kiến bàn giao vào quý IV/2025.

Cũng tọa lạc tại 90 đường Láng (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa), dự án The Ninety Complex do Công ty TNHH Thương mại Ánh Sao làm chủ đầu tư có quy mô 4 tầng hầm, 27 tầng nổi với 480 căn hộ dịch vụ. Dự kiến giá bán căn hộ 80-90 triệu đồng/m2, bàn giao vào quý I/2025.

Một dự án căn hộ cao cấp tại quận Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Anh

Hay dự án The Matrix Premium nằm tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm do MIK Group làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 2 tòa tháp cao 37 và 44 tầng, sẽ cung cấp ra thị trường 990 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 90-120 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Một dự án khác của MIK Group là phân khu The Victoria thuộc Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) với khoảng 1.836 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 80-85 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Hay dự án Imperia Signature Cổ Loa thuộc khu đô thị Vinhomes Global Gate (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) với 4.000 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 87-115 triệu đồng/m2, bàn giao trong quý I/2028.

Cũng nằm trong khu đô thị Vinhomes Global Gate, dự án Masteri Grand Avenue của chủ đầu tư Masterise Homes cung cấp ra thị trường 1.640 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 95-130 triệu đồng/m2, bàn giao trong quý III/2027.

Tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm), nhiều dự án dự kiến mở bán trong năm 2025. Trong đó, dự án The Senique Hanoi do CapitaLand Việt Nam làm chủ đầu tư với khoảng 2.150 căn. Dự kiến giá bán căn hộ 70-80 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027. Phân khu The Lake do Masterise Homes làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 2.500 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 74-85 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Phân khu The London do Mitsubishi hợp tác với Vingroup triển khai với quy mô hơn 1.700 căn. Dự kiến giá bán căn hộ 65-71 triệu đồng/m2, bàn giao từ năm 2026. Hay phân khu The Paris với khoảng 3.000 căn hộ cũng do Mitsubishi hợp tác với Vingroup triển khai. Dự kiến giá bán căn hộ 68-80 triệu đồng/m2, bàn giao cuối năm 2026.

Không dành cho số đông

Các chuyên gia cho rằng nguồn cung căn hộ cao cấp, hạng sang áp đảo thị trường đang làm hạn chế tính đa dạng của sản phẩm. Trong thời gian tới, mặc dù nguồn cung căn hộ có thể cải thiện, nhưng phân khúc cao cấp vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi phân khúc bình dân tiếp tục có xu hướng khan hiếm gây nhiều thách thức cho người tiêu dùng có nhu cầu thực.

Báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường OneHousing mới đây cho biết căn hộ mới năm 2025 sẽ thuộc phân khúc cao cấp (50-80 triệu đồng/m2) và hạng sang (80-230 triệu đồng/m2), trong đó căn hộ hạng sang chiếm 36%. Bình quân giá bán căn hộ sơ cấp có thể đạt 72 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì), tăng 75% so với đầu năm 2022.

Đơn vị này lý giải với sự thay đổi của luật mới, chi phí đầu vào tăng, các chủ đầu tư không còn ưu tiên cho phân khúc trung cấp. Thay vào đó, họ phát triển phân khúc cao cấp và hạng sang để đạt kỳ vọng về lợi nhuận, cũng như đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.

“Hà Nội sẽ tiếp tục đón nhận những dòng sản phẩm đặc biệt, không dành cho số đông”, OneHousing cho hay.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cao cấp CBRE chi nhánh Hà Nội.

Về phân khúc chung cư trong năm 2025, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cao cấp CBRE chi nhánh Hà Nội đánh giá có thể kỳ vọng mặt bằng giá ổn định.

Năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.

Lượng nguồn cung này được xem là tín hiệu tốt của thị trường. Lấy dẫn chứng số liệu nghiên cứu, bà An cho biết sau cả năm có diễn biến giá nhanh thì mặt bằng giá trong quý IV/2024 có xu hướng tăng chậm lại. Từ nguồn cung đó, giá bán sơ cấp được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định, dự kiến tăng trung bình 6-8% mỗi năm.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý việc thay đổi bảng giá đất trong năm 2025 là yếu tố khiến gia tăng chi phí đất đai, chi phí vốn đầu tư của chủ đầu tư. Từ đó, các doanh nghiệp có thể sẽ điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận.