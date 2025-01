Lệnh bắt ông Yoon sắp hết hạn, Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống vẫn chống lệnh bắt giữ

Giám đốc an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm Chủ nhật cho biết ông không thể hợp tác trong nỗ lực bắt giữ nhà lãnh đạo bị luận tội, điều có thể đẩy khủng hoảng chính trị tới một cuộc đối đầu khác.

Trong khi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol vì lý do nổi dậy sẽ hết hạn vào ngày 6/1, ông Park Chong-jun, người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS), viện dẫn cuộc tranh luận pháp lý xung quanh lệnh bắt giữ này là lý do dẫn đến sự thiếu hợp tác của ông.

“Xin hãy kiềm chế những nhận xét xúc phạm rằng lực lượng an ninh của Tổng thống đã bị biến thành quân đội tư nhân”, ông nói trong một tuyên bố.

Hãng tin Yonhap cho biết bình luận này được đưa ra sau khi tòa án Seoul bác bỏ đơn khiếu nại của luật sư của ông Yoon rằng lệnh bắt giữ là bất hợp pháp và không hợp lệ. Các cuộc điện thoại tới tòa án để yêu cầu bình luận đều không được trả lời.

“Đánh giá về tính hợp pháp của bất kỳ cách giải thích và thực thi pháp lý nào là điều khó khăn”, Seok Dong-hyeon, luật sư tư vấn cho ông Yoon, cho biết trên Facebook. “Nếu có sai sót về tính hợp pháp của việc thực thi pháp luật đối với Tổng thống đương nhiệm, đó sẽ là một vấn đề lớn”.

Ông Yoon trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với việc bắt giữ vì nỗ lực tuyên bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3/12/2024, gây ra hỗn loạn chính trị ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Ông Yoon đã bị Quốc hội luận tội và bị đình chỉ nhiệm vụ chính thức trong khi Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định phục hồi hay bãi nhiệm ông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến ​​sẽ đến Seoul vào trong hôm 5/1 để hội đàm với các quan chức cấp cao.

Hôm 3/1, Cơ quan An ninh Tổng thống và quân đội đã ngăn chặn các nhà điều tra hình sự bắt giữ ông Yoon trong cuộc đối đầu kéo dài 6 giờ.

Trong tuyên bố hôm Chủ nhật, ông Park cũng bác bỏ lời cáo buộc của đảng Dân chủ đối lập rằng ông đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh của Tổng thống sử dụng đạn thật nếu họ "bị mắc kẹt" trong cuộc đối đầu hôm 3/1, coi thông tin này là "lố bịch".

Các luật sư của ông Yoon cho biết lệnh bắt giữ ông là vi hiến vì lực lượng chống tham nhũng dẫn đầu cuộc điều tra hình sự ông không có thẩm quyền theo luật pháp Hàn Quốc để điều tra bất kỳ trường hợp nào liên quan đến cáo buộc nổi dậy.

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, các luật sư đe dọa sẽ tố cáo ông Oh Dong-woon, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao (CIO) và các nhà điều tra về điều mà họ gọi là nỗ lực bất hợp pháp để thực thi lệnh bắt giữ trong khi không có thẩm quyền để làm việc đó.

Người biểu tình tập trung đông trên đường phố Seoul, hôm 5/1. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình trong mưa tuyết

Tranh chấp về lệnh bắt xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình tụ tập gần nơi ở chính thức của ông Yoon giữa thời tiết tuyết rơi dày đặc ở thủ đô Seoul, một số cuộc biểu tình yêu cầu bắt giữ ông Yoon, trong khi số khác lại phản đối.

Yang Kyung-soo, lãnh đạo Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU), một nhóm lao động lớn tham gia biểu tình, cho biết: “Chúng ta phải thiết lập lại nền tảng xã hội của mình bằng cách trừng phạt vị Tổng thống đã phủ nhận hiến pháp. Chúng ta phải hạ tội phạm Yoon Suk Yeol và bắt giữ hắn càng sớm càng tốt".

Yonhap cho biết các quan chức an ninh đã lắp đặt hàng rào thép gai bên trong khu nhà của ông Yoon và dựng rào chắn bằng xe buýt vào hôm 4/1.

Gần đó, những người ủng hộ ông Yoon giương cao các tấm biểu ngữ có nội dung "Chúng tôi sẽ đấu tranh cho Tổng thống Yoon Suk Yeol" và "Ngăn chặn hành vi trộm cắp", một cụm từ được những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phổ biến sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Một số người biểu tình đã tụ tập qua đêm ở trung tâm thành phố Seoul, nơi nhiệt độ xuống dưới -5 độ C. Tuyết dày hơn 6 cm đã chất đống ở một số khu vực.

Trong hôp 4/1, CIO một lần nữa yêu cầu quyền Tổng thống Choi Sang-mok, Bộ trưởng Tài chính, ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống tuân thủ lệnh bắt giữ.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính từ chối bình luận. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Bộ này cho biết ông Choi kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo không ai bị tổn thương bởi những nỗ lực thực thi luật pháp.