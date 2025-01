Cản trở việc bắt giữ ông Yoon, hai lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc bị điều tra

Các công tố viên Hàn Quốc hôm 3/1 đã tiến hành truy tố các tướng Park An-soo, Tham mưu trưởng Lục quân và Kwak Jung-geun, Tư lệnh tác chiến đặc biệt Lục quân. Hai người đứng đầu Cơ quan an ninh của Tổng thống Yoon cũng bị điều tra.

Hai trung tướng Lục quân bị truy tố vì cáo buộc nổi loạn

Sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, Trung tướng Park Ahn-soo, Tham mưu trưởng Lục quân được bổ nhiệm làm Tư lệnh thiết quân luật và ban hành Lệnh giới nghiêm số 1 dưới danh nghĩa của ông.

Qua điều tra, người ta phát hiện ra rằng vào ngày thiết quân luật, Tư lệnh Lực lượng tác chiến đặc biệt Kwak Jung-geun đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Yoon và những người khác bao vây phong tỏa Quốc hội để ngăn cản các thành viên bỏ phiếu bãi bỏ thiết quân luật, đồng thời cử các được lực lượng đặc biệt như Đội đặc nhiệm 707 đến Quốc hội.

Khi tướng Park Ahn-soo ra điều trần trước Quốc hội trước đây, ông tuyên bố bản thân không biết về việc ban hành thiết quân luật cho đến khi xem bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Yoon. Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Kim Yong-hyun nói rằng mọi việc đã hoàn tất.

Park Ahn-soo cũng cho biết ông không biết những binh sĩ tham gia giới nghiêm được cử đến Quốc hội có mang theo đạn thật hay không, thậm chí vào thời điểm đó ông còn không biết rằng quân đội đã được triển khai.

Tướng Kwak Jung-geun từng thú nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun vào ngày 1/12 đã chỉ thị cho ông nhanh chóng nắm quyền kiểm soát 6 địa điểm quan trọng bao gồm Tòa nhà Quốc hội, trụ sở Ủy ban Bầu cử Trung ương và trụ sở của đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân chủ Hàn Quốc. Sau khi ban bố lệnh thiết quân luật, Tổng thống Yoon từng chỉ thị cho ông phá cửa xông vào phòng họp Quốc hội, nhưng ông cho rằng mệnh lệnh đó không phù hợp nên đã cho dừng các nhiệm vụ tác chiến liên quan.

Các công tố viên coi hành động của 2 vị tướng hàng đầu Lục quân này âm mưu lật đổ Hiến pháp và cấu thành tội danh nổi loạn. Nhà chức trách đã bắt giữ họ hồi giữa tháng 12/2024 để phục vụ điều tra sự việc nhưng nay mới chính thức truy tố.

Ông Park Jong-joon, Giám đốc Cơ quan an ninh Tổng thống bị điều tra vì cản trở việc thi hành án quan chức đặc biệt. Ảnh: Dongwang.



Lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng thống bị điều tra

Trong diễn biến mới nhất Văn phòng điều tra tội phạm quan chức cấp cao của Hàn Quốc (CIO) đã tổ chức lực lượng đến dinh thự tổng thống Yongsan ở Seoul vào ngày 3/1 trong nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol theo lệnh của Tòa án quận Tây Seoul, nhưng bị lực lượng của Cơ quan an ninh tổng thống cùng các binh sĩ quân đội ngăn chặn. Sau gần 6 tiếng đối đầu, CIO buộc phải tuyên bố dừng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol lúc 1h30 chiều cùng ngày.

Văn phòng phối hợp điều tra vụ thiết quân luật đã mở vụ án điều tra các ông Park Jong-joon, Giám đốc và Kim Sung-hoon, Phó Giám đốc Văn phòng An ninh Tổng thống, với lý do nghi ngờ phạm tội cản trở việc thi hành án quan chức đặc biệt, đồng thời yêu cầu họ phải đến trình diện vào ngày 4/1.

Cơ quan phối hợp điều tra sự kiện thiết quân luật, bao gồm Cơ quan Điều tra của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, Văn phòng quan hệ công chúng và Cơ quan Điều tra của Bộ Quốc phòng, cho biết họ đã bắt tay thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol vào sáng 3/1, nhưng không thể hoàn thành vì Lực lượng cảnh vệ tổng thống đã cản trở trái phép họ thực thi công vụ.

Trong khi đó Cơ quan An ninh Tổng thống cùng ngày cáo buộc Văn phòng quan hệ công chúng và Cơ quan điều tra Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã huy động cảnh sát chống bạo động xâm nhập các khu vực an ninh và cơ sở quân sự bí mật mà không có cơ sở pháp lý, không được sự cho phép của Cơ quan An ninh Tổng thống, thậm chí gây thương tích cho cá nhân.

Cơ quan An ninh của Tổng thống rất lấy làm tiếc và sẽ truy cứu những người có trách nhiệm và nhân viên có liên quan về các hành vi bất hợp pháp này.

Theo Dongwang