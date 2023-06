Lê Bảo Minh muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

CTCP Lê Bảo Minh (Lê Bảo Minh) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023), trong đó ghi nhận tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023.

Theo đó, HĐQT Lê Bảo Minh muốn trình AGM 2023 thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tương ứng với tỷ lệ phát hành 50% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành).

Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức, vốn điều lệ của Lê Bảo Minh sẽ tăng lên mức 750 tỉ đồng. Với tỷ lệ sở hữu 44,21% vốn (tại ngày 31/12/2022), bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT – sẽ nhận về hơn 11 triệu cổ phiếu mới.

Năm 2023, HĐQT Lê Bảo Minh lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.800 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 75 tỉ đồng, tăng 35,2% so với năm 2022.

Ngoài ra, ban lãnh đạo Lê Bảo Minh còn muốn trình AGM 2023 thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom). Mã cổ phiếu, giá niêm yết và các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2022, Lê Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.785,2 tỉ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 19,1% so với cùng kỳ xuống 55,4 tỉ đồng, chủ yếu là do chi phí tài chính tăng 2,6 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,7 lần, lợi nhuận khác giảm 55,5% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Lê Bảo Minh đạt 1.584,9 tỉ đồng, tăng 29,7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 42,6%, đạt 675,6 tỉ đồng (gấp 2,9 lần so với đầu năm); hàng tồn kho đạt 215,9 tỉ đồng (tăng 19,6%).

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Lê Bảo Minh đạt 739,7 tỉ đồng, tăng 71,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) tăng gấp 2,2 lần lên 623,9 tỉ đồng, chiếm 39,3% tổng nguồn vốn.

Lê Bảo Minh vay chủ yếu ở hai ngân hàng quốc doanh là VietinBank (dư nợ 369,9 tỉ đồng; lãi suất từ 5,5%-8,3%/năm) và BIDV (dư nợ 245,5 tỉ đồng; lãi suất từ 5,5%-7,3%/năm)./.