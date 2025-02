Lãnh đạo đảng chiến thắng bầu cử Quốc hội kêu gọi Đức phải "độc lập" khỏi Mỹ

Đức phải giành được độc lập thực sự khỏi Mỹ, ông Friedrich Merz, người được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức trong hôm 23/2 vừa qua phát biểu sau khi các hãng truyền thông công bố kết quả sơ bộ.

Theo truyền thông Đức, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và đảng chị em, Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU), dự kiến ​​sẽ nhận được 28,5% phiếu bầu, đồng nghĩa với việc ông Merz có thể sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên vào tối 23/2, ông Merz chỉ trích cách xử lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột Ukraine.

“Những sự can thiệp từ Washington không kém phần kịch tính, quyết liệt và cuối cùng là thái quá so với sự can thiệp mà chúng tôi thấy từ Moscow”, ông Merz nói với các phóng viên vào tối Chủ nhật, theo hãng tin Deutsche Presse-Agentur.

“Người Mỹ, ít nhất là những người trong chính phủ hiện tại, phần lớn thờ ơ với số phận của châu Âu”, chính trị gia bảo thủ tiếp tục lập luận, thêm rằng Đức phải tăng cường phòng thủ và “dần dần giành được độc lập khỏi Mỹ”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nói điều gì đó như vậy trên một chương trình truyền hình”, ông cho hay.

Ông Trump đã yêu cầu các đồng minh của Mỹ ở châu Âu phải trả “một phần công bằng” trong chi tiêu quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho NATO. Ông cũng đã gạt Ukraine và EU ra ngoài lề khi đảo ngược chính sách “cô lập” Nga của chính quyền Biden và mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow.

Đồng minh lớn của ông Trump, tỷ phú Elon Musk, đã tán thành đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD), được dự đoán sẽ trở thành đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Đức với số phiếu bầu 20%.

Tuy nhiên, ông Trump đã chúc mừng chiến thắng của CDU. Ông viết trên nền tảng Truth Social của mình: “Giống như Mỹ, người dân Đức cảm thấy mệt mỏi với chương trình nghị sự vô nghĩa, đặc biệt là về năng lượng và nhập cư, đã tồn tại trong nhiều năm”.

Để thành lập chính phủ, một đảng cần có đa số ít nhất 316 ghế trong số 630 ghế trong Quốc hội Đức.

Một liên minh giữa CDU/CSU và AfD có thể khả thi về mặt số lượng, vì cả hai đảng đều dễ dàng vượt qua ngưỡng này, dự đoán đạt 358 ghế. Nhưng theo ông Merz, đảng của ông sẽ không làm việc với AfD.

Điều đó khiến đảng SPD của đương kim Thủ tướng Olaf Scholz trở thành đối tác tiềm năng, cùng với CDU/CSU dự kiến giành được 328 ghế. Có thể thành lập đa số lớn hơn nếu CDU/CSU thêm đảng Xanh vào liên minh, dự kiến đạt 416 ghế. Tuy nhiên, đảng CSU đã từ chối việc hợp tác với đảng Xanh.

Về mặt lý thuyết, CDU/CSU cũng có thể lãnh đạo một liên minh 3 đảng bao gồm SPD và đảng Cánh tả, nhưng điều này rất khó xảy ra do có sự khác biệt sâu sắc về mặt ý thức hệ giữa phe bảo thủ và phe cực tả.