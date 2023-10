VietTimes – Năm nay là lần đầu tiên tất cả 10 nước thành viên ASEAN có đội sinh viên tham dự cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN. Vòng Chung khảo cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 28/10 tới.

Trước đó, Vòng Khởi động cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ((ATTT) năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 7/10/2023 dưới hình thức thi trực tuyến (online). Có 233 đội thi với gần 1.000 thí sinh từ 63 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của 10 nước thành viên ASEAN. Đây là số lượng đội thi và thí sinh dự thi lớn nhất trong những năm vừa qua.

Trong đó, Việt Nam có 157 đội thi đến từ 33 cơ sở đào tạo đại học, có một số trường lần đầu tham gia cuộc thi, như Đại học Vin, Đại học Văn Lang, Đại học RMIT, Swinburne,...

9 nước ASEAN khác với 66 đội thi thuộc 30 trường đại học tham dự, trong số này có các đội đến từ các trường đại học hàng đầu của các nước như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Sains Malaysia, Viện Công nghệ ITS Indonesia và lần đầu tiên có sinh viên Philipine tham dự cuộc thi.

Kết thúc vòng thi, có 162/233 đội ghi điểm, trong đó có 1 đội nước ngoài và 5 đội của Việt Nam giải được tất cả các thử thách. Đội Heroes Cyber Security đến từ Viện Công nghệ ITS Indonesia là đội hoàn thành bài thi sớm nhất. Phần lớn trong số 61 đội chưa ghi điểm là các đội của các trường lần đầu tham dự cuộc thi.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là sau vòng Khởi động, tất cả các đội đủ điều kiện đều sẽ tham dự thi Chung khảo, không qua vòng Sơ khảo như các năm trước.

Vòng Chung khảo được tổ chức vào ngày 28/10/2023 với sự tham gia của 80 đội thi Việt Nam và 35 đội của 9 nước ASEAN còn lại. Thí sinh các nước ASEAN dự thi online hoàn toàn dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Các Đội Việt Nam sẽ thi tập trung và làm bài online tại 2 địa điểm là Hà Nội (gồm các Trường từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc) và TP. Hồ Chí Minh (gồm các trường từ Đà Nẵng trở vào phía Nam). Vòng Chung khảo sẽ không chia bảng, tính điểm và xếp hạng trên tổng số đội thi.

Cuộc thi năm 2023 là lần thứ 16 được tổ chức ở Việt Nam và lần thứ 5 mở rộng cho sinh viên ASEAN tham dự. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) tổ chức. Đây là một hoạt động nằm trong sự kiện thường niên “Ngày ATTT Việt Nam” năm 2023.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN cũng hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực ATTT, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN./.