Lam phát hạ nhiệt, Fed nhiều khả năng ngừng nâng lãi suất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ chỉ tăng 0,2% trong tháng 10, giảm đáng kể so với mức tăng 0,7% trong tháng 9, theo dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/11.

Dữ liệu trong tháng 10 đánh dấu mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5. Các nhà kinh tế học cho rằng sự kết hợp nhiều yếu tố như tăng trưởng lương giảm, lãi suất và giá cả cao, khoản tiết kiệm trong giai đoạn đại dịch giảm và việc nối lại các khoản thanh toán nợ sinh viên đang làm giảm hoạt động chi tiêu của các hộ gia đình Mỹ.

Lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể trong năm nay, và rất có thể sẽ kết thúc chu kỳ nâng lãi suất của Fed. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo được Fed tin dùng, chỉ tăng 0,4% so với tháng trước đó.

CPI của Mỹ chỉ tăng 0,2% trong tháng 10 (Ảnh: WSJ)

CPI lõi, đã loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2,5% so với tốc độ hàng năm trong 6 tháng, giảm so với mức 4,5% trong 6 tháng kết thúc vào tháng 4 năm nay.

Giới chức Fed rất có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm trong cuộc họp vào ngày 12 và 13/12. Câu hỏi lớn đối với các nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại không còn là Fed sẽ nâng lãi suất thêm hay không, mà là liệu Fed có xác nhận ngừng nâng lãi suất không, và nếu có thì khi nào. Fed cho hay họ cần phải chứng kiến lạm phát tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu 2% mới có thể ngừng nâng lãi suất.

Trong bài phát biểu vào sáng 30/11, Chủ tịch Fed New York John Williams gợi ý Fed có thể sẽ ngừng nâng lãi suất và thêm rằng, cá nhân ông tin rằng chính sách lãi suất hiện tại chặt chẽ hơn bất kỳ thời điểm nào trong 25 năm vừa qua.

Tuy nhiên, ông Williams kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì quan điểm lãi suất hạn chế “trong một khoảng thời gian” để chắc chắn rằng lạm phát không tăng trở lại.

Dữ liệu mới công bố cho thấy mức tăng CPI lõi trong tháng 10 đã chậm lại. Một số nhà kinh tế học đánh giá đây là tín hiệu lạc quan về cái gọi là “hạ cánh mềm”, trong đó nền kinh tế suy yếu vừa đủ để đẩy lạm phát xuống mức trước đại dịch mà không gây ra suy thoái./.

Theo Wall Street Journal, CNBC