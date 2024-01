Kỳ tích, em bé được thông van tim từ trong bào thai chào đời khỏe mạnh

BS.CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - cho biết, vào lúc 9h17 sáng 30/1, em bé đầu tiên được 2 ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) thông van tim ngay từ trong bụng mẹ đã chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ. Tình trạng của em bé ngay sau khi ra đời vượt qua mong đợi của các ê kíp cả 2 bệnh viện.

BS.CK2 Trần Ngọc Hải cho biết thêm, thai đạt 37 tuần 4 ngày, sinh nặng 2,9kg, khỏe và khóc rất to. Thông thường, những ca trẻ không có van động mạch phổi thường rất nặng nề, tiên lượng rất xấu nhưng trẻ đã chào đời rất tốt.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, bệnh viện đã lên kế hoạch, đánh giá mọi tình huống. Chúng tôi cũng đã tư vấn rất rõ ràng, rất kỹ lưỡng với gia đình.

“Ngay sau phẫu thuật, em bé được ê kíp hồi sức sơ sinh siêu âm tim ngay tại phòng mổ, đánh giá tình trạng tim kỹ lưỡng, sau đó đã cho thực hiện da kề da với mẹ. Bé tự thở khí trời, không cần phải thở oxy. Tim phổi, màu da, cử động của em bé như 1 đứa trẻ bình thường sau khi được phẫu thuật. Người mẹ cũng ổn định sức khỏe, không mất máu” - BS.CK2 Trần Ngọc Hải cho biết thêm.

BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, theo tiên liệu trước khi phẫu thuật, em bé ra đời có khả năng phải thở ô-xy, nên kịch bản sau phẫu thuật sẽ được đón về Bệnh viện Nhi 1 để can thiệp thêm. Tuy nhiên, tình trạng sau chào đời, em bé lại khóc rất to. Hình ảnh siêu âm tim cho thấy dòng máu chảy qua van động mạch phổi tốt, SpO2 đạt 89%. Nếu trường hợp này không được can thiệp bào thai, trẻ sẽ phải đặt stent hoặc nong động mạch phổi ngay sinh.

BS.CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - thăm khám cho sản phụ (ảnh BVCC)

"Đây là ca thông tim xuyên bào thai đầu tiên tại Việt Nam. Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ đó là một món quà không có gì quý giá hơn" - BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.

Ngay sau phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã đón em bé về để theo dõi, chăm sóc. Sau 24h, các bác sĩ tại đây sẽ siêu âm lại và đánh giá thêm 1 lần nữa có phải can thiệp phẫu thuật hay không và lên kế hoạch chăm sóc lâu dài cho em bé.

Trước đó, ngày 4/1, các bác sĩ tại TP HCM thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.