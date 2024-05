Kinh doanh khó khăn, giá trị thị trường Li Auto "bay hơi" hơn 5,3 tỉ USD trong một ngày

Trong quý I/2024, tổng doanh thu của Li Auto là 25,634 tỉ NDT, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 38,6% so với quý IV/2023 trước đó. Trong số đó, doanh thu bán xe là 24,252 tỉ NDT, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 39,9% so với quý trước. Biên lợi nhuận gộp từ bán xe là 19,3%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 3,4 điểm phần trăm so với quý trước.

Nhưng quan trọng hơn, lợi nhuận của Li Auto bị giảm mạnh trong quý I/2024. Lợi nhuận ròng của Li Auto là 591 triệu NDT, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 89,7% so với quý trước. Theo tiêu chuẩn kế toán phi GAAP, lợi nhuận ròng quý I/2024 của Li Auto là 1,276 tỉ NDT, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 72,2% so với quý trước.

Kết quả này không như kỳ vọng của thị trường. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu Li Auto tại Hong Kong ngày 21/5 lúc mở cửa đã giảm mạnh, khi đóng cửa giảm tới 19,27% khiến giá trị thị trường của công ty "bay" mất 40,8 tỉ HKD (hơn 5,3 tỉ USD) so với ngày hôm trước.

Về lâu dài, cổ phiếu Li Auto đã đạt mức cao nhất trong năm là 182,90 HKD trên mỗi cổ phiếu vào cuối tháng 2, sau đó liên tục giảm mạnh. Đến ngày 21/5, giá cổ phiếu là 80,65 HKD, với mức giảm hơn 80,65 HKD, tức hơn 50%.

Lý Tưởng, chủ hãng xe Li Auto đầu năm nay từng gây sốc với mức thưởng Tết Giáp Thìn tới 8 tháng lương (Ảnh: Sina).



Mục tiêu quý I/2024 không đạt

Trước khi lợi nhuận của Li sụt giảm trong quý I, công ty tỏ ra tương đối lạc quan khi phán đoán về cạnh tranh thị trường và sự phát triển của công ty. Năm 2023, Li Auto đã bán được 376.000 xe, tổng doanh thu 123,851 tỉ NDT và lợi nhuận ròng đạt 11,704 tỉ NDT, kết quả tốt nhất trong lịch sử.

Vì vậy, Li Auto rất lạc quan trong năm 2024. Vào đầu năm, Li Auto tuyên bố sẽ thách thức mục tiêu giao hàng 800.000 xe/năm và đưa ra chỉ tiêu giao hàng từ 100.000 đến 103.000 xe trong quý I. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe năng lượng mới mức giá trên 200.000 NDT, doanh số bán các mẫu xe của Li chủ yếu là dòng L, đã bị ảnh hưởng lớn trong quý I.

Trong quý I/2024, Li Auto giao được 80.400 xe, ít hơn 20.000 xe so với mục tiêu đề ra. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dòng L của Li, AITO thuộc tập đoàn Huawei đã bán được 85.800 xe trong quý I, tăng tới 639% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Li Auto còn đặt kỳ vọng quá mức về mẫu xe điện thuần túy đầu tiên của mình là MEGA. Khi MEGA ra mắt, Li Auto tuyên bố nó sẽ trở thành sản phẩm bán chạy tiếp theo của hãng và dự kiến ​​sẽ trở thành nhà vô địch về doanh số mẫu xe giá trên 500.000 NDT (bất kể nhãn hiệu và dạng năng lượng). Điều này có nghĩa là MEGA của Li Auto cần đạt được mục tiêu doanh số bán xe trung bình hàng tháng ít nhất là 7.000 chiếc.

Do nhiều lý do khác nhau, Li MEGA "khởi đầu không tốt" và biểu hiện kém hơn nhiều so với dự kiến. Theo số liệu bán buôn từ Hiệp hội xe chở khách, doanh số của Li MEGA trong tháng 3 là 3.229 chiếc, trong khi doanh số tháng 4 chỉ 1.145 chiếc. Mẫu xe dòng L bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường và sự thất bại của MEGA đồng nghĩa với việc kết quả hoạt động trong quý I của Li Auto không diễn ra như mong đợi.

Trong quý I, dòng L của Li Auto đã được nâng cấp và các mẫu cũ được giảm giá để tiêu thụ. Điều này khiến doanh thu mỗi xe của Li giảm nhẹ 4.000 NDT xuống còn 302.000 NDT/xe trong quý I. Tuy nhiên, doanh số bán hàng sụt giảm đã khiến giá thành của một chiếc xe tăng 3.500 NDT lên 243.000 NDT so với tháng trước và tỷ suất lợi nhuận gộp từ việc bán xe đã giảm 19,3%.

Doanh số của mẫu xe thuần điện Li MEGA không tốt như kỳ vọng (Ảnh: Sina).



Trong quý I/2024, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của Li Auto là 3,049 tỉ NDT và chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính là 2,978 tỉ NDT, giảm khoảng 10% so với mức chi phí R&D là 3,491 tỉ NDT và chi phí bán hàng là 3,270 tỉ trong quý IV/2023. Chi phí giảm, nhưng trong quý I, doanh số thực tế của Li Auto là 80.400 xe, kém xa mức 131.800 chiếc trong quý IV/2023. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất lợi nhuận ròng và sự sụt giảm so với quý trước cũng khá lớn.

Thị trường quá lạc quan?

Hiện nay, Li Auto đã đưa ra một số điều chỉnh đối với kế hoạch kinh doanh lạc quan quá mức của mình. Chẳng hạn hạ mục tiêu doanh số cả năm từ 800.000 xuống 560.000-600.000 chiếc; điều chỉnh tốc độ phát triển của mảng kinh doanh xe điện và hoãn ra mắt dòng xe SUV chạy điện thuần túy cho đến năm sau.

Đồng thời, theo nhiều cơ quan truyền thông, Li Auto đang trải qua một đợt tối ưu hóa nhân sự mới trong nội bộ, với tỷ lệ cắt giảm hơn 18%. Tuy nhiên, xét từ giá cổ phiếu Hong Kong giảm mạnh, thị trường vẫn có những lo ngại nhất định về Li Auto. Những lo ngại này chủ yếu xoay quanh vấn đề lợi nhuận giảm sút và hàng tồn kho của Li Auto.

Với việc cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gay gắt, vào tháng 4 năm nay Li Auto đã tung ra mẫu Li L6 giá rẻ hơn, trong khi giá các mẫu xe khác cũng giảm đáng kể.

Giá khởi điểm của mẫu Li L6 đã giảm xuống còn 249.800 NDT. Giá của tất cả các dòng L7, L8 và L9 đều đã giảm 18.000-20.000 NDT, và giá của Li MEGA đã giảm 30.000 tệ. Việc ra mắt L6 và việc giảm giá tất cả các mẫu xe có thể ảnh hưởng đến doanh thu và tỉ suất lợi nhuận gộp của Li Auto.

Mẫu Li L9 Pro Suv Hybrid có giá 1,4 tỉ VND từng rất được ưa chuộng (Ảnh: Sohu).



Hướng dẫn của Li Auto cho quý 2 năm nay là: doanh thu dự kiến ​​là 29,9 tỉ đến 31,4 tỉ NDT và lượng giao hàng dự kiến ​​là 105.000 đến 110.000 xe. Nếu tính toán dựa trên các thu nhập khác là 1,4 tỉ NDT (mức quý đầu tiên), đơn giá mà Hướng dẫn đưa ra trong quý II là 272.000 tệ/xe, giảm 30.000 so với đơn giá xe trung bình 302.000 tệ trong quý I.

Đơn giá xe giảm đã gây áp lực lớn hơn lên tỷ suất lợi nhuận gộp của Li Auto trong quý II. Trong quý I, tỷ suất lợi nhuận gộp của Li Auto đã giảm xuống 19,3% và thị trường lo ngại tỷ suất lợi nhuận gộp của Li Auto trong quý II sẽ giảm xuống mức thậm chí thấp hơn. Đồng thời, lượng bán ra của dòng L và MEGA trong quý I thấp hơn dự kiến ​​nhưng lượng xe tồn kho trước đó tương đối cao khiến lượng hàng tồn kho của Li tăng cao.

Vào cuối quý I, tổng giá trị xe tồn kho của Li Auto là 12,159 tỉ NDT, gần gấp đôi mức 6,872 tỉ vào cuối năm 2023. Quy mô xe tồn kho gần bằng mức doanh thu 1,5 tháng của Li Auto (dựa trên mức giá bán xe trung bình hàng tháng năm 2023).

Trong tình hình lượng xe tồn kho lớn, nếu doanh số bán hàng của Li Auto tiếp tục không đạt kỳ vọng, có thể xảy ra nguy cơ phải giảm giá để bán hoặc giảm giá trị hàng tồn kho, điều này sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.

Theo Sina, Creader