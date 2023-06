Không quân Nga không kích nhóm thánh chiến gần căn cứ Mỹ ở khu vực biên giới al-Tanf, Syria

Video về cuộc không kích được đăng trên trang Twitter Ngày 22/6 nhưng không rõ không quân Nga đã tiến hành những cuộc không kích vào thời điểm nào. Các cuộc không kích đánh vào vị trí của những tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) do Mỹ và các quốc gia phương Tây hậu thuẫn và được liên quân do Mỹ dẫn đầu huấn luyện và cung cấp vũ khí trang bị tại khu đồn trú al-Tanf.

Máy bay chiến đấu Su-24M không kích thánh chiến ở gần căn cứ quân đội Mỹ, khu vực al-Tanf, đông nam Syria. Video South Front.

Khoảng 200 lính Mỹ được triển khai thường xuyên tại đồn trú al-Tanf cùng với hàng trăm tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc FSA. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố vùng cấm bay 55 km xung quanh al-Tanf. Nhưng các máy bay chiến đấu của không quân Nga tiến hành hàng chục cuộc tuần tra vũ trang trên khu vực đồn trú trong vài tháng qua, giám sát các hoạt động của các tay súng FSA.

Tháng 5/2023, ông Sergey Naryshkin, giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện những phần tử khủng bố IS trong khu đồn trú thực hiện các hoạt động phá hoại.

TASS, trích dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài Nga cho biết: “Theo thông tin của chúng tôi, căn cứ quân sự al-Tanf do Mỹ kiểm soát, nằm trên đường biên giới Syria, Jordan và Iraq được sử dụng để huấn luyện các tay súng khủng bố IS thực hiện các hoạt động phá hoại và lật đổ; hơn nữa, không chỉ trên lãnh thổ Syria mà còn ở các vùng của Nga”.

Theo hãng tin RIA.Novosti, ông Alexander Lavrentiev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, ngày 21/6 cho biết, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự ở Syria, đặc biệt là ở khu đồn trú al-Tanf.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo cho biết, quân đội Mỹ đang thay đổi và tăng cường lực lượng quân sự phía đông bắc Syria, trong vùng do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát và ở Al-Tanf, nơi đã bị quân đội Mỹ chiếm đóng trái phép trong một thời gian khá dài”, ông Lavrentiev nói.

Mỹ cho đến nay vẫn tuyên bố, quân đội liên minh do Mỹ dẫn đầu đóng quân ở al-Tanf để chống IS. Nhưng trong suốt cuộc chiến chống IS, lực lượng liên minh chưa hề tiến hành bất cứ một chiến dịch chống IS, ngược lại, vùng cấm bay 55 km trở thành hành lang an toàn cho các phần tử khủng bố di chuyển qua lại trên vùng biên giới Syria. Trên thực tế, lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở Al-Tanf đã ngăn chặn tuyến đường chiến lược nối thủ đô Damascus của Syria với Baghdad, thủ đô của nước láng giềng Iraq.

Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú được cho là đang được sử dụng vị trí này để thu thập thông tin tình báo, hỗ trợ các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thực hiện các hành động phá hoại chống chính quyền Damascus và dẫn đường cho các cuộc tấn công của không quân Israel vào Syria.

Không quân Nga nhiều lần không kích vào nhóm chiến binh thánh chiến ở al-Tanf trong vài năm qua, khi phát hiện các tay súng FSA nổ súng khiêu khích quân đội Syria. Không quân Mỹ không bao giờ ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc đáp trả nhằm tránh một cuộc đối đầu nguy hiểm với quân đội Nga trên lãnh thổ Syria.

Theo South Front