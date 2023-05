Không quân Iraq sử dụng bom dẫn đường laser độ chính xác cao tiêu diệt khủng bố

VietTimes – Ngày 7/5, các máy bay chiến đấu F-16IQ của Không quân Iraq (IQAF), sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công phá hủy vị trí ẩn náu của các phần tử IS ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Diyala.

Không quân Iraq, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét và tiêu diệt tàn binh IS, phối hợp với lực lượng tình báo quân đội Iraq đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu này. Các máy bay chiến đấu F-16IQ, nhận được tọa độ mục tiêu từ tình báo quân đội, sử dụng bom GBU -12 Paveway II dẫn đường laser bán chủ động không kích tiêu diệt mục tiêu. Một máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã chiếu xạ laser vào mục tiêu, dẫn đường cho bom Paveway.

Không quân Iraq, sử dụng bom GBU -12 Paveway II dẫn đường laser phá hủy vị trí ẩn nấp của IS. Video Bộ tư lệnh Không quân Iraq.

Trong một tuyên bố, IQAF cho biết, bom có điều khiển đã phá hủy hoàn toàn vị trí ẩn náu, các phần tử khủng bố đang có mặt tại điểm ẩn nấp đều bị tiêu diệt. Lực lượng không quân Iraq công bố video về cuộc không kích này.

Đây là hoạt động thứ 2 của IQAF trong vòng chưa đầy một tuần. Ngày 4/5, không quân Iraq tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào một nhóm IS, đang ẩn náu ở Wadi al-Chai, một thung lũng ở phía bắc tỉnh Kirkuk. Theo cơ quan truyền thông An ninh Iraq, những cuộc không kích tiêu diệt 3 kẻ khủng bố, trong đó có một thủ lĩnh - thẩm phán tòa án luật Sharia của IS trong tỉnh.

GBU -12 Paveway II là loại bom dẫn đường bằng laser bán chủ động trên không của Mỹ, phát triển trên cơ sở bom đa năng Mk 82 500 pound (227 kg), được lắp đặt thêm thiết bị đầu thu laser dẫn đường ở mũi và vây điều khiển bay.

Theo các thông tin mở, Iraq có trong biên chế trang bị các loại vũ khí tấn công mặt đất độ chính xác cao, tính đến năm 2017 là 50 tên lửa không đối đất AGM-65D/G/H/K Maverick, 200 quả bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway II (227 kg); 50 bom dẫn đường laser GBU-10 Paveway II (907 kg); 50 GBU-24 Đơn vị bom dẫn đường bằng laser Paveway III (2000 pound).

Paveway II được đưa vào sử dụng từ 1976. Vũ khí được trang bị cho các lực lượng không quân Mỹ và nhiều lực lượng không quân các quốc gia đồng minh của Mỹ khác .

IQAF trong các cuộc không kích đã tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố IS ở Iraq trong vài tháng qua. Tháng 4, trong 2 cuộc không kích, các máy bay chiến đấu F-16IQ tiêu diệt 9 phần tử khủng bố trong 2 lần xuất kích.

Mặc dù quân đội Iraq, với sự hỗ trợ của không quân đã gây thương vong nặng nề cho tàn binh IS, nhưng sự hiện diện của khủng bố ở Iraq sẽ không thể kết thúc trong tương lai gần. Nhóm khủng bố vẫn có nguồn lực và hoạt động tích cực ở các vùng phía tây, phía bắc và phía đông quốc gia này. Cuộc chiến chống khủng bố vẫn còn kéo dài nhiều năm nữa.

Theo South Front