Theo Bộ Công an, hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chiều 8/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các địa phương liên quan.

Theo đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và Nhận hối lộ, để xác minh các sai phạm liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa khởi tố bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Công Minh đã thông đồng với nhiều chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xác định tổng mức đầu tư.

Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, công ty Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Bộ Công an xác định có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công Minh đã trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương, số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Phú Yên, Thừa Thiên Huế... cung cấp hồ sơ các dự án trồng cây đô thị liên quan Công ty Cây xanh Công Minh để xác minh dấu hiệu tội phạm.

Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho hay, Bộ Công an đang làm rõ trách nhiệm của cá nhân và xác định thiệt hại để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nhà chức trách đang đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công ty cây xanh Công Minh để hưởng khoan hồng.

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan tới vụ án của ông Trương Huy San (tức Osin Huy Đức) và Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho biết hai ông "đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ đăng tải bài viết có nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8/6, Cổng thông tin Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Trương Huy San (63 tuổi) và luật sư Trần Đình Triển. Hai ông bị cáo buộc vi phạm điều 331 Bộ luật Hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.