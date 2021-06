Khoản nợ 25 tỉ đồng hé mở về dàn lãnh đạo ‘khủng’ của Galaxy ME

Tháng 7/2016, việc ông Trương Đình Anh (SN 1970) – cựu CEO FPT – cùng gia đình quyết định sang Mỹ đã nhận được sự quan tâm lớn của giới công nghệ và truyền thông trong nước.

Ông Trương Đình Anh thuộc thế hệ lãnh đạo thứ hai tại FPT và là người đặt nền móng xây dựng FPT Telecom, FPT Online. Ông cũng từng được ban lãnh đạo và cổ đông FPT đặt nhiều kỳ vọng khi đảm nhiệm chiếc ‘ghế nóng’ tổng giám đốc của tập đoàn này.

Tuy nhiên, tới tháng 9/2012, sau gần 20 tháng ngồi ghế nóng, ông Trương Đình Anh đã rời vị trí CEO FPT. Lý do được ông nêu trong đơn từ nhiệm là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với HĐQT.

Ông Trương Đình Anh sau đó được tin rằng đã trở thành Thành viên HĐQT CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) từ tháng 4/2013 và có cả một khoản đầu tư cá nhân vào M-Service (đơn vị sở hữu ví điện tử MoMo). Dù vậy, ‘người trong cuộc’ vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức với truyền thông về những đồn đoán này.

Đến tháng 5/2019, cái tên Trương Đình Anh lại được nhắc tới trong vai trò Thành viên HĐQT tại một doanh nghiệp ‘họ’ Galaxy khác – đó là CTCP Truyền thông và giải trí Galaxy (Galaxy Media and Entertainment – viết tắt: Galaxy ME).

Dàn lãnh đạo ‘khủng’ của Galaxy ME

Theo tìm hiểu của VietTimes, tính đến tháng 5/2019, bên cạnh ông Trương Đình Anh, HĐQT Galaxy ME còn có 4 thành viên khác, bao gồm Chủ tịch HĐQT Đinh Thị Hoa (SN 1961) và các ông/bà Jonah Shahn Levey (SN 1971, quốc tịch Mỹ), Trần Vũ Hoài (SN 1961), David Đỗ (SN 1974) và Hoàng Thị Mai Hương (SN 1962).

Bà Đinh Thị Hoa cũng là Chủ tịch HĐQT của Galaxy Studio, CTCP Galaxy Play, CTCP Galaxy Education.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân sinh năm 1961 còn là Phó Chủ tịch của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra, vào năm 2015, bà Hoa tham gia ứng cử Thành viên HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE) và gắn bó cho tới hết nhiệm kỳ (năm 2018).

Ông David Đỗ là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2015 – 2022, giám đốc điều hành VI Group. Trước đó, ông David Đỗ được biết tới là thành viên sáng lập Eachnet (Ebay), nhà quản lý về chiến lược mua bán – sát nhập, đầu tư và liên doanh toàn cầu của Microsoft (năm 2017).

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Mai Hương đứng tên tại loạt pháp nhân, như: Công ty TNHH Truyền thông MMS Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Sao Kim, Công ty TNHH Multistar và Công ty TNHH MSLGroup (Việt Nam).

Trong đó, Công ty TNHH MSLGroup (Việt Nam) được thành lập từ năm 1998, tiền thân là Công ty TNHH Quảng cáo Sao Hôm. Tại ngày 21/5/2019, quy mô vốn điều lệ của MSLGroup (Việt Nam) chỉ ở mức 2,4 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Publicis Groupe Holdings B.V. (trụ sở tại Hà Lan) sở hữu 70% vốn, Công ty TNHH Multistar nắm giữ 30% vốn điều lệ.

Song, dữ liệu của VietTimes cho thấy, công ty này hoạt động rất hiệu quả trong giai đoạn 2016 – 2019, đem về tổng cộng 44,8 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp nhiều lần quy mô vốn điều lệ.

Galaxy ME và Galaxy Studio làm ăn ra sao?

Theo dữ liệu của VietTimes, Galaxy Studio được thành lập vào tháng 6/2006, song lịch sử hình thành có thể đã bắt đầu từ những năm 1994. Galaxy Studio tập trong vào 2 lĩnh vực chính là rạp chiếu phim (Galaxy Cinema) và phát hành phim (Galaxy Distribution).

Trong đó, Galaxy Cinema có 18 rạp chiếu phim và 108 phòng chiếu trải dài trên khắp Việt Nam. Galaxy Distribution là nhà phát hành độc quyền cho nhiều hãng phim Hollywood như Sony, 21st Fox Century và Warner Brothers.

Cả 2 đơn vị này đều nằm trong tốp đầu về thị phần rạp chiếu phim và phát hành phim tại Việt Nam.

Giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu và quy mô của Galaxy Studio duy trì xu thế tăng trưởng khá mạnh mẽ.

Cụ thể, trong vòng 4 năm, quy mô vốn chủ sở hữu của công ty này tăng gấp đôi, từ 227,9 tỉ đồng lên mức 467,9 tỉ đồng. Tương tự, quy mô tổng tài sản cũng tăng gấp 1,87 lần, lên mức 912,1 tỉ đồng (tính đến 31/12/2019).

Việc mở rộng quy mô cũng giúp doanh thu của Galaxy Studio tăng trưởng. Cụ thể, các năm 2017 và 2019, doanh thu của Galaxy Studio cán mốc nghìn tỉ, lần lượt đạt 1.050,5 tỉ đồng và 1.215,3 tỉ đồng. Xen giữa là mức doanh thu 973,7 tỉ đồng được ghi nhận vào năm 2018.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh riêng lẻ của công ty này lại có xu hướng suy giảm. Năm 2016, dù chỉ đem về 867 tỉ đồng doanh thu, Galaxy Studio báo lãi sau thuế lên tới 141,2 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 16,2%. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong cả giai đoạn 2016 – 2019. Hiện vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Galaxy Studio do bà Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1983) đảm nhiệm.

Galaxy ME được thành lập vào tháng 5/2013, sau Galaxy Studio khoảng 7 năm, có quy mô lớn gấp nhiều lần. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của Galaxy ME lên tới 1.366,6 tỉ đồng, cao gấp 2,8 lần so với Galaxy Studio. Khoảng cách này sau đó dần được thu hẹp lại trong 3 năm sau đó với sự tăng trưởng tài sản nhanh chóng của Galaxy Studio.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của Galaxy ME tương đối ảm đạm. Cả giai đoạn 2016 – 2019, công ty này chỉ ghi nhận tổng cộng 54,5 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, chưa bằng 1/3 so với mức lợi nhuận mà Galaxy Studio đem lại.

Cũng cần lưu ý rằng các số liệu kết quả kinh doanh trên được ghi nhận trước thời điểm các rạp chiếu phim tại Việt Nam bị ‘nhiễm cúm’ do dịch bệnh Covid-19. Tác động tiêu cực của đại dịch tới ngành công nghiệp điện ảnh được cho là sẽ kéo dài trong nhiều năm sắp tới.

Trong khi lĩnh vực điện ảnh chờ được ‘giải cứu’, giới chủ Galaxy ME dường như đã tìm được một hướng đi mới.

Tháng 8/2020, Galaxy ME tuyên bố sẽ đầu tư chi phối vào CTCP Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục (Hocmai), con số sở hữu dự kiến hơn 70%. Thương vụ này đánh dấu sự gia nhập chính thức của Galaxy vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Hôm 19/5, Galaxy ME đã phát hành 25 tỉ đồng trái phiếu cho một nhà đầu tư tổ chức. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm. Tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán Thiên Việt – nơi Chủ tịch Galaxy ME Đinh Thị Hoa đang làm Phó Chủ tịch HĐQT. Mục đích phát hành được công ty cho biết là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.