Khó khăn và thách thức trong chiến lược phát triển năng lượng mặt trời của châu Âu

VietTimes – Ngày 9/1, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy (đảng Dân chủ) đã ban hành chỉ thị an ninh mạng cấm một loạt phần mềm của Trung Quốc trên các thiết bị do chính quyền cung cấp hoặc quản lý, trong đó có TikTok.