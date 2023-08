Khai mạc Đại nhạc hội Chào mừng năm học mới của hệ thống giáo dục mầm non Phần Lan - FIS

Trong 2 ngày 23 và 24/08, tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hệ thống Giáo dục Mầm non Phần Lan (FIS) đã tổ chức chương trình Đại nhạc hội với tên gọi "My Little FIS" để chào mừng năm học mới 2023 - 2024.

Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế FIS với trụ sở chính đặt tại Helsinki - Phần Lan được biết đến là một trong số ít đơn vị tiên phong đưa chương trình giáo dục Phần Lan về Việt Nam. Suốt hơn 6 năm nghiên cứu tìm tòi, phát triển và không ngừng nỗ lực, hiện tại hệ thống Giáo dục Mầm non Phần Lan (FIS) đã có 20 cơ sở tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam và bắt đầu tiến tới toàn cầu.

FIS đang ngày một lớn mạnh và hoàn thiện hơn với slogan quen thuộc "Learn to love to learn" - khơi dậy niềm yêu thích học tập của trẻ và "Growing an organic kid" - nuôi dưỡng một đứa trẻ thuần khiết. Mục tiêu giáo dục của FIS là lan tỏa rộng các trường học tốt nhưng duy trì trên mô hình trường học nhỏ, với mong muốn tiệm cận và thấu hiểu trên từng cá nhân trẻ. Chính bởi vậy, những năm qua, nhiều chương trình, dự án giáo dục mầm non của FIS đã gây tiếng vang lớn, được các chuyên gia giáo dục đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến các dự án: Vòng quanh thế giới, Người giúp đỡ cộng đồng, Sự kỳ diệu của thời tiết…

Trong năm học 2023 - 2024, hệ thống Giáo dục Mầm non Phần Lan (FIS) tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chương trình học, tăng cường kết nối các giờ học Phần Lan - Việt Nam, góp phần chắt lọc, phát huy tinh thần học tập của phương pháp giáo dục Phần Lan. Đó là: Dạy ít hơn - Học nhiều hơn, Kiểm tra ít hơn - Học nhiều hơn, Tôn trọng và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua hội nhập đa dạng. Nội dung học tập trong các dự án của FIS giản dị nhưng mang giá trị thực tiễn cao, giúp trẻ dễ hình dung, cảm nhận và ghi nhớ. Về cơ sở vật chất, FIS tiếp tục nâng cao, chú trọng sự an toàn, tiện ích và cả tính thẩm mỹ. Hệ thống cũng tăng cường kết nối Phụ huynh và Nhà trường thông qua các hoạt động ngoại khóa hay những khóa học dành cho cha mẹ, với mong muốn các con nhận được sự ủng hộ và đồng hành của cả gia đình và Nhà trường.

Điểm nhấn của chương trình là dàn hợp xướng với ca khúc My Little FIS - một ca khúc được Nhạc sỹ Phần Lan - cô PINJA sáng tác dành tặng trẻ em FIS với lời chúc: “Tôi hi vọng mỗi ngày đi học của mỗi em bé đều là ngày vui, như một cuộc phiêu lưu với rất nhiều điều mới mẻ và thú vị đang chờ phía trước!”

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đêm nhạc: