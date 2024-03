Iskander-M của Nga hủy diệt hoàn toàn một hệ thống phòng không Patriot của Ukraine

VietTimes – Ngày 9/3, theo các video do Bộ Quốc phòng Nga và các tài khoản mạng xã hội Nga cung cấp, tên lửa đạn đạo Iskander-M đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại cảnh một tổ hợp tên lửa phòng không được cho là S-300 do Liên Xô sản xuất của Ukraine bị tên lửa đạn đạo Iskander-M phá hủy. Nhưng video ghi lại hậu quả vụ tấn công, do các kênh Telegram Nga cung cấp khi được các chuyên gia quân sự phân tích đã xác định, hai bệ phóng tên lửa Patriot M901, được lắp đặt trên xe vận tải MAN KAT1 do Đức sản xuất đã bị phá hủy cùng với một phương tiện thứ 3 không xác định.

Các video, ban đầu được xác định là một hệ thống phòng không S-300 đã bị phá hủy. Video Bộ Quốc phòng Nga và tài khoản mạng xã hội Nga.

Kênh Telegram Rybar đưa tin : “Trong đống mảnh xác thiết bị, có thể xác định được cabin của xe vận tải MAN KAT1 cấu hình 8x8, được sử dụng để lắp đặt các bệ phóng Patriot do Đức cung cấp.”

Các nhà phân tích quân sự của kênh Telegram "Military Chronicle" cho biết, một đoàn phương tiện phòng không của Ukraine đã bị tên lửa Iskander-M đánh trúng trên đường cao tốc cách Pokrovsk 13 km về phía tây, giữa làng Udachnoye và làng Sergeevka. Hệ thống phòng không bị tấn công đang thực hiện kế hoạch tái triển khai gần thành phố Avdeevka để phục kích máy bay chiến đấu Nga.

Những bức ảnh được phân tích đã xác định, đây là hai xe phóng tên lửa Patriot M901, được lắp đặt trên xe vận tải MAN KAT1 do Đức sản xuất. Ảnh South Front.

Năm 2023, Ukraine nhận được viện trợ hai khẩu đội Patriot và hai bệ phóng từ Đức và một khẩu đội khác từ Mỹ với hai bệ phóng bổ sung do Hà Lan viện trợ. Không có thông tin chính xác về số lượng các khẩu đội tên lửa Patriot, đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của Ukraine sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường chủ động PAC-3 để đánh chặn tên lửa đạn đạo, có tầm bắn từ 30-70 km và tên lửa phòng không dẫn đường bán chủ động đầu đạn nổ phân mảnh PAC-2 chống lại các máy bay chiến đấu, có tầm bắn lên tới 160 km, độ cao hơn 24 km.

Quân đội Ukraine đã chuyển các hệ thống Patriot được viện trợ đến gần tiền tuyến hơn để thực hiện các cuộc phục kích đánh chặn máy bay chiến đấu Nga, thường thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M do Nga phát triển được thiết kế để tấn công chính xác phá hủy các mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Có tầm bắn lên tới 500 km và được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, Iskander-M có quỹ đạo đường bay thay đổi ngẫu nhiên, có khả năng vòng tránh các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa. Tên lửa được trang bị các loại đầu đạn như đạn xuyên bê tông, đạn phân mảnh nổ phá mạnh và đạn nổ phá mạnh.

Tên lửa Iskander –M được phóng từ các xe vận tải phóng chuyên dụng có khả năng cơ động cao. Do rất khó xác định vị trí phóng của tổ hợp tên lửa Iskander-M nên các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa không có khả năng đánh chặn được loại đạn này.

Theo Army Recognition