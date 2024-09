Ngày mở bán đầu tiên đầy ấn tượng

Sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 16 của Apple đã thu hút sự chú ý lớn vào hôm 20/9 vừa qua. Các cửa hàng bán lẻ lớn đều đông kín người, trong khi các dịch vụ giao hàng nhanh cũng ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Theo khảo sát ban đầu của Counterpoint Research, doanh số bán iPhone 16 đã tăng tới 15-20% trong ngày đầu tiên so với iPhone 15 ra mắt năm ngoái.

Neil Shah, người sáng lập Counterpoint Research tại Ấn Độ, cho biết iPhone 16 cơ bản là sản phẩm được bán chạy nhất ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, đáng chú ý là mẫu iPhone 16 Pro Max, dòng cao cấp nhất, cũng đạt doanh số ấn tượng không kém. Số liệu ban đầu từ các nhà bán lẻ cho thấy iPhone 16 Pro Max đang tạo nên một sức hút lớn, vượt qua kỳ vọng của Apple.

Trong ngày đầu ra mắt, nhiều nền tảng giao hàng nhanh đã thể hiện khả năng cung ứng vượt trội. Nền tảng Big Basket, vốn cam kết giao hàng chỉ trong 10 phút, đã giao hơn 138 chiếc iPhone 16 chỉ trong giờ đầu tiên. Ông Hari Menon, đồng sáng lập Big Basket, chia sẻ rằng công ty đã bán được từ 3 đến 4 chiếc điện thoại mỗi phút ngay từ khi mở bán.

Blinkit, một nền tảng giao hàng nhanh khác, cũng không kém cạnh khi hợp tác với nhà bán lẻ Unicorn. Theo nhà sáng lập Unicorn, Albinder Dhindsa, công ty này đã hoàn thành hơn 300 chuyến giao hàng tại các thành phố lớn như Delhi-NCR, Bengaluru, Mumbai, và Pune chỉ trong vài phút kể từ khi sản phẩm được mở bán.

Tình hình đảo chiều sau tuần đầu mở bán

Theo thông tin từ hãng truyền thông Hàn Quốc DealSite, doanh số iPhone 16 trong tuần đầu tiên đã thấp hơn khoảng 13% so với dòng iPhone 15 ra mắt trước đó. Theo báo cáo của Morgan Stanley được Appleinsider trích dẫn, iPhone 16 và iPhone 16 Plus đã bán được khoảng 37 triệu chiếc trong tuần đầu tiên ra mắt.

Mặc dù các nhà mạng lớn ở Hàn Quốc đã bán hết hàng đặt trước, nhưng điều này được cho là do nguồn cung thấp hơn vào năm nay, dẫn đến tình trạng thiếu hàng tạm thời, thay vì do nhu cầu vượt trội.

Mặc dù nhu cầu công nghệ thông tin (CNTT) được kỳ vọng sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2024, nhưng các nhà phân tích dự đoán sự phục hồi thực sự có thể không diễn ra cho đến năm 2025. Yếu tố chính gây ra tình trạng này là nhu cầu yếu từ hai thị trường quan trọng: Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Sự sụt giảm đơn đặt hàng trước của iPhone 16 khiến các nhà phân tích lo ngại về sức mua của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là khi nhu cầu tiêu dùng đang suy giảm ở cả hai quốc gia này.

Chỉ số thời gian giao hàng — thời gian để đơn hàng được giao sau khi hoàn tất thanh toán trực tuyến, ngắn hơn nhiều so với năm ngoái, có thể là do nhu cầu thấp hơn.

Cụ thể thời gian như sau:

• 25,5 ngày đối với iPhone 16 Pro Max, so với 43,5 ngày của năm ngoái.

• 18,5 ngày đối với iPhone 16 Pro, so với 32,5 ngày của năm ngoái.

• 9 ngày đối với iPhone 16, so với 14 ngày của năm ngoái.

• 7,9 ngày đối với iPhone 16 Plus, so với 13,9 ngày của năm ngoái.

Theo báo cáo của Morgan Stanley, iPhone 16 có thời gian giao hàng ngắn nhất trong số tất cả các mẫu iPhone được phát hành trong năm năm qua, gần ngang bằng với iPhone 12.

Doanh số ban đầu có thể thấp hơn, nhưng vẫn còn quá sớm để dự đoán hiệu suất tổng thể của dòng iPhone 16.

Tại thị trường Việt Nam

Màu vàng sa mạc là phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Google)

Tại thị trường Việt Nam, theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước cho thấy, iPhone 16 Pro Max phiên bản vàng sa mạc đã được khách hàng nhanh chóng đặt cọc trước và dự kiến sẽ “khan hàng” trong đợt mở bán đầu tiên này.

Kỷ lục đặt trước iPhone 16 series năm nay tiếp tục thuộc về hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động, khi đã có 60.000 khách hàng đặt mua và tới 40.000 khách hàng đã đặt cọc trước để sở hữu các sản phẩm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Theo đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động, phiên bản iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc 256GB được khách hàng nhanh chóng đặt hết chỉ trong vài ngày. Trong đợt mở bán này, 30.000 sản phẩm iPhone các phiên bản sẽ được giao đến tận tay khách hàng.

Tại CellphoneS, phiên bản iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc được đặt cọc hết ngay khi mở cọc online trong vòng 15 phút. Tại hệ thống này, số lượng đặt hàng phiên bản iPhone 16 Pro Max đạt 91% so với số hàng dự kiến và chiếm hơn 50% số lượng đặt hàng iPhone 16 series. Trong khi số lượng khách hàng đặt cọc mua iPhone 16 Plus chỉ chiếm 5%.

Theo thống kê đến sáng 26/9, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được hơn 16.000 đơn đặt hàng trước iPhone 16 series sau một tuần mở đặt hàng, cao hơn so với iPhone 15 series năm ngoái (15.000 đơn đặt hàng). Trong đó, có tới hơn 70% người dùng chọn mua iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB và màu vàng sa mạc mới cũng được đa số người dùng lựa chọn.

Kết luận

Mặc dù iPhone 16 đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong ngày ra mắt, nhưng doanh số tuần đầu tiên chưa đạt kỳ vọng tại một số thị trường lớn. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt tại nhiều quốc gia, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.