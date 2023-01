Huyền thoại đầu tư Bill Miller: Fed phản ứng muộn và sau đó lại hành động thái quá

Ở tuổi 72, nhà đầu tư huyền thoại Bill Miller vẫn trung thành với kế hoạch mà ông đã vạch ra cho tới những ngày cuối cùng của năm 2022.

Quỹ tín thác Miller Opportunity Trust của ông đã thua lỗ 37% trong năm nay, theo Morningstar.

Kết quả này khác so với thành tựu mà Miller đã làm được tại Legg Mason Value Trust khi giúp công ty đầu tư này có hiệu suất vượt trội so với S&P 500 trong 15 năm liên tiếp. Tuy vậy, Bill Miller vẫn tỏ ra kiên định với triết lý đầu tư của mình.

VietTimes trân trọng gửi tới độc giả bài chuyển ngữ cuộc trao đổi giữa Bill Miller và Barron's về thị trường tài chính trong năm 2023.

Một số huyền thoại đầu tư – kể như Warren Buffett – vẫn quản lý tiền rất tốt khi ở độ tuổi 90. Tại sao ông lại quyết định nghỉ ngơi ở độ tuổi này?

Tất cả chúng ta đều sẽ nghỉ hưu ở quãng thời gian nào đó. Về cơ bản, tôi đang chia công ty thành 2 phần. Con trai tôi [Bill Miller IV] đảm trách bộ phận quản lý quỹ đầu tư thu nhập [Miller Income]. Samantha McLemore sẽ mua lại quỹ ủy thác cơ hội.

Tôi sẽ là chủ sở hữu 25% vốn và là nhà đầu tư lớn nhất của 2 'mảnh ghép' trên. Dù không còn quản lý tiền cho nhà đầu tư nữa, nhưng tôi vẫn mong muốn được tham gia vào thị trường.

Ông vẫn sẽ là cố vấn cho 2 người kế vị ở các quỹ đầu tư vừa đề cập?

Họ không khó để tìm gặp tôi nếu muốn nhưng tôi không chắc họ sẽ muốn bao nhiêu lời khuyên. Tôi không muốn chịu trách nhiệm chung về tiền của người khác. Có quá nhiều trách nhiệm phải tuân thủ. Ở độ tuổi của tôi, đã đến lúc phải làm một cái gì đó khác.

Đây có phải là thời điểm thích hợp để chuyển giao?

Đúng. Có một số điểm tương đồng đáng chú ý giữa hiện tại và năm 1990, khi tôi tiếp quản công việc quản lý các quỹ cổ phần của Legg Mason. Đối tác của tôi khi đó 72 tuổi, và bây giờ tôi cũng đã 72 tuổi.

Khi tiếp quản Legg Mason, tôi cũng ngang tuổi Bill và Samantha bây giờ. Và tôi đã đánh bại thị trường trong 15 năm tiếp theo. Đây là thời điểm thuận lợi để Bill và Samantha tiếp quản, vì cổ phiếu đang rẻ.

Ông có quan điểm ra sao về thị trường năm 2023?

Tương lai vốn dĩ không thể biết trước được. Không ai có thể dự đoán lạm phát sẽ cao như hiện nay. Nhà đầu tư có vẻ khá bi quan, nhưng nếu suy xét lại, nền kinh tế Mỹ về cơ bản vẫn tăng trưởng theo thời gian.

Có phải Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm đảo lộn mọi thứ?

Đúng vậy, về cơ bản, đó là những gì đã xảy ra. Fed cho biết lạm phát sẽ chỉ tạm thời. Giờ đây, Fed đang sử dụng các chỉ báo lạc hậu và có lẽ đã đi quá xa trong việc tăng lãi suất. Lạm phát mà mọi người đang trải qua đang giảm nhanh chóng.

Lịch sử cho thấy Fed đang làm đúng những gì mà chúng ta từng biết: Họ phản ứng muộn và sau đó lại hành động thái quá.

Được biết đến như một nhà đầu tư giá trị nhưng phần lớn tài sản của ông là cổ phiếu Amazon và Bitcoin. Chúng có phù hợp với định nghĩa của ông về giá trị?

Tôi không có định nghĩa của riêng mình. Giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào là giá trị hiện tại của các dòng tiền tự do trong tương lai.

Hãy nói về Amazon. Trong báo cáo thường niên gần nhất, Jeff [Bezos] nói về mục tiêu của họ là tăng giá trị hiện tại của dòng tiền tự do trong tương lai với tốc độ nhanh nhất có thể.

Cổ phiếu Amazon hiện có giá khoảng 85 USD/cp, thấp hơn cả mức đáy thiết lập vào ngày 23/3/2020. Một năm trước, cổ phiếu Amazon có giá tới 170 USD/cp.

Khó có thể tin được Amazon sẽ không tăng gấp đôi trong 3 năm tới với lượng tiền mặt mà AWS (dịch vụ web) và mảng kinh doanh quảng cáo mang lại. Nhìn chung, nó là một trong những cổ phiếu rẻ nhất mặc dù trông có vẻ khá đắt.

Lĩnh vực tiền mã hóa thì sao?

Đó là lĩnh vực đang gây nhiều tranh cãi. Bản thân tôi cũng đang sở hữu Bitcoin. Chúng tôi cũng sở hữu Coinbase Global và Silvergate Capital.

Coinbase có trụ sở ở Mỹ, được cho là minh bạch và có vị thế trong lĩnh vực tiền mã hóa. Có cơ hội ở đó.

Sự sụp đổ của FTX có khiến ông đặt vấn đề rút khỏi lĩnh vực tiền mã hóa hay không?

Trước hết, tôi muốn phân biệt giữa Bitcoin, thứ mà tôi coi là một kho lưu trữ giá trị tiềm năng như vàng kỹ thuật số, với tất cả các loại tiền điện tử khác – thứ có thể được gộp lại với nhau trong danh mục đầu cơ mạo hiểm.

Đa số trong số chúng – tương tự như đại đa số các khoản đầu tư mạo hiểm – sẽ thất bại.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghe một lý lẽ thuyết phục nào rằng bạn không nên đầu tư ít nhất 1% giá trị tài sản ròng của mình vào Bitcoin. Bất cứ ai cũng có thể chấp nhận việc bị mất 1% tài sản ròng.

Năm 2020, Bitcoin từng thiết lập mức đáy 5.800 USD/BTC. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh 17.400 USD/BTC, tương đương với mức tăng 190%.

Nếu bất cứ ai muốn cầm dài hơn một năm, Bitcoin là lựa chọn khá ổn.

Xin chân thành cảm ơn ông!