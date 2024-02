Hơn 402.000 lượt khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ 29 Tết đến mùng 5 Tết (từ ngày 8/2-14/2) ước đạt 777 chuyến, bình quân có 111 chuyến bay đến Đà Nẵng mỗi ngày, trong đó có 58 chuyến bay nội địa và 53 chuyến bay quốc tế.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 3 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (2 chuyến tàu Zhao Shang Yi Dun, 1 chuyến tàu Dream Cruise) đưa 3.400 khách đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn cũng khá cao, ước đạt 21.680 lượt (tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp Tết Giáp Thìn chủ yếu là khách lẻ, chiếm khoảng 60-70%, tập trung đông vào các ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, khách chủ yếu lưu trú ở các khách sạn 4-5 sao và tương đương dọc ven biển.

Khách chủ yếu đi du lịch theo nhóm nhỏ (gia đình, bạn bè, cặp đôi), chủ yếu từ Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận. Khách quốc tế chủ yếu từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore...), Mỹ, Úc...

Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 82.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ 2023; Công viên châu Á đón gần 35.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 40.000 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ 2023; bán đảo Sơn Trà đón hơn 70.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ 2023; Công viên nước Mikazuki đón gần 11.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023…

Để phục vụ khách du lịch và người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn tại các địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách như: Đường hoa Xuân; chương trình nghệ thuật Chào Xuân 2024; lắp đặt mô hình check-in tại khu vực Cầu Rồng; tổ chức trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa; tổ chức phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng; thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng...

Các sở, ngành, quận, huyện cũng tổ chức nhiều sự kiện, chương trình để làm phong phú thêm các sản phẩm của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2024 như Chợ hoa Tết, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024, Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 (BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, Sở Du lịch tổ chức); Hội chợ Xuân 2024 TP Đà Nẵng (Sở Công Thương tổ chức); Lễ hội Văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà…