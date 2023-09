VietTimes – Chiều nay (14/9), TS.BS Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết, đã có thêm 50 người bị ngộ độc sau khi sau ăn bánh mì Phượng ở Hội An, nâng số nạn nhân lên 141 người.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, trong số 141 nạn nhân bị ngộ độc có 34 người nước ngoài (33 người quốc tịch Úc, Anh, Nhật, Chi lê và 1 Việt kiều Đức). Các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng, hiện sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp thở máy, nhiều người đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An: 36 ca; tại Trung tâm Y tế TP Hội An: 10 ca; tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức: 23 ca; tại Phòng khám Đa khoa Khang Cường,TP Hội An: 28 ca; tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam: 5 ca; tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên: 3 ca; còn lại, 36 ca đang điều trị tại 3 bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Các bệnh nhân này đều có chung triệu chứng đau bụng, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài, sau khi ăn bánh mì mua từ tiệm bánh Phượng 2 (2B đường Phan Chu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam) hôm 11/9.

Liên quan đến sự việc, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi công văn chỉ đạo Sở Y tế Quảng Nam tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng và điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.



Như VietTimes đã đưa tin, từ khoảng 8h sáng ngày 11/9, nhiều người dân, du khách ăn bánh mì (pa tê, thịt xíu, xíu mại, rau sống, sốt trứng gà tươi, dưa, rau răm, xà lách, đu đủ chua, chả heo) mua tại tiệm bánh mì Phượng đã có biểu hiện sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Sau đó, các bệnh nhân đã đến các cơ sở y tế để điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc làm rõ vụ việc, lấy mẫu lưu của cơ sở và gửi các mẫu bệnh phẩm có liên quan đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm. Dự kiến kết quả sẽ có trong 7-10 ngày tới.