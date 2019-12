“Hệ sinh thái” y dược của ông chủ Eco Pharma

Tại một báo cáo phân tích ngành vào năm 2015, một công ty chứng khoán đã viết: “Toàn bộ các dòng sản phẩm chức năng độc quyền của ECO bao gồm: Alipas, Angela, Jex, Otiv, Faz, Lic… đều do công ty St. Paul Brands (một công ty tại Mỹ do một Việt Kiều là bà Tracy Nguyen sáng lập) sản xuất và xuất khẩu độc quyền cho ECO tiêu thụ tại Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ hoạt động của công ty St. Paul Brands nêu trên chỉ là sản xuất các dòng sản phẩm chức năng cho riêng ECO tiêu thụ tại Việt Nam chứ không tiêu thụ tại thị trường Mỹ hay các nước khác”. Tuy nhiên, phản hồi với VietTimes, Eco Pharma cho biết đó là thông tin sai sự thật. Phía công ty ra báo cáo trên đã phải xin lỗi Eco Pharma và tiến hành hủy báo cáo này vào tháng 7/2017. Theo tìm hiểu của VietTimes, St. Paul Brands, Inc. thành lập cuối năm 2004 ở California (Hoa Kỳ), hiện do ông Jimmy Ngo – con trai bà Tracy Nguyễn – đại diện với cương vị Chủ tịch (President). Khi mới thành lập, công ty có tên Probactive Biotech, Inc. và mới chính thức đổi thành St. Paul Brands, Inc. kể từ ngày 10/1/2015. Bên cạnh St. Paul Brands, “group” của bà Tracy Nguyễn còn có một doanh nghiệp tên St. Paul khác, được thành lập vào cuối năm 2003, là St. Paul Biotech, Inc. (tên cũ: Nugen Biotech, Inc.). Trong khi St. Paul Biotech, Inc. được giới thiệu là chuyên về thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán nhanh; thì St. Paul Brands, Inc. lại chuyên về dòng sản phẩm bố sung chế độ ăn uống (thực phẩm chức năng), vitamin sủi và thuốc không kê đơn. Không chỉ hoạt động ở Hoa Kỳ, nhiều năm trở lại đây, nữ doanh nhân Việt kiều Tracy Nguyễn đã về Việt Nam phát triển sự nghiệp và trở lại với cái tên Việt: Nguyễn Đoan Trang.