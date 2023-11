VietTimes – Hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua trọn 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HBC với giá 12.000 - 14.500 đồng/cp, cao gấp đôi so với thị giá chốt phiên giao dịch ngày 20/11 (7.270 đồng/cp).

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (EGM 2023) diễn ra vào tháng 10/2023.

Theo đó, HBC dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho hai nhà đầu tư ngoại là Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company (120 triệu cp) và Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cp).

Với giá chào bán từ 12.000 - 14.500 đồng/cp, HBC dự kiến thu về tối đa 3.190 tỉ đồng từ đợt phát hành. Thương vụ dự kiến được thực hiện trong quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được HBC sử dụng để trả các khoản nợ vay các tổ chức tín dụng, bao gồm: Trả gốc và lãi tại BIDV (1.754 tỉ đồng), VietinBank (997,7 tỉ đồng), MSB (158,2 tỉ đồng), NCB (135,9 tỉ đồng), VPBank (95,3 tỉ đồng), SeABank (48,6 tỉ đồng).

Ngoài ra, HBC còn dự kiến phát hành 32,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trước đó, EGM 2023 lần 2 của HBC đã thông qua danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ được hoán đổi và dự kiến phát hành tối đa 54 triệu cổ phiếu ở thương vụ này.

Tuy nhiên, HBC cho biết, vì một số lý do như công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,… nên HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ.

Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của HBC có thể tăng gần gấp đôi, từ mức 2.741,3 tỉ đồng lên 5.266,1 tỉ đồng. Trong đó, hai nhà đầu tư ngoại là Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company và Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd lần lượt sở hữu 22,79% và 18,99% vốn điều lệ của HBC.

Quý 3/2023, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.893,2 tỉ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, HBC báo lỗ sau thuế ở mức 170,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 5,4 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, HBC ghi nhận doanh thu đạt 5.355,8 tỉ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 883,5 tỉ đồng trong, khi cùng kỳ năm trước lãi 61,2 tỉ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của HBC giảm 12,7% so với đầu năm về mức 13.696,8 tỉ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HBC giảm 16% so với đầu năm về mức 5.149,7 tỉ đồng, chiếm 37,6% tổng nguồn vốn./.