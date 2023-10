VietTimes – Thời gian qua, CT Strategies Việt Nam đã tìm đến nhiều địa phương để xúc tiến việc thành lập khu thương dịch tự do. Tại Hải Phòng, đơn vị tư vấn này đang xúc tiến việc triển khai Khu thương mại tự do Joton ở huyện Tiên Lãng.

CTCP L.Q Joton (Joton) và Công ty TNHH CT Strategies Việt Nam (CT Strategies Việt Nam) mới đây đã có buổi làm việc với ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, về Dự án Khu thương mại tự do Joton.

Trước đó, Joton đã ký kết hợp đồng tư vấn hồ sơ thành lập Khu Thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng với CT Strategies Việt Nam, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu cho biết, Hải Phòng sẽ thành lập Khu kinh tế ở phía Nam thành phố, với những chính sách vượt trội để tăng thu hút đầu tư. Trong đó, khu thương mại tự do cũng là một trong những đề xuất quan trọng, nhưng cũng đòi hỏi cơ sở pháp lý ‘rất cao’.

Dự án khu thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng, qua đó, kết nối nền kinh tế của thành phố với chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp vào phát triển kinh tế, nền công nghiệp, nông nghiệp chuyên sâu; gia tăng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp của Hải Phòng, tạo cơ hội việc làm chất lượng cao…

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tiếp và làm việc với đại diện CT Strategies Việt Nam và Joton (Ảnh: Haiphong.gov.vn)

Joton được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt tại Việt Nam.

Trong khi đó, CT Strategies Việt Nam thuộc Công ty TNHH Tư vấn chiến lược CT Strategies (có trụ sở tại Washington, Mỹ) - được đồng sáng lập bởi Allen Gina và Andrew Farrelly. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực để hiện đại hoá hải quan, các giải pháp Logistics quản lý cảng, Khu phi thế quan.

Từ đầu năm 2023 tới nay, CT Strategies Việt Nam đã có nhiều buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương để xúc tiến đầu tư khu thương mại tự do.

Hồi tháng 3/2023, công ty này đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu với mong muốn cùng địa phương xây dựng Đề án nghiên cứu khả thi thành lập Khu thương dịch tự do và Dự án Cảng xanh.

Thượng tuần tháng 7/2023, đại diện CT Strategies Việt Nam đã có buổi trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về định hướng thành lập khu thương mại tự do tại đây.

Ít ngày sau đó, công ty này tiếp tục có buổi làm việc với Tổ công tác 626 tỉnh Quảng Trị đồng thời ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc lập báo cáo nghiên cứu thành lập các Khu phi thuế quan/Khu thương mại tự do tại Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan.

Đáng chú ý, ông Andrew Farrelly - Giám đốc điều hành CT Strategies - từng có buổi làm việc với lãnh đạo UBND Tp. Hà Nội để trao đổi về định hướng thành lập khu thương mại tự do. Theo CEO CT Strategies, Hà Nội có vị trí chiến lược trọng điểm, đặc biệt là Sân bay Nội Bài, nên rất thuận lợi trong việc chuyển đổi, xây mới mô hình thương mại tự do. Vị này cho rằng, khu vực thương mại tự do có cơ chế vận hành và thủ tục hải quan nhanh gọn, đơn giản hơn so với khu chế xuất công nghệ cao.

Hiện nay, có khoảng 150 quốc gia đang vận hành các khu thương mại tự do, với hơn 4.500 Khu thương mại tự do và khu phụ. Riêng tại Châu Á có khoảng 450 khu thương mại tự do./.