Google chi hàng tỉ USD để sa thải nhân viên

Google đã chi 2,1 tỉ USD cho trợ cấp nghỉ việc và các chi phí khác khi sa thải hơn 12.000 nhân viên trong suốt năm 2023. Và các khoản phí sa thải vẫn tiếp tục tăng, chỉ riêng trong tháng 1/2024, công ty đã chi 700 triệu USD cho kế hoạch sa thải hơn 1.000 nhân viên bao gồm các khoản trợ cấp nghỉ việc. Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tiết lộ con số này cùng với báo cáo thu nhập quý IV vào hôm thứ Ba (30/1).

Bất chấp các đợt cắt giảm, Google kết thúc năm 2023 với tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh chính. Google đạt 86 tỷ USD doanh thu quý 4 năm 2023, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mảng kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số và điện toán đám mây chủ lực của công ty cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định. CEO của Google, Sundar Pichai cho rằng đó là nhờ các khoản đầu tư của Google vào trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI).

Nguồn thu chính của Google là công cụ tìm kiếm, đã tạo ra 48 tỉ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng dịch vụ và thiết bị của công ty đạt 10,7 tỉ USD nhờ đăng ký YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV và Google One. Doanh thu quảng cáo của YouTube đạt 9,2 tỉ USD, tăng 15% so với năm ngoái.

Google hiện là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn thứ ba trên thế giới, sau Microsoft Azure và AWS. Bộ phận đám mây đã phát triển mạnh mẽ trong năm ngoái, công ty báo cáo doanh thu đạt 9,19 tỉ USD cho Google Cloud, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù việc sa thải nhân viên khiến Google tốn kém, việc đóng cửa các văn phòng do sa thải nói trên (bao gồm cả những khu vực đắt đỏ như Bay Area) cũng như vậy. Việc đóng cửa các văn phòng gây tổn thất cho Google tổng cộng 1,8 tỉ USD trong suốt năm 2023.

Khi Google tiếp tục đầu tư vào AI đồng nghĩa với việc sẽ có thêm những đợt sa thải nhân viên trong năm 2024 khi công ty cắt giảm nhân sự ở các bộ phận khác để bù đắp.