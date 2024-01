Gmail là một trong những ứng dụng email tốt nhất trên Android và đây cũng là ứng dụng được cài đặt sẵn trên hầu hết những chiếc điện thoại Android. Google đang nâng cấp trải nghiệm Gmail với chức năng Help Me Write mới, sử dụng AI để giúp người dùng soạn email nhanh chóng. Người dùng phải nhập lời nhắc bằng văn bản để AI hoạt động, nhưng trong tương lai, điều này có thể được thực hiện thông qua giọng nói.

Người dùng có thể nói ra những nội dung mong muốn và AI được tích hợp trong ứng dụng Gmail sẽ dựa theo những nội dung này để soạn thảo email.

Tính năng soạn thảo email bằng giọng nói trên Gmail tương tự như các chức năng dựa trên giọng nói trên ứng dụng bàn phím, nhưng sẽ có một vài điểm khác biệt. Đầu tiên, tính năng này được tích hợp trong chính ứng dụng Gmail, vì vậy bạn có thể sử dụng nó kể cả khi ứng dụng bàn phím của bạn không có chức năng nhập văn bản bằng giọng nói. Điểm khác biệt thứ hai là tính năng này không đơn thuần chỉ là nhập văn bản bằng giọng nói. Những nội dung bạn cung cấp sẽ được AI tổng hợp và dựa vào đó để soạn thảo email; đây là một tính năng mà hầu hết các ứng dụng bàn phím sẽ không cung cấp.

Với tính năng này, giao diện sẽ hiện ra một biểu tượng mic để người dùng nhấn vào khi muốn nhập nội dung email bằng giọng nói. Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ nhấn vào tính năng “Create” để sử dụng AI soạn thảo văn bản.

Hiện chưa rõ khi nào Google sẽ triển khai tính năng này cho Gmail dành cho Android. Hiện tại, Help Me Write chỉ dành cho người dùng Google Workspace Labs ở Hoa Kỳ và chỉ hoạt động bằng tiếng Anh. Trang Android Authority cho rằng tính năng Draft Email with Voice sẽ được thử nghiệm với một số lượng người dùng nhất định sau đó mới đưa tính năng này đến rộng rãi người dùng trên khắp thế giới.

