Theo Ban tổ chức, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật). Thực hiện Đề án này, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 1).

Năm nay, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật lần 2.

Đây là việc làm nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm tốt, Ban Tổ chức tiếp tục chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” 2023 tại các cơ quan, địa phương trên cả nước. Đến nay, đã có 150 nhân vật đã được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nhân vật đa dạng về lĩnh vực công tác, tuổi tác, vị trí, đại diện cho 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành.

Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đề nghị, Ban tổ chức thực hiện khâu tuyển chọn các tấm gương cần có tính bao quát rộng hơn; tăng cường những cá nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số, giới luật sư…

Bên cạnh đó, có hình thức tổ chức Chương trình tạo được sự lan tỏa sâu rộng, truyền cảm hứng hơn nữa nhằm khuyến khích các nhân vật chia sẻ quan điểm; mở rộng thêm số lượng thành viên Hội đồng để nâng cao chất lượng đánh giá, bình chọn.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đề xuất, chương trình bình chọn nên có sự cân đối giữa các tỉnh, thành, các lĩnh vực công tác cũng như ưu tiên hơn cho các tấm gương đại diện cho thế hệ trẻ, hoạt động trong các lĩnh vực khó và mới, như công nghệ thông tin, biên giới hải đảo... nhằm lan tỏa tinh thần tiên phong đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Theo Hội đồng bình chọn, trong số các gương sáng được phản ánh năm nay, có nhiều điển hình, truyền cảm hứng như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Anh hùng LLVTND - hơn 20 năm nay, dù đã nghỉ hưu nhưng hầu như năm nào ông cũng về lại chiến trường xưa thắp hương cho đồng đội và tìm kiếm, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong chiến trường Tây Nguyên. Ông không chỉ giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin mà còn là “kho” tư liệu quý, là “bảo tàng sống” về chiến trường Tây Nguyên. Ông cũng chính là tác giả của “nguyên tắc hòa giải” trong Bộ luật Dân sự năm 1995 khi là đại biểu Quốc hội…

Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03) Bộ Công an - là người có nhiều đóng góp vào thành công của 2 dự án trọng điểm là: Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Sau đó, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên giữ chức vụ Cục trưởng V03, đứng đầu cơ quan chủ trì, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xây dựng nhiều dự án luật, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự.

Một nhận vật nữ rất điển hình là Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga. Chị là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên sang Nam Sudan làm nhiệm vụ ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình, Liên Hợp quốc vào 2017, với vai trò sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự. Tháng 5/2022, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga lại nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan trong cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số cấp 2 số 4. Với những cống hiến trong công tác, chị đã nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2019; Bằng khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015-2020; Bằng khen Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022 và nhiều lần được Liên Hợp quốc tặng thưởng Huy chương.

Dự kiến, lễ tôn vinh” Gương sáng Pháp luật năm 2023” sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, góp phần lan tỏa và khơi dậy tinh thần, nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, nhân dân.