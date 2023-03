First Citizens mua lại ngân hàng phá sản Silicon Valley Bank

Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa cho biết, First Citizens Bank & Trust Co (First Citizens) sẽ mua các khoản tiền gửi và khoản vay của Silicon Valley Bank (SVB).

Thỏa thuận này bao gồm việc mua lại gần 72 tỉ USD tài sản của SVB với mức giá chiết khấu 16,5 tỉ USD. Trong khi đó, khoảng 90 tỉ USD chứng khoán và các tài sản khác vẫn được FDIC tiếp nhận để xử lý.

“Ngoài ra, FDIC cũng nhận về quyền lợi tăng giá cổ phiếu phổ thông của First Citizens, có giá trị tiềm năng lên tới 500 triệu USD”, thông cáo nêu.

First Citizens sẽ nhận 56 tỉ USD tiền gửi. Cùng với đó, 17 chi nhánh trước đây của Silicon Valley Bridge Bank (ngân hàng bắc cầu được thành lập sau khi SVB sụp đổ) sẽ hoạt động dưới tên mới là First – Citizens Bank & Trust Company kể từ ngày 27/3/2023.

FDIC ước tính chi phí cho sự thất bại của SVB với Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi (DIF) là khoảng 20 tỉ USD. Chi phí chính xác sẽ được xác định khi FDIC chấm dứt quyền tiếp nhận.

FDIC cũng được cho là đã nỗ lực bán chi nhánh SVB Private và ngân hàng SVB vào cuối tuần trước, song không đạt được thỏa thuận. Sau đó, cơ quan này đã quyết định bán chúng thành từng thương vụ riêng biệt trước ngày 24/3.

Thỏa thuận bán SVB vào thời điểm hiện tại sẽ giúp thị trường bình ổn trở lại và trấn an phần nào tâm lý của nhà đầu tư, những người đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vì 2 tuần liên tiếp phải đối mặt với những tin tức phá sản.

Sự sụp đổ của SVB đã gây ra làn sóng chấn động khắp các ngân hàng toàn cầu và được coi là một trong những chất xúc tác khiến ‘gã khổng lồ’ Thụy Sĩ Credit Suisse sụp đổ và chấp nhận sự giải cứu của đối thủ trong nước là UBS.

Về phía First Citizens, ngân hàng này đã không còn xa lạ khi thường góp mặt trong các thương vụ thâu tóm đối thủ. Năm 2009, họ đã tiến hành mua lại hơn 20 nhà băng do FDIC tiếp quản. Năm 2022, First Citizens đã thành công thâu tóm công ty dịch vụ tài chính CIT Group với giá hơn 2 tỉ USD./.

Nguồn tham khảo: CNBC, Bloomberg