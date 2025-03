Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh ngừng các hoạt động tấn công mạng nhằm vào Nga

Mệnh lệnh gây tranh cãi của Lầu Năm Góc

Theo ba người hiểu rõ vấn đề này, ông Hegseth đã ra chỉ thị cho Tướng Timothy Hoff, Tư lệnh Bộ tư lệnh Không gian mạng (USCYBERCOM). New York Times cho rằng động thái này rõ ràng nhằm thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán về xung đột Nga-Ukraine và thiết lập mối quan hệ mới Mỹ-Nga.

New York Times cho biết phía Mỹ đã tiến hành đánh giá lại toàn diện hơn về mọi hành động chống lại Nga và chỉ thị mới của Bộ trưởng Quốc phòng là một phần trong đó. Mệnh lệnh của ông Hegseth chưa được giải thích công khai, nhưng chúng đã được ban hành trước khi Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xảy ra cãi vã và chia tay nhau trong bất đồng tại Nhà Trắng vào ngày 28/2.

Bài báo đề cập rằng phạm vi và thời gian chính xác của lệnh trên vẫn chưa rõ ràng vì ranh giới giữa các hoạt động "tấn công" và "phòng thủ" mạng thường không mấy rõ ràng.

Sắp tới các cuộc tấn công mạng của USCYBERCOM nhằm vào Nga sẽ chấm dứt.

Ảnh: fx168news.



Hai cựu quan chức giấu tên cho biết các nhà lãnh đạo dân sự thường ra lệnh tạm dừng các hành động quân sự trong trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm để tránh làm ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Trump vẫn có vẻ như là một "canh bạc lớn".

Quyết định của Lầu Năm Góc được hãng truyền thông an ninh mạng The Record đưa tin đầu tiên. Cả Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đều từ chối bình luận. Lầu Năm Góc chỉ cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Hegseth là giữ an toàn cho các quân nhân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng có liên quan của Mỹ cho rằng "việc duy trì giám sát các mạng lưới quan trọng của Nga là rất quan trọng để hiểu được lập trường đàm phán của ông Putin". Các nguồn tin cho biết lệnh này không áp dụng cho Cục An ninh Quốc gia (NSA), nơi ông Timothy Hoff cũng là người lãnh đạo, NSA vẫn có thể tiến hành hoạt động tình báo tín hiệu đối với Nga.

Một số quan chức Mỹ cho biết Nga vẫn đang "cố gắng xâm nhập vào mạng lưới của Mỹ" và "đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền vào các bệnh viện và cơ sở hạ tầng của Mỹ trong năm qua" và "các hành động của Nga nhằm phá hoại hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện...của Châu Âu đã tăng mạnh". Mỹ trước đây đã tích cực hỗ trợ châu Âu trong việc "chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga". Hiện tại, khi Lầu Năm Góc thay đổi hướng đi, loại hình hợp tác này giữa Mỹ và EU có thể bị ảnh hưởng.

Nga từ lâu đã là một trong những đối thủ chính của Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật số. Trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Bộ tư lệnh Không gian mạng đã cử một đội "Hunt Forward" tới Kiev để tăng cường phòng thủ kỹ thuật số của Ukraine. Kể từ đó, bộ chỉ huy đã theo dõi chặt chẽ cách Moscow sử dụng năng lực số của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực tình báo.

Vào ngày 1/3, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng việc đưa Nga vào các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine là "rất cấp bách", nhưng cũng cho biết vẫn chưa rõ liệu ông Putin có sẵn lòng đạt được thỏa thuận hay không. Tuy trong cuộc phỏng vấn ông Rubio không được hỏi về quyết định dừng các cuộc tấn công mạng, nhưng ông đã trả lời về vấn đề "giảm bớt áp lực lên Moscow".

"Nếu bạn nói chuyện gay gắt với họ và có thái độ đối đầu, họ sẽ không đến bàn đàm phán", ông Rubio nói khi trả lời một câu hỏi.

Trong khi phạm vi chính xác của chỉ thị của Hegseth đối với Bộ tư lệnh Không gian mạng vẫn chưa rõ ràng, động thái này là một dấu hiệu nữa cho thấy Nhà Trắng đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Moscow.

Thời hạn hiệu lực của chỉ thị của ông Hegseth vẫn chưa rõ ràng. Theo các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Không gian mạng đã được thông báo rằng chỉ thị này sẽ vẫn có hiệu lực trong tương lai gần.

Các nguồn tin cho biết Bộ tư lệnh Không gian mạng đã bắt đầu biên soạn báo cáo "đánh giá rủi ro" cho ông Hegseth. Báo cáo sẽ xác nhận rằng bộ chỉ huy đã nhận được lệnh, liệt kê mọi hoạt động hoặc nhiệm vụ đã bị dừng lại do quyết định này và nêu chi tiết các mối đe dọa tiềm tàng vẫn có từ Nga.

Phù hiệu của Bộ Tư lệnh không gian mạng (USCYBERCOM). Ảnh: fx168news.



Tác động đến công việc của hàng nghìn người

Tác động cụ thể của chỉ thị của ông Hegseth đối với các nhân viên Bộ Tư lệnh Không gian mạng vẫn chưa rõ ràng. Nếu chỉ áp dụng cho các chiến binh kỹ thuật số nhắm vào Nga, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nhân sự, bao gồm 2.000 thành viên của Lực lượng đặc nhiệm mạng quốc gia và lực lượng đặc nhiệm mạng quân đội.

Lực lượng này có tổng cộng khoảng 5.800 quân nhân từ mọi quân chủng của quân đội và được chia thành các nhóm thực hiện các hoạt động tấn công và phòng thủ mạng. Người ta cho rằng khoảng một phần tư các đơn vị tấn công chuyên tập trung vào Nga.

Tuy nhiên, nếu chỉ thị này được mở rộng sang các lĩnh vực như tình báo và phân tích hoặc phát triển năng lực, số lượng nhân sự bị ảnh hưởng sẽ tăng lên đáng kể. Bộ Tư lệnh Không gian mạng có khoảng 2.000 đến 3.000 nhân viên, chưa kể các nhánh quân sự khác nhau và nhân viên NSA thường trú tại bộ tư lệnh. Hai cơ sở này nằm cùng một địa điểm tại Fort Meade, Maryland.