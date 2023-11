F88 huy động 200 tỉ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm

Theo tìm hiểu của VietTimes, lô trái phiếu F88CH2324001 có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 14/8/2024, với lãi suất ở mức 12%/năm. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của F88 trong năm 2023.

Ít tháng trước, F88 công bố huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD (1.200 tỉ đồng) từ quỹ Lending Ark Asia, nâng tổng mức vay từ quỹ này lên 100 triệu USD.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88 cho biết, khoản tín dụng mới sẽ được sử dụng để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng của F88, mở rộng việc cung cấp các dịch vụ tài chính đạt chuẩn cho khách hàng dưới chuẩn ngân hàng tại Việt Nam.

Trong nửa đầu năm 2023, F88 ghi nhận doanh thu đạt 1.229 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, nhưng báo lỗ sau thuế lên tới 368 tỉ đồng. Nguyên nhân, theo CEO F88, là do chi phí rủi ro tăng cao khi công ty áp dụng chính sách trích lập quỹ dự phòng nợ xấu thận trọng hơn so với thông lệ.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của F88 đạt 3.876,4 tỉ đồng, giảm 12,6% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ phải trả giảm hơn 36% so với đầu năm xuống còn 2.287,7 tỉ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu tăng 86,2% lên 1.588,7 tỉ đồng.

Trước đó, F88 đã phát hành thành công cổ phần cho quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) và Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) để nâng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 1.673 tỉ đồng./.