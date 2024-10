EVN lỗ gần 22.000 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện năm 2023

Bộ Công thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Số liệu này được căn cứ trên kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra của Bộ và các cơ quan liên quan. Đây sẽ là cơ sở để Bộ và EVN tính toán, đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 là 528.604 tỷ đồng. Chi phí sản xuất điện của EVN từ các khâu: phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ và dịch vụ phụ trợ.

Mức này tương đương giá thành sản xuất kinh doanh điện là 2.088,9 đồng/kWWh, tăng 2,79% so với năm trước. Trong đó, các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được giảm trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm là 253,05 tỷ kWh, tăng 4,26% so với năm 2022. Doanh thu bán điện thương phẩm là 494.359 tỷ đồng, tăng 8,18% so với năm 2022. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.953,57 đồng/kWh, tăng 3,76% so với năm 2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN lỗ gần 34.245 tỷ đồng. Trừ thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện (12.423,40 tỷ đồng), EVN còn lỗ 21.821,5 tỷ đồng. Trước đó, năm 2022, tập đoàn này lỗ 20.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, EVN còn có các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 khoảng 18.032 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá giai đoạn 2019 - 2023.