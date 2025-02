Elon Musk ra tay: Người hưởng phúc lợi xã hội ở Mỹ hiện nhiều hơn dân số, có người 360 tuổi

Số lượng người đủ điều kiện hưởng an sinh xã hội ở Mỹ hiện vượt quá dân số cả nước, có người đang sống ở tuổi…360. Ông Musk giễu cợt “có lẽ ma cà rồng đang nhận tiền phúc lợi ở Mỹ”.

Ngày 18/2 theo giờ Washington, Elon Musk, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, người phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đang hỗ trợ Tổng thống Donald Trump thực hiện các cải cách lớn, đã tung ra một "bom tấn" trên mạng xã hội X: hệ thống an sinh xã hội của Mỹ bị nghi ngờ có hành vi gian lận lớn nhất trong lịch sử".

Theo bài đăng, cả nước Mỹ hiện có dân số 335 triệu người, nhưng cơ sở dữ liệu cho thấy có tới hơn 394 triệu người đủ điều kiện hưởng an sinh xã hội, trong đó có hơn 20 triệu người trên 100 tuổi, thậm chí có một người đã 360 tuổi. Số người nhận an sinh xã hội và số công dân thực tế chênh lệch lên tới 60 triệu người.

Dữ liệu về số người trong các độ tuổi ở Mỹ đang hưởng an sinh xã hội được Elon Musk công khai trên X. Ảnh: SingTao.



Hơn 20 triệu người trên 100 tuổi

Theo quy ước, số hiệu An sinh xã hội (SSN) Mỹ là số nhận dạng duy nhất do chính quyền liên bang cấp và được sử dụng rộng rãi trong các vấn đề quan trọng như thuế, an sinh xã hội và hồ sơ tín dụng.

Ngoài công dân Mỹ, một số thường trú nhân hợp pháp, chẳng hạn như người có thẻ xanh và một số người có thị thực lao động, cũng có thể nộp đơn xin SSN. Tuy nhiên, cho dù tính đến tất cả những người nước ngoài có thể nắm giữ SSN, tổng số cũng chỉ vào khoảng 15-20 triệu, điều này không thể giải thích được sự khác biệt lên đến 60 triệu.

Sự không khớp trong dữ liệu này cho thấy hệ thống an sinh xã hội của Mỹ đang được quản lý rất hỗn loạn và thậm chí có thể tồn tại xảy ra gian lận mang tính hệ thống.

Trước những dữ liệu vô lý như vậy, Elon Musk đặt câu hỏi mỉa mai: "Trên thế giới này thực sự có ma cà rồng bất tử như phim Twillight (Chạng vạng) sao? Và những con ma này đang nhận tiền dưỡng lão từ chính phủ Mỹ?".

Sau đó, Musk tự viết câu trả lời: "Đúng vậy, số lượng số An sinh xã hội 'đủ điều kiện' vượt xa số lượng công dân thực tế. Đây có lẽ là hành vi gian lận lớn nhất trong lịch sử". Ông cũng không ngần ngại đăng công khai dữ liệu thống kê về người Mỹ các độ tuổi hiện đang nhận tiền an sinh xã hội.

Elon Musk giễu cợt: Có thể Twilight là có thật và nhiều ma cà rồng hiện đang nhận tiền an sinh xã hội ở Mỹ. Ảnh: X.



Liên quan đến những sai sót nghiêm trọng như vậy trong hệ thống an sinh xã hội, trang tin Guancha (Nhà quan sát) của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia kỹ thuật cho rằng vấn đề có thể xuất phát từ hệ thống cơ sở dữ liệu lỗi thời mà chính phủ Mỹ sử dụng.

Cơ sở dữ liệu An sinh xã hội Mỹ từ lâu đã được viết bằng COBOL, một ngôn ngữ lập trình lỗi thời ra đời vào những năm 1950 và đã bị hầu hết các doanh nghiệp tư nhân loại bỏ từ lâu, nhưng chính phủ Mỹ vẫn dựa vào nó để xử lý các nghiệp vụ quan trọng như an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và thuế.

Vì hệ thống COBOL khó bảo trì và cực kỳ cũ nên nhiều quy tắc nhập dữ liệu bị lỗi. Ví dụ, trước năm 2004, một số hệ thống mặc định điền năm sinh bị để trống là "1875", điều này có thể giải thích sự xuất hiện của một số "người già siêu cao tuổi" ở độ tuổi 150-159. Các hệ thống ban đầu thậm chí có thể sử dụng 1601 hoặc 1660 làm năm sinh mặc định, điều này có thể giải thích tại sao có kỳ nhân "360 tuổi".

Ngoài ra, do thiếu hụt nghiêm trọng nhân tài lập trình COBOL nên có rất ít người trong các cơ quan chính quyền có thể bảo trì hệ thống này một cách thành thạo. Một số kỹ thuật viên trẻ thậm chí có thể còn không hiểu ngữ pháp cơ bản, do đó họ dễ mắc lỗi khi xử lý dữ liệu, dẫn đến sai sót trong dữ liệu dân số.

Cư dân mạng giễu cợt: George Washington vẫn đang nhận tiền an sinh xã hội.

Ảnh: X.



Nghi ngờ số lượng vàng thực tế trong kho ít hơn trên sổ sách

Theo tờ The Hill, ngày 17/2, Elon Musk, đã đăng trên nền tảng X, đặt câu hỏi về tính xác thực của lượng vàng dự trữ của Mỹ và ám chỉ rằng ông sẽ kiểm tra kho vàng tại Fort Knox ở Kentucky. Fort Knox là nơi lưu giữ số lượng vàng lớn nhất của Mỹ và chỉ mở cửa cho người ngoài ba lần kể từ khi xây dựng.

Musk viết trên nền tảng X: "Tìm vàng ở Fort Knox...Số vàng này là tài sản của người dân Mỹ, và tôi hy vọng nó thực sự vẫn còn ở đó!". Ông cũng chuyển tiếp một bài đăng của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Utah Mike Lee, nói rằng ông ta đã cố gắng đến thăm Fort Knox nhưng bị lãnh đạo kho vàng cự tuyệt.

Musk trả lời: "Ai có thể chắc chắn rằng vàng ở Fort Knox không bị đánh cắp? Có thể nó vẫn còn ở đó, có thể không. Số vàng đó thuộc về dân chúng Mỹ! Chúng tôi muốn biết liệu số vàng đó có còn ở đó không".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Rand Paul, cũng kêu gọi ông Musk thực hiện hành động kiểm toán. Ông đã đăng trên nền tảng X: "Chúng ta hãy kiểm tra". Hôm 17/2 ông nói với Fox News Fort Knox cần nâng cao tính minh bạch.

Kho vàng Fort Knox được thành lập vào năm 1936 và là cơ sở lưu giữ vàng dự trữ lớn nhất tại Mỹ. Theo tạp chí Forbes, dữ liệu từ Cục đúc tiền Mỹ cho biết, kho Fort Knox hiện lưu giữ 147 triệu ounce vàng (khoảng 4.572,2 tấn), chiếm khoảng 59% tổng lượng vàng dự trữ của Kho bạc Mỹ.

Kho vàng Fort Knox đã bị lọt vào tầm ngắm của Elon Musk. Ảnh: Guancha.



Sound Money Defense League, một nhóm đề xướng công khai luật tiền tệ, nói với Newsweek rằng Fort Knox là một trong những cơ sở an toàn nhất thế giới, nhưng chính phủ Mỹ đã không tiến hành kiểm tra số lượng vàng ở đây kể từ những năm 1950, chỉ tiến hành kiểm toán một phần trong chuyến thăm của các thành viên Quốc hội năm 1974.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, DOGE do Musk đứng đầu đã tìm cách cải cách chính phủ liên bang và cắt giảm nhân sự tại nhiều cơ quan, bao gồm cả USAID. Tờ The Hill cho biết những phát biểu mới nhất của Musk có vẻ như ngụ ý rằng kho vàng Fort Knox có thể là mục tiêu tiếp theo của DOGE.

Mỹ là quốc gia dự trữ vàng lớn nhất thế giới, với trữ lượng vàng lên tới 8.133 tấn. Adrian Ash, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại sàn giao dịch vàng Bullion Vault của Mỹ, cho biết nếu chính phủ tiến hành kiểm tra toàn diện về dự trữ vàng của mình và phát hiện lượng vàng tồn kho thực tế thấp hơn dự kiến, có thể gây ra sự biến động nhất định về giá vàng trên toàn cầu.

Theo SingTao, Guancha