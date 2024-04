Chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhiều sai phạm

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa có thông báo về 19 dự án trên địa bàn chưa đủ điều kiện huy động vốn, trong đó có 3 dự án của GELEXIMCO. Các dự án cụ thể gồm: Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, diện tích 3,37ha, do GELEXIMCO làm chủ đầu tư.

Hai dự án khác là KĐT Mới Hòa Bình - GELEXIMCO, tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa, diện tích 31,2ha và KĐT Sinh thái Trung Minh GELEXIMCO, tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, diện tích 59,84ha, do Tập đoàn GELEXIMCO và Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ảnh sân golf của Tập đoàn GELEXIMCO tại Hòa Bình.

Liên quan đến các dự án này, trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có chuyển đổi sử dụng đất.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận tại lô đất 21, KĐT mới Thịnh Lang, quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ cấp vùng, tỉnh, nhưng quy hoạch chi tiết phần nằm trong ranh giới của dự án có diện tích 73.000m2 đã được chuyển đổi 34.133m2 thành đất ở (biệt thự và liền kề), không phù hợp với định hướng của quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, diện tích đất ở trong dự án vượt 80.456,83m2 (tương đương 268%) so với diện tích đất ở theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hoà Bình đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp đến là Khu dân cư nông thôn và tái định cư Đồng Trám, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết tên đồ án không phù hợp nội dung quy hoạch chi tiết bao gồm các lô đất có chức năng đất công cộng, thương mại dịch vụ, đất ở (đất biệt thự, liền kề) và một số loại đất khác.

Toàn bộ diện tích ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch của đồ án này theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hoà Bình đến năm 2035 bao gồm 2 loại đất: Đất đơn vị ở hiện trạng cải tạo và đất dự trữ phát triển. Nhưng đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm các lô đất có chức năng công cộng, thương mại dịch vụ, đất ở (biệt thự và liền kề) và một số loại đất khác là không phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hoà Bình đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận trách nhiệm thuộc về Tập đoàn Geleximco, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Hòa Bình.

SUDICO từng gây thất thu ngân sách

Dự án Khu dân cư Thịnh Lang (SUDICO Hòa Bình - thành phố Hòa Bình) do Liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) - SUDICO Hòa Bình làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Hiện nay, trên nhiều diễn đàn bất động sản, dự án này được công khai chào bán. Theo nội dung quảng cáo, dự án có diện tích 16,95ha, với 41 lô liền kề, từ 70 đến 140 m2, sổ đỏ lâu dài. Dự án hiện đã hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan cây xanh đồng bộ...

Tuy nhiên, khi PV liên hệ vào số điện thoại chào bán, một nam môi giới cho biết dự án đã bán từ lâu rồi, giờ không bán nữa. Sở Xây dựng Hòa Bình khẳng định dự án Khu dân cư Thịnh Lang (SUDICO Hòa Bình) chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Dự án Khu dân cư Thịnh Lang (SUDICO Hòa Bình - thành phố Hòa Bình) do Liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) - SUDICO Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Liên quan đến SUDICO, trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ phát hiện, trong quá đầu tư dự án Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo (Hòa Bình), SUDICO có một số sai phạm, vi phạm Luật Đất đai 2013; gây thất thu ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Được biết, SUDICO được thành lập vào năm 2001 bởi Tổng công ty Sông Đà. Mới đây, SUDICO công bố quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên công ty. Theo đó, tên mới của công ty sẽ đổi thành Công ty cổ phần SJ Group (tên tiếng Anh là SJ Group Joint Stock Company). Tên viết tắt cũng được đổi từ Sudico thành SJ Group.

Được biết, kế hoạch đổi tên được công ty thông qua năm 2023 nhưng chưa thực hiện, sau đó tiếp tục được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 20/3 vừa qua. Bên cạnh việc đổi tên, cổ đông công ty cũng nhất trí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn xem xét chuyển trụ sở mới.

Đề nghị cung cấp bằng chứng cho cơ quan công an

Bên cạnh các dự án của 2 "ông lớn" GELEXIMCO và SUDICO, một số dự án khác cũng chưa đủ điều kiện huy động vốn, gồm: Khu dân cư tại phường Thái Bình, do liên danh Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân và Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Sơn Tây; Khu dân cư Phương Lâm, do Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng làm chủ đầu tư; KĐT sinh thái cao cấp Yên Quang, do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế SEIKA - Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Hà Nội - Công ty Cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư.

Tiếp đến là Khu nhà ở Hoàng Vân Hòa Bình, do liên danh Công ty Cổ phần BĐS Hoàng Vân Hòa Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn LANDORA làm chủ đầu tư; Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Thái Hưng; KĐT mới Sông Đà-Hòa Bình, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, diện tích 35ha, do liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN làm chủ đầu tư...

Sở Xây dựng Hòa Bình khuyến cáo, người dân không tham gia giao dịch đối với các BĐS chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Hòa Bình đề nghị, các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán sản phẩm dự án giữa khách hàng và chủ đầu tư, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.