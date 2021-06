Động thái của Trung Quốc về tin Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia trốn sang Mỹ cùng bí mật về COVID

Theo trang tin Hoa ngữ wenxuecity.com ngày 17/6, chuyện bắt đầu hé mở từ việc Tucker Carlson, người dẫn chương trình của đài truyền hình Mỹ Fox News hôm 5/6 nói, quan chức giới tình báo Mỹ tiết lộ rằng “kẻ đào tẩu cấp cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc” đã hợp tác với Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) trong ba tháng và tiết lộ cho Mỹ về "Dự án vũ khí sinh học" và các tin tức khác về Trung Quốc. Tin đồn lan truyền trong cộng động người Hoa hải ngoại rằng, "kẻ đào tẩu cấp cao nhất của Trung Quốc" được cho là Đổng Kinh Vĩ (Dong Jingwei), đương kim Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, người nắm giữ bí mật về virus và chiến tranh sinh học của Trung Quốc; hiện mọi thông tin về Đổng Kinh Vĩ trên trang tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đều đã bị xóa.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội Twitter loan tin ông Đổng Kinh Vĩ nắm trong tay bằng chứng thuyết phục về Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, khiến các giới ở Mỹ và chính phủ Joe Biden tin tưởng và thay đổi quan điểm của họ. Vào cuối tháng 5, ông Biden đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo phải đệ trình một báo cáo điều tra về nguồn gốc của virus trong vòng 90 ngày. Thậm chí, có tin đồn rằng trọng tâm của cuộc tranh cãi tại cuộc đàm phán Mỹ - Trung ở Alaska hồi tháng 3 chính là chuyện Trung Quốc mạnh mẽ yêu cầu Mỹ trao trả lại Đổng Kinh Vĩ, nhưng đã bị ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bác bỏ. Tuy nhiên, tin tức liên quan có xác thực hay không vẫn còn chờ được xác nhận.

Cư dân mạng cũng chú ý thấy, hiện nay khi tìm kiếm thông tin về Đổng Kinh Vĩ (Dong Jingwei) trên Baidu, tuy có tiêu đề nhưng nội dung đã bị xóa, hiện tại trong chuyên mục lãnh đạo Bộ trên trang web chính thức của Bộ An ninh Quốc gia chỉ có duy nhất thông tin về ông Trần Văn Thanh (Chen Wenqing), Bộ trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy; cột Thứ trưởng hiện để trống.

Một số trang mạng Hoa ngữ ở nước ngoài phân tích rằng, mọi thông tin về ông Đổng Kinh Vĩ đã bị chặn là một sự việc hết sức kỳ lạ, có vẻ như đúng là ông Đổng Kinh Vĩ đã đào tẩu.

Theo thông tin công khai trên trang Wikipedia, Đổng Kinh Vĩ, sinh ngày 18/11/1963, quê ở huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc, có trình độ sau đại học và Thạc sĩ khoa học. Ông là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 và 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa 13. Từ ngày 14/2/2006 đến ngày 30/3/2017, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh Hà Bắc. Tháng 4/2018, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2019, ông còn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Luật sư Trung Quốc khóa 8.

Theo báo cáo của trang tin Hoa ngữ Vision Times, một bản tin từ kênh truyền hình Fuma Shiping (Phò mã Bình luận) ngày 16/6 cho biết, Đổng Kinh Vĩ có liên quan đến vụ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân, người đã bị bãi chức và điều tra vào tháng 4/2020. Trước khi bị điều tra, ông Tôn Lực Quân nằm trong nhóm công tác của trung ương được cử đến Vũ Hán tham gia công tác phòng chống đại dịch. Nguồn tin Vision Times có được nói, nguyên nhân thực sự khiến ông Tôn Lực Quân ngã ngựa là: sau khi tới Vũ Hán, ông ta nắm được thông tin về virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và việc chính quyền giấu dịch, báo cáo sai lệch; nên định giao chúng cho bà vợ đang ở Australia giữ để sử dụng về sau, không ngờ bị cơ quan tình báo Australia chặn bắt được...

Tin cho biết Đổng Kinh Vĩ và con gái là Đổng Dương (Dong Yang) đã từ Hồng Kông bỏ trốn sang Mỹ vào tháng 2/2021. Đổng Dương (nick name “Dong Huahua” Đổng Hoa Hoa) là vợ cũ của Tưởng Phàm (Jiang Fan), Chủ tịch của hãng thương mại điện tử Tmall nổi tiếng của Alibaba.

Theo Vision Times, Đổng Kinh Vĩ rất bí ẩn. Những bức ảnh tìm thấy trên Internet phần lớn là Đổng Kinh Vĩ, một người trùng tên hiện là Bí thư Thành ủy Hình Đài. Trang web chính thức của Hiệp hội Luật sư Trung Quốc nơi Đổng Kinh Vĩ là Phó chủ tịch cũng chỉ có một đoạn giới thiệu, các bức ảnh đều đã bị xóa.

Một tài khoản Twitter là Lianchao Han (Hàn Liên Triều) cho biết: “Ông ta (Đổng Kinh Vỹ) từng làm việc với Trương Việt, người thụ án 15 năm tù vì tham nhũng. Trương Việt là người tin cẩn của Mã Kiến, cựu Thứ trưởng thường trực Bộ An ninh Quốc gia, người cũng ngồi tù vì tham nhũng”. (Trương Việt từng là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Hà Bắc trong khi Đổng Kinh Vĩ từng là Cục trưởng An ninh Quốc gia tỉnh này trước khi được điều về Bộ An ninh Quốc gia).

Fuma Shiping nói, “một nguồn đáng tin cậy cho biết Đổng Kinh Vĩ đã rời khỏi Trung Quốc cuối tháng 6 đầu tháng 7/2020 tới Hồng Kông công cán, nhưng khoảng ngoài 10/2/2021 thì rời Hồng Kông cùng con gái sang Mỹ”. Cũng tức là nếu tin về vụ đào tẩu của Đổng Kinh Vĩ là sự thật thì ông ta đã ở Mỹ hơn 4 tháng. Nguồn tin này cho biết, ông Đổng Kinh Vĩ từ Trung Quốc sang Hồng Kông hay Ma Cao không cần sử dụng bất cứ thứ giấy tờ gì; con gái ông rời Hồng Kông bằng Hộ chiếu Hồng Kông, ông ta sử dụng Hộ chiếu Trung Quốc thông thường.

Một nguồn tin khác là trang tin Anh ngữ Redstate (Hồng châu), đầu tháng 6 đã dẫn nguồn tin tiết lộ một quan chức Trung Quốc đào tẩu sang Mỹ đang hợp tác với Cục Tình báo quân đội Mỹ (DIA) để cung cấp thông tin về nguồn gốc SARS-CoV-2. Khi đó Redstate chỉ mô tả người này là một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc từng đào tẩu sang Mỹ. Fox News, UPI và một số cơ quan truyền thông Mỹ đã dẫn lại tin này.

Đến sáng 18/6, Redstate đã đăng bài dẫn nguồn tin xác nhận nhân vật đào tẩu chính là Đổng Kinh Vĩ, người phụ trách công tác phản gián ở Trung Quốc đã bay đến Mỹ vào giữa tháng 2/2021, được cho là để thăm con gái tại một trường đại học ở California. Khi đến California, ông ta đã liên lạc với các quan chức DIA và nói với họ về kế hoạch đào tẩu cũng như thông tin mà ông ta mang theo.

Theo nguồn tin của RedState, những người bên ngoài DIA chỉ biết về người đào tẩu này trong 3 đến 4 tuần qua. Trước thời điểm đó, DIA tiến hành kiểm tra thông tin được cung cấp và đối chất với các quan chức CIA về những gì họ đã thu được mà không tiết lộ nguồn.

Trang tin Newtalk của Đài Loan ngày 18/6 đưa tin, ông Nicholas Eftimiades, cựu chuyên gia của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương (CIA) cho rằng tin giả là một hiện tượng phổ biến trong cuộc chiến thông tin giữa Bắc Kinh và những người chống đối trong Hoa kiều hải ngoại.

Nguồn tin nói rằng độ tin cậy của tin tức về vụ đào tẩu này có thể gây ra khủng hoảng tín nhiệm đối với Tiến sĩ Anthony Fauci, đồng thời cho biết Viện Các bệnh Truyền nhiễm của Lục quân Mỹ (USAMRIID) đã cung cấp cho Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) thông tin có tính kỹ thuật do kẻ đào ngũ mang tới.

Trung Quốc gián tiếp phủ nhận tin đồn

Tuy nhiên, giữa lúc các tin đồn về vụ đào tẩu này đang rộ lên, ngày 18/6, phía Trung Quốc đã gián tiếp phủ nhận những tin đồn về việc Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đổng Kinh Vĩ đã đào tẩu sang Mỹ.

Vào chiều muộn cùng ngày, trang web xhby.net của Tập đoàn truyền thông Tân Hoa đưa tin: Sáng ngày 18/6/2021, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đổng Kinh Vĩ đã chủ trì hội nghị chuyên đề nghiên cứu và thực hiện "Quy định về công tác an ninh phòng chống gián điệp" có hiệu lực từ ngày 26/4 năm nay, làm tốt công tác phòng gian và chống gián điệp.

Bản tin viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất coi trọng công tác an ninh quốc gia, đã đưa ra một loạt quyết định và bố trí quan trọng cho công tác phản gián. Là cơ quan chủ quản về công tác chống gián điệp, Bộ An ninh quốc gia đã xây dựng và ban hành các quy định phù hợp thực tế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp các hoạt động phạm pháp, tội phạm gây nguy hại đến an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật, giúp cho việc củng cố hơn nữa trách nhiệm an ninh phòng gian phản gián, tổ chức tốt hơn và huy động mọi lực lượng xã hội tham gia cuộc ‘Chiến tranh nhân dân’ chống gián điệp”.

Hội nghị tọa đàm nhấn mạnh, “để làm tốt công tác phòng gian và chống gián điệp, không chỉ phải bắt được gián điệp, mà còn phải bắt được những kẻ phản bội trong nội bộ, ‘chủ cấp tiền đứng sau’. Hiện nay, hoạt động thâm nhập, đánh cắp của các cơ quan gián điệp, tình báo nước ngoài và các thế lực thù địch rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, một số cá nhân sẵn sàng làm ‘nội gian’, bí mật cấu kết với các cơ quan gián điệp nước ngoài và các thế lực thù địch hoạt động chống Trung Quốc; một số cá nhân làm ‘hậu thuẫn tiền bạc’, gửi tiền cho các thế lực thù địch thông qua các con đường bất hợp pháp để ủng hộ các hoạt động chống Trung Quốc. Những ‘kẻ phản bội’ và ‘kẻ đứng sau’ này đã gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh chính trị của quốc gia, cuối cùng sẽ bị đóng đinh lên cột trụ lịch sử đáng xấu hổ. Cơ quan an ninh quốc gia cần phải kiên trì quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, coi quán triệt thực hiện các quy định như một cơ hội, đi sâu triển khai công tác phòng gian phản gián, kiên định bảo vệ an ninh quốc gia”.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng vẫn nghi hoặc khi mặc dù Bắc Kinh gián tiếp phủ nhận tin về vụ đào thoát đang gây rúng động bằng cách đưa tin ông Đổng Kinh Vĩ đã chủ trì cuộc hội thảo, nhưng lại không đưa hình ảnh, địa điểm, thành phần tham dự...như thường thấy.