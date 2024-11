Đón lượng khách tăng 2 con số, doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế đạt hơn 6.660 tỷ đồng

Trong tháng 10/2024, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đón ước đạt 250.000 lượt khách du lịch, giảm 5,8% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 91.000 lượt, tăng 50,4% so với tháng trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 566 tỷ đồng, giảm 3,6% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 26,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 31,5%. Doanh thu từ du lịch 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6.662 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ trong tháng 10/2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 109 triệu USD, tăng 1,95% so với tháng trước và tăng 33,5% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 1.008 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 47.293 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, bốc xếp do địa phương quản lý ước đạt 4.434 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 ước tăng 0,41% so với tháng trước, bình quân 10 tháng ước tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.879 tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.600 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 10.733 tỷ đồng, bằng 67% dự toán.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới cho 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.137 tỷ đồng (trong đó, có 13 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 36 triệu USD), tăng 16 dự án và tăng 1.068 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 1.141 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký hơn 2.697 tỷ đồng, tăng 16,8% về lượng nhưng giảm 69% về vốn so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến ngày 30/8/2024 là hơn 4.138 tỷ đồng/6.957 tỷ đồng, đạt hơn 59% kế hoạch; hiện cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình toàn quốc (hơn là 47%), xếp thứ 17/63 tỉnh/thành cả nước.