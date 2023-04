Doanh thu Thế giới di động thấp nhất 6 quý

CTCP Đầu tư Thế giới di động (Mã CK: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 26.990 tỉ đồng, qua đó hoàn thành 20% chỉ tiêu doanh thu đề ra cho cả năm (135.000 tỉ đồng).

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là đơn vị chủ lực, đóng góp phần lớn vào doanh thu của MWG (chiếm 49,3% tổng doanh thu), chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Topzone đóng góp 24,6% tổng doanh thu, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đóng góp 23,6% tổng doanh thu và doanh thu các hoạt động khác chiếm 2,5%.

Theo MWG, chuỗi TGDĐ và ĐMX ghi nhận tổng doanh thu lũy kế giảm 34% từ nền cơ sở rất cao của quý 1/2022. Doanh thu của hầu hết các sản phẩm điện thoại và điện máy giảm từ 25-35% so với cùng kỳ, riêng sản phẩm máy tính bảng, máy tính xách tay còn giảm mạnh tới 40-50%.

Các sản phẩm ICT chiếm trọng lớn trong doanh số từ kinh doanh online của Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, do đó doanh thu online cũng sụt giảm 40% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho biết, tháng 4 bắt đầu vào mùa nắng nóng là đợt bán hàng cao điểm đối với sản phẩm điện lạnh nên dự kiến doanh số máy lạnh trong thời điểm này có thể tăng 20-30% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu chuỗi BHX trong kỳ vẫn tăng 5% mặc dù chuỗi đã giảm 20% về số điểm bán so với quý 1/2022. Doanh thu bình quân tháng 3 đạt hơn 1.300 tỉ đồng/cửa hàng và dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 4. Số lượng hoá đơn và sản lượng tiêu thụ đang duy trì ổn định trong khi giá trị hoá đơn chỉ bằng khoảng 85% so với cùng kỳ do khách hàng có tâm lý thắt chặt chi tiêu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Đức Tài đã lý giải về nguyên nhân khiến doanh thu sụt giảm đến từ giảm nhu cầu vay trả góp. Trong quá khứ, có thời điểm doanh thu đến từ vay tiêu dùng chiếm đến 35% tổng doanh thu tập đoàn.

“Trước đây chúng tôi có 3, 4 đối tác trả góp thì bây giờ chỉ còn một bên có khả năng cung cấp dịch vụ. Cái thứ hai, ngay cả có một người đang nỗ lực, thì tỉ lệ duyệt hồ sơ vẫn rớt mạnh. Nếu như trước đây có thể duyệt lên đến 60-70% thì bây giờ chỉ còn 20%”, lãnh đạo MWG chia sẻ.

Đánh giá về thị trường điện thoại, điện máy, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT, cho biết, nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung hiện đều bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là điện thoại – điện máy cũng bị tác động nhiều.

Do đó, ông dự báo thời điểm quý 3, quý 4, thị trường này bắt đầu dần hồi phục, khi đó nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cũng tăng lên.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Tài cũng cho rằng dự báo hai quý cuối năm khả quan hơn nửa đầu năm. Nguyên nhân là đơn hàng gia công ở Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, lãi suất sẽ được kiểm soát theo chiều hướng giảm, bất động sản có dấu hiệu được cởi trói những nút thắt lớn, dự báo sắp bước qua đáy và đầu tư công sẽ được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP./.