DNP Holdings nhận 3 giải thưởng thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

Năm 2022 là lần thứ 8 giải thưởng Thương hiệu quốc gia được tổ chức. Trong hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, chỉ 172 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt giải thưởng danh giá này.

Vượt qua hơn 9 tháng phát động và xét chọn kỹ lưỡng, CTCP DNP Holdings (Mã CK: DNP) tự hào có 3 đơn vị đạt giải Thương hiệu Quốc gia gồm: Ống & phụ kiện Nhựa Đồng Nai, Gạch ốp lát & ngói tráng men cao cấp CMC và đồ gia dụng Inochi.

Hiện nay, DNP tập trung sản xuất các sản phẩm thiết yếu của xã hội trong 3 lĩnh vực cốt lõi là nước sạch, vật liệu xây dựng và đồ gia dụng.

Dựa trên hệ thống sản xuất gồm 2 nhà máy ống & phụ kiện, 2 nhà máy gạch & ngói tráng men, 3 nhà máy đồ gia dụng, 19 nhà máy nước sạch và 4,450 người lao động, DNP đã có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội trong các lĩnh vực mà mình tham gia.

Cụ thể, CMC cung cấp ra thị trường gạch ốp lát và ngói tráng men 25 triệu m2 /năm. Inochi cung cấp hơn 600 SKU sản phẩm đồ gia dụng cao cấp, hiện diện trên 20 showroom chính hãng cùng hệ thống hơn 50 cửa hàng, siêu thị liên kết trên toàn quốc.

Nhựa Đồng Nai cung cấp giải pháp tuyến ống cấp thoát nước, góp phần giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng về nguồn nước, tại các công trình hạ tầng cấp thoát nước trọng điểm quốc gia và hệ thống cơ điện MEP toà nhà cao tầng.

DNP Water cung cấp 1 triệu m3 nước sạch/ngày đêm, đặc biệt là tại các khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng, miền núi cao, vùng xa như Đồng bằng Sông Cửu Long, Sa Pa, Quảng Bình…

Không chỉ dừng lại ở đó, DNP mang khát vọng nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt ở thị trường trong nước cũng như quốc tế với quyết tâm đổi mới sáng tạo, tiên phong đột phá, bằng các hành động thiết thực và kết quả cụ thể.

Theo đó, CMC phát triển công nghệ vi tinh thấm muối tan kim cương lần đầu tiên tại Việt Nam và được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia cấp bằng sáng chế. Nhựa Đồng Nai tiên phong ứng dụng sản xuất xanh và tiêu dùng xanh, là nhà sản xuất ống phụ kiện đầu tiên của Việt Nam được quốc tế công nhận chuẩn Green Mark, do Hội đồng công trình Singapore (SCBC) cấp. Sản phẩm đồ gia dụng Inochi được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam được thị trường quốc tế (Úc và Mỹ) chấp nhận.

Trong những năm qua, thứ hạng thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện.

Nếu như năm 2019, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam mới chỉ được Brand Finance định giá là 247 tỉ USD, năm 2020 là 319 tỉ USD (tăng 29,1% so với năm 2019); năm 2021 là 388 tỉ USD (tăng 21,6% so với năm 2020); thì năm 2022 đã là 431 tỉ USD, tăng 11,1% so với năm 2021, qua đó tăng hạng 1 bậc để xếp vị trí thứ 32 của thế giới.

Trong khi thương hiệu đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong chuỗi giá trị gia tăng của sản xuất, doanh nghiệp, nền kinh tế, thì ở một khía cạnh khác, nhiều thương hiệu Việt lâu đời, đã từng được công nhận là thương hiệu quốc gia như Bia Sài Gòn, Nhựa Bình Minh, Nhựa Duy Tân, Cáp điện Thịnh Phát … đã về tay nhà đầu tư ngoại của Thái Lan, Hàn Quốc, kéo theo sự dịch chuyển về cơ cấu của chuỗi giá trị nền kinh tế.

Trước trăn trở về bảo tồn và phát huy thương hiệu quốc gia, DNP cam kết theo đuổi sứ mệnh nâng cao vị thế thương hiệu Việt với khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt bằng chiến lược bền vững, chương trình hành động quyết liệt.

Cụ thể, DNP khẳng định làm chủ công nghệ nhằm gia tăng tỷ lệ sản xuất nội địa, thay thế hàng hoá ngoại nhập: đa dạng hoá vật liệu đồ gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh), phát triển sản phẩm ngói tráng men,…

DNP cũng cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung nguồn lực vào giải quyết các thách thức về nguồn nước, nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng, tiêu dùng hộ gia đình trong xu thế đô thị hoá cao.

DNP cho rằng, xây dựng thương hiệu quốc gia là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Vận dụng hiệu quả, thương hiệu quốc gia sẽ tạo ra cơ hội để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, điều kiện cần thiết để các ngành, các doanh nghiệp và sản phẩm phát triển bền vững.